Vida, recuerdos y escenarios.

Rubén Mario…

La noche que cantó para Maradona en Buenos Aires.

Pasado el mes de la nostalgia para los uruguayos, sentimos que agosto va más allá de solamente escuchar música de las décadas pasadas.

Es traer de la mano la historia de los artistas con los que convivimos en el trajín diario.

En el caso de los salteños, artistas que han tenido la posibilidad de estar junto a otras grandes figuras de la música, tanto del lado uruguayo como del argentino.

Este es el caso de Rubén Mario, quien el pasado 24 de agosto ofreció un show en la Sociedad Italiana para tal vez los más nostálgicos, esas edades que vieron y vivieron aquellas grandes noches en los distintos escenarios con la presencia de Los Linces o los propios Iracundos, entre otros.

Mencionamos estas dos bandas porque justamente fue Rubén Mario quien por un buen tiempo estuvo en la voz de la afamada banda argentina. Con Eduardo Franco existió una amistad y un vínculo desde la música que los unió y ese lazo (ante la ausencia física del cantante sanducero) jamás se rompió.

Pero volvamos al 24 de agosto en la sede de la sociedad Italiana. Allí el ambiente fue de recuerdos y de reencuentros. La música fue muy distinta a la de otros lugares que también se vistieron de nostalgia.

La conducción del evento estuvo a cargo de Carlos del Castillo un showman argentino que no solamente animó sino que también interpretó varios temas de Cacho Castaña, con una carga emotiva muy grande y su similitud en los tonos de voces hizo que la gente aclamara mas temas del “rey de la noche”.

Para ponerle esa cuota de alegría y convocar todos a la pista, el grupo Sentimiento Original se encargó de traer esas canciones de fiesta y alegría de los ’70, ’80 y ’90.

El momento fue propicio para poder dialogar con Rubén Mario y dejarnos las mejores vivencias en su trayectoria que recorre más de 50 años arriba de los escenarios, compartiendo con celebridades de la música en distintos lugares de la Argentina como en nuestro propio País.

¿Qué significa la nostalgia para Rubén Mario?

“Siempre que pienso en la nostalgia me lleva a mis pantalones Oxford, a mis zapatos de taco, mi melena larga (risas), me recuerda cuando salía de mi casa con mi micrófono en el estuche, pensando tantas cosas por el camino que no te imaginas. En esos tiempos dónde solo había teléfonos en los domicilios y no existía por supuesto tanta tecnología te ayudaba mucho a imaginar y a pensar otras cosas muy distintas a las de hoy.

Cuando llegaba a Salto Uruguay, antes de ingresar había una cantidad de muchachos, amigos por supuesto que no tenían para pagar la entrada y ahí ante el regaño y el enojo del portero yo le decía ‘ellos vienen conmigo’ y subían esas escaleras a ‘todo trapo’ contentos que llegaban al baile.

Noches de ensayos antes de cada presentación, el simple hecho de divagar soñando con llegar más y más lejos.

Creo que la nostalgia en mi caso va por ahí, esos tiempos que se fueron y no volverán. “

La música en la vida de Rubén Mario fue llevándolo por distintas sendas que lo hicieron encontrarse con grandes músicos arriba del escenario, él mismo nos cuenta esas noches memorables e imborrables.

‘Eduardo Franco, un amigo’.

“Siempre me cuestiono lo mismo, fui tan poco precavido con mi vida artística de aquellas décadas; veo en algunas personas que tienen sus fotos con cantantes que estuvieron aquí en Salto y yo no conservo esos recuerdos en ninguna imagen física, sino los llevo conmigo en mi memoria.

Tuve la posibilidad de compartir muchísimo tiempo con Eduardo Franco en su casa; muchas veces me iba a Paysandú solamente a reunirme con él y en medio de una cena por ejemplo, perdernos en esas charlas donde se hablaba de todo. Claro no teníamos teléfonos como los de hoy dónde esos recuerdos quedan para siempre y solamente en mi memoria.

En sus venidas a Salto, siempre nos hablábamos y coordinamos los encuentros antes o después de cada show.”

Rubén Mario voz y los Linces

“Lo mismo se dio con Ariel Cora, el líder de los Linces, dónde ahí fue un poco más porque llegue a interpretar varias de sus canciones con toda la banda en varias ciudades de Argentina.”

El trío San Javier, la posibilidad de Miami en los ’70.

“Otro momento que no olvidaré jamás fue cuando se dieron cosas importantes con el trío San Javier en Buenos Aires, y otras oportunidades que se fueron presentando como por ejemplo la posibilidad de irme a Miami con un conocido bolerista en los ’70, o participar de una final de canto a nivel nacional en Montevideo. Llegar hasta ahí con mis propios medios y solamente con la voz de uno creo que es suficiente para sentirse más que contento y agradecido.”

Con la orquesta típica de Héctor Varela y la chance de ir a Japón.

“También estar preparado para interpretar o cantar en diferentes géneros como me sucedió con la Orquesta Tipica de Héctor Varela y quedar ahí de subir al avión e irme a Japón para realizar una gira por el oriente creo que mas allá de todo fueron muestras que estaba preparando para esos grandes desafíos que se iban presentando.”

Cantar con la presencia de Maradona.

“Esas noches porteñas fueron memorables dónde abajo del escenario después de interpretar los distintos tangos uno bajaba y se encontraba con artistas como Graciela Borges o el propio Diego Armando Maradona, amante del tango toda su vida.

Lo malo creo que fue no llevar una cámara de fotos para registrar esos momentos (risas). Armando Laborde (Cantante argentino de tango nacido en Palermo) me hizo subir al escenario y cantar junto a él y eso no tiene precio, por eso es que la nostalgia me lleva a todos esos recuerdos.”