Vida, Arte, Diseños y las mejores galerías del mundo.

Psicóloga y artista Gabriela Castillo Trolio

Psicologa, artista, mamá de Lucio de tres años, Gabriela Castillo Trolio, nos dejó entrar en su casa atelier dónde hace casi dos décadas enseña a niños (y ahora también a adultos) en este fascinante mundo del arte. Ha generado “Arte Espacio” en donde los que llegan pueden expresar sus emociones a través de las artes plásticas, esculturas y otras que Gabriela fue adquiriendo desde muy pequeña, ya que respiraba en su hogar la música a través del piano, la danza, y también las artes plásticas.

Grandes desafíos y reconocimientos ha tenido a lo largo de este tiempo andado. Lo más próximo que se viene es una “Tarde de Té “ organizada por Crandon Salto, el 11 de agosto, en la Calandria Polo Cub, donde participará como invitada exponiendo su más reciente trabajo creativo; intervención en telas de sus propios diseños de indumentaria.

Diario El Pueblo entró en la vida de esta artista salteña para contar sus logros y sus avances, además de sus nuevos desafíos.

¿Cómo fueron los comienzos en el arte?

“Mis comienzos te diría que están en mis genes, me crié en un ambiente artístico. Varios conocerán a Elsa Trolio mi madre, quien me ha incentivado mucho en el desarrollo, no solamente en la plástica sino en la danza y en la música.

Siempre viví rodeada del arte; mi abuela era concertista, profesora de piano y los días de mi casa eran así; mi hermana dando clases de ballet, mamá dando clases de pintura y la abuela con su piano, en ese entorno me crié.

Tomé el camino artístico pero al mismo tiempo estudié psicología, hice la carrera en la Regional Norte.

Siempre pensando en vincularlo con el arte, sabía que se podían unir.

A mi siempre me encantó el trabajo con los niños, yo acompañaba a mi madre a los talleres y desde ahí me gustó muchísimo el poder vincularme con ellos.

Finalizada la carrera de psicología me especializo en arte y terapia en el Taller Malvin, Montevideo.”

“En el 2006, comencé con este sueño que lo llame “Arte Espacio”, es el taller donde trabajo y dirijo. Es un lugar donde el arte es el eje y el niño puede expresarse, aprender distintas disciplinas artísticas. Yo siempre digo y sostengo que es un trípode de disciplinas; «arte, educación y psicología”.

Hay chicos que se acercan más por motivos psicológicos pero yo al niño lo estoy viendo desde el arte. Van aprendiendo y ellos mismos se dan cuenta que tienen un espacio creativo de expresión a través de las pinturas, la escultura, la música. Desde muy chiquitos conocen las expresiones corporales y la música.

Hace muchos años que estoy en los talleres de terapia y de arte-terapia. Si bien me vinculan más con los pequeños hace un tiempo que los más grandes se han animado a venir: estoy trabajando hace unos años con personas mayores.”

Las muestras anuales

“Cuando finalizamos los cursos, aquí mismo en Arte Espacio, realizamos una muestra que reúne todo lo hecho en el año. Muchas veces nos invitan a llevar la muestra a distintos lugares.

A nivel personal expongo desde el año 2006, por ejemplo en el año 2016 en el taller de Federico Arnau, Montevideo.

Aquí en Salto expuse esculturas en el museo María Irene Olarreaga Gallino. Además en la Bienal de Salto, he podido mostrar a los salteños un poco mi trabajo”.

Exposiciones e lugares de alto nivel; Pablo Atchugarry, Cabildo, San Pablo.

He expuesto en el Cabildo de Montevideo. En la Fundación Atchugarry en Punta del Este; en un concurso quedé seleccionada y pude participar junto a otros 30 artistas uruguayos.

Fui elegida en el Salón ‘Otoño Paris’ en San Pablo, fue todo un honor estar allí, por primera vez se hizo en América Latina y tuve el honor de participar. Fuimos 100 artistas a nivel mundial quienes expusimos esculturas con huesos, esa obra quedó en el centro cultural de San Pablo y ahora en este momento, se encuentra en una galería llamada ‘El Tranvía’ “.

Intervenciones en prendas, y diseños propios; un nuevo desafío.

“Si bien siempre estuve con la pintura desde niña, ahora es como que me aboqué nuevamente después de estar tanto tiempo con las esculturas.

Hace muy poquito recibí la invitación para realizar muestras y ahora también estoy con un nuevo emprendimiento desde el pasado año.

Estoy ‘interviniendo prendas’; son únicas y exclusivas. Una amiga fue quien me invitó y allí comencé a pintar vestidos, luego fui con otras prendas.

Diseñadoras de Uruguay las realizan y yo intervengo con el arte en sus prendas. Actualmente quienes quieren ver estos trabajos están en mi atelier en 19 de Abril y Osimani y en Positano, calle 18 de Julio 402.

No solamente estoy interviniendo sino que también estoy diseñando e interviniendo, voy haciendo de acuerdo a como quiero expresarlo.

He confeccionado camisas, vestidos y les voy interviniendo: en el frente, en la espalda, en la mangas.

Gracias a esto he tenido un feedback donde me han invitado a distintos eventos. Hace poquito estuve en Magnolias donde tuvimos una ronda de encuentros, en mi Instagram: Gabriela Castillo Trolio, vieron los distintos trabajos y las chicas me invitaron a ser parte.

El evento se llama ‘Ronda’ y está confeccionado para promocionar a distintos artistas de Salto. En la edición anterior realizaron un taller con vinos y quesos con una profesora de cerámicas de aquí de la ciudad.

En mi caso fue una jornada donde la casa (Magnolias) estuvo a cargo del té y yo intervine con un taller de pintura sobre lienzo.”

Sábado 11 en La Calandria

Presenta su cápsula “Símbolos Arquetipicos”

Este próximo sábado 11 de agosto se llevará a cabo en La Calandria Polo Club, organizado por el Colegio Crandon, una tarde de té con un desfile donde se presentarán diferentes marcas. Allí fue invitada Gabriela por lo original de su propuesta y será ésta la oportunidad para abrir la nueva ‘capusla’ denominada ‘Símbolos Arquetipicos’.

“Lo que vamos a presentar ahora va a ser lo que se llama ‘símbolos arquetípicos’.

El arquetipo es eso, son imágenes que son inherentes al ser humano y que, independiente de la cultura y del tiempo, surgen esas representaciones que yo lo veo a diario en los talleres con los niños y ‘me dejo llevar’ por esos símbolos.

Los chalecos y camperas de cuero y también las camisas con esos símbolos. El tema de los ‘símbolos arquetípicos’ los estaba trabajando desde el 2010 pero en escultura.

El arquetipo de las diosas de cada mujer es un libro de una psiquiatra que habla de las distintas características de las diosas griegas y lo relaciona a los arquetipos de distintas personalidades de mujeres, talleres que fui haciendo una vez al mes con mujeres donde se trabajaba el arquetipo. Cada una se identificaba con un arquetipo de personalidad; hacíamos arteterapia. Desde ahí, empecé a trabajar haciendo encofrados de cemento de las distintas diosas, surge también esto de seguir con los arquetipos.

Así que habrá bastante actividad para el futuro, vamos a trabajar en la pintura.”

Moda, arte y las confecciones propias

“Un lienzo en cada prenda”

“Me generan mucha adrenalina los cambios, los nuevos proyectos y por qué no. Es arte en otro formato en otra superficie, quizás hay algún prejuicio entre la moda y el arte, si es moda si es arte, pero yo vengo como a romper esas reglas, como les digo siempre a mis alumnos el arte está para romper las reglas. Explorar distintas áreas, el tema de intervenir vestidos siempre lo hice pero pensando más en los talleres con mis alumnos desde el lugar del aprendizaje. Mi mamá con Intendencia y el MEC a través de los talleres que ella dictaba logro confeccionar una obra que la pueden apreciar llamada ‘El vestido de Marosa’. Es una gran intervención de ella con sus alumnos.

Creo que realizar estas pinturas en las prendas es como salir de los museos, es abrir las puertas para que el arte salga afuera de los museos, lograr el arte en movimiento. Es un desafío y me encantan los desafíos.

Ahora todas las energías están puestas ahí. Estoy armando el Instagram. Compartiendo el trabajo, mostrando más cuando estoy realizando mi actividad; una hermosa manera de que el arte llegue a todas las personas.”