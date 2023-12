Vienen por nuestro principal recurso y todos los gobiernos han facilitado ese objetivo a las multinacionales

Asociación Ambientalistas Salto

Cerrando el año , las organizaciones realizan su balance . En el caso de ACAS , la Asociación Ambientalista de Salto, hace un repaso desde el año 2017, momento en que el grupo toma ese nombre aunque con una vida de 10 años bajo diferentes denominaciones.

«Han pasado muchos integrantes y se han alejado otros tantos.Uno de los objetivos fundamentales siempre fue tener Personería Jurídica. Lo que nos permite realizar Proyectos, presentarnos y poder acceder a fondos nacionales e internacionales para poder desplegar nuestro trabajo que es con la Comunidad» se señala desde la asociación.

Recuerdan al Escribano Héctor Borrelli, » que realizó los trámites ante el MEC, obteniendo la Personería en 2018.»

Da cuenta que la asociaciación desde ese año ha venido realizando múltiples actividades, desde la integración a redes nacionales, formar parte de la Red de ONGS Ambientalistas, trabajos realizados y en redes con grupos ambientales de Argentina, Brasil Libre de Fracking y Paraguay .

«Estos grupos permanecen en constante comunicación con nosotros y sabemos las luchas que llevamos cada uno en su territorio. Han participado activamente junto a nosotros en diferentes manifestaciones en territorio, hemos tenido encuentros y también entrevistas importantes para conseguir que no nos consideren tierra de sacrificio , concepto acuñado por los profesionales argentinos, viendo como cada vez más América es avasallada con el apoyo de políticos corruptos, que venden nuestro territorio y recursos.»

Por otra parte destaca que «ACAS, es una organización que a pesar de todas las adversidades logró ganarse un lugar en Salto, la región y países americanos, porque siempre tuvo y llevó adelante los principios rectores de la misma: formación, informarnos e informar, que nuestros pueblos no sean ciegos ante estas barbaridades extractivistas que sufre Uruguay y América Latina en general.»

Según la asociación, hoy están volviendo a colonizarnos, «vienen por nuestro principal recurso el agua , el suelo, el aire, y todos los gobiernos le han facilitado la forma a empresas multinacionales para que logren sus objetivos».

ACTIVIDADES A DESTACAR

En otra parte de su balance sostiene que se realizaron Foros de gran interés para la comunidad, «siempre han sido libres y gratuitos, en diferentes lugares , y sobre temas muy importantes como el FRACKING , la técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales, que pone en peligro nuestra salud y sobre todo del SAG (Sistema de Acuíferos Guaraní), compartido con Brasil, Argentina y Paraguay. Esto nos hace unirnos y volvernos más fuertes.»

«Hemos estado y estamos siempre junto al pueblo uruguayo en general , participando de audiencias, entrevistas con políticos, entregando firmas, misivas , es decir siempre preocupados por el bien mayor: el Uruguay todo, y lo que nos afecta como territorio y sociedad.»

Agrega que a nivel local «nos hemos ganado la categoría de “cita de autoridad”, por llevar siempre como emblema la verdad, y la información de primera mano.»

Destaca que «el gobierno departamental, representado en una parte por la Junta Departamental, también nos cedió espacio para informar, también compartir sesiones y decisiones importantes, nos reconocieron en dos oportunidades como de interés departamental nuestros foros, ya que recalco siempre buscaron ser un aporte a la comunidad toda. También incursionamos en Centros Educativos, con la debida autorización de autoridades departamentales en escuelas, Educación formal y no Formal, públicos y privados.»

Recordemos que como actividad de cierre del año 2023, ACAS realizó una plantación de árboles nativos en la cliclovía, con varias gestiones ante autoridades e intermediarios. «Agradecer a la Intendencia municipal por la logística, la donación de especies a la Facultad de Agronomía (Profa: Ivanna Bolasis), que también medió ante CTM para la donación de árboles. Y mis compas, siempre al lado para cumplir.»

Por otra parte se brinda un agradecimiento a Salto, y solicita a las familias que eduquen con amor y con respeto por la naturaleza y los bienes que son de todos.

DE FUTURO

Sobre lo que queda en el debe , «la lucha por eliminar el vertedero a cielo abierto en Salto. Las autoridades no comprendieron nunca que no estamos en contra de ninguna persona en particular, sólo que deseamos lo mejor para Salto, y evitar o mitigar todo el daño que se causa a la población, que es un compromiso y responsabilidad compartida con los gobiernos presente y los que han pasado y los del futuro.»

Para el 2024 hay proyectos concretos.

«Hoy ACAS tiene un desafío grande. Hemos presentado un proyecto con intermediarios como la Red de Ongs ambientalistas uruguayas, Ministerio de ambiente, y obtuvimos fondos para realizar una intervención aunque pequeña en uno o dos barrios de Salto»

Pero el camino futuro abarca más que lo netamente medioambiental.

«Queremos además de crear consciencia, enseñar a vivir en un ambiente limpio (gestión de residuos), soberanía alimentaria y valorarse como personas o ciudadanos capaces de salir adelante por sí mismos. Para ello hay que dotarlos de herramientas como autoestima, buenas relaciones humanas, trabajo en equipo, festejar los logros conjuntos, y aprender que no estamos solos y que sí nos importan, no hay población olvidada, sabemos que están allí y podemos rescatar su valía sin importar las diferentes realidades que viven, con el interés de ayudar a ver la vida con esperanza y fe. Pero sobre todo con conocimientos, aplicables a su vida diaria.»

El próximo año se realizarán las elecciones de nuevas autoridades y «hoy el camino lo recorrerá como presidente interina la Sra. Mariana De Brum, y que sepa que no está sola, estamos junto a ella, para lo que crea necesario.»

Adriana Conti cierra su balance con deseos de un feliz cierre de año, «a pesar que tuvo muchos momentos amargos, pero eso quiere decir que estamos andando y aprendimos a solucionar nuestras diferencias con madurez y cediendo en muchos casos.»