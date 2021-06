Víctor Lima, 100 años

16 de junio de 1921- 16 de junio 2021

Hijo de Francisco Lima Onetti y de Mercedes Rodríguez Santana, el 16 de junio de 1921, es decir, hace hoy exactamente 100 años, nacía en una casa de calle Uruguay al 800 el niño Víctor Rolando. Fue el hermano menor de Rodolfo, Raúl, Nilda y Lidia Reneé. El interior profundo de Salto –que la familia recorrió dado el oficio de escribiente de policía de su padre- fue el escenario de su infancia y parte de la adolescencia. Las orillas del Arapey Chico serían determinantes para quien ya se mostraba como un niño solitario, introvertido y sensible. A los dieciséis años se integra al Ejército, pero la disciplina que este implica estaba en las antípodas del espíritu rebelde y libertario del joven Lima, por lo que abandona al poco tiempo. Es a partir de entonces que solo lee y escribe, y empieza el camino de un verdadero «andariego solitario», al decir de Luis Bravo. Salto, Montevideo, Paysandú, Buenos Aires, Treinta y Tres, fueron algunos lugares que lo recibieron para vivir.

«Canto del Salto Oriental», «Elegía por Elías Savchuk» y «Milongas de Peñaflor», son sus libros. El último, publicado a los pocos días de muerto el autor. Pero los tres –que se creyó durante años que, junto a las canciones más conocidas, eran su única producción- tuvieron escasa divulgación. De hecho, Víctor Lima nunca figuró por ellos en ningún estudio sobre poesía uruguaya. Pero había escrito mucho más. Incluso si se deja a un lado las varias decenas de canciones que compuso, había escrito mucho más. Cuando Leonardo Garet preparaba el Tomo N° 18 de la Colección Escritores Salteños (2009), halló una abundante y valiosa producción que permanecía sin conocerse, como los conjuntos de poemas «Canto a Artigas», «Magia de la voz», «Cantata por la muerte de Federico García Lorca», «Tierra infinita», más un gran puñado de poemas dispersos. Todo se reunió en el mencionado tomo de la colección, con el título «Con guitarra y sin guitarra», libro cuyos ejemplares se agotaron al poco tiempo de ver la luz.



Víctor Lima es uno de los poetas predilectos por los salteños y, sin dudas, uno de los más importantes de la lírica uruguaya de todos los tiempos.

Hoy en Salto lleva su nombre, entre otras cosas, un barrio, una escuela, un escenario y una plazoleta (con monumento). ¿Es la forma que encontró esta sociedad para intentar remediar la soledad, el desamparo y aun la indigencia que transitó el poeta durante casi toda su vida, pero sobre todo en sus últimos años?

Víctor Lima puso fin a sus días arrojándose a las aguas del Rio Uruguay, el 6 de diciembre de 1969.

Una persona formidable

«Víctor me gratificó con su amistad, con su don, fue una persona formidable. Te diría, al punto que se quedan cortos los que han dicho cosas de Víctor, de la persona de Víctor Lima, y por ser tan hondamente entrañable, sincero y apegado a cosas de la vida que él estimaba que tenía que ser así, creo que eso lo empujó a la Piedra Alta y terminó con su vida. Quiero decir además, que Salto no estuvo muy bien con Víctor Lima…me da mucha bronca cuando escucho homenajes y gente que habla, porque Víctor Lima, y lo escribí en un verso, es «el poeta que mi gente dejó morir en el camino». Víctor era un hombre recuperable, y yo toqué muchas puertas, en ese tiempo era muy joven, pero no se abrió ninguna para darle una mano a Víctor Lima, ni guitarreros, ni artistas, ni personas con dinero, todos cerraron la puerta…». Carlos Ardaix

Verdadero poeta

«Quitemos de nuestro cancionero, hagamos de cuenta que no existe en nuestro cancionero nada de lo que escribió Víctor Lima, nada de lo que escribió Rubén Lena y nada de lo que escribió Alfredo Zitarrosa. Y yo pregunto: ¿con cuánta poesía nos quedamos en el cancionero uruguayo sin estos tres grandes poetas? Perdería mucho la poesía sin estos poetas vinculados a estos cancioneros. Son verdaderos poetas». Luis Bravo

Víctor Lima, poeta popular

«Hay cartas que resumen toda una vida. La escrita por Víctor Lima en Montevideo, un 17 de octubre de 1964, a su amigo de la infancia en Salto, el Dr. Guillermino Teixeira, es una de ellas. Este «pedido angustioso» que «…me remitas 200 pesos, que los necesito como el pan de cada día…» da cuenta de la pobreza en que se encontraba el poeta, «viviendo en casa de familiares y buscando trabajo» en la Capital, luego de haber tratado infructuosamente de cobrar algún dinero por los derechos de autor de las letras de sus canciones («Adiós a Salto», «Cosas de Artigas», «Sembrador de abecedario», etc.). Musicalizadas por Los Olimareños, estas ya eran muy populares, como verdaderas obras fundacionales del Folclore Nacional, que Lima ayudó a levantar desde la nada (hasta fines de los ´50, las radios uruguayas sólo pasaban discos de grupos o solistas argentinos). Para desgracia de Lima, en los años siguientes, los intérpretes, serían mucho más recordados que el autor de esos versos sencillos pero de altísimo nivel lírico. Tampoco sería reconocido por su obra poética. Lima había logrado publicar el libro «Canto al Salto Oriental», en 1948, «Elegía por Elías Savchuk», en 1958, y «Milongas de Peñaflor» se publicaría días después de su muerte, en 1969. Libros que tuvieron escasísima repercusión en la crítica y en los círculos intelectuales de Montevideo, que son -hasta hoy- quienes deciden el canon, premian y organizan el ranking de escritores. ¿A qué se debió esta total orfandad de Víctor Lima? Una pista puede estar en la carta de marras: «la gente que antes era amiga mía, es toda políticamente de izquierda; y por lo tanto, si golpeo a sus puertas, cosa que no puedo hacer por dignidad, no me responderían, pues hace tiempo que me alejé de este tipo de política, desengañado…». En 1967 regresa a Salto, donde lejos de ser reconocido y apoyado, debió vivir en la indigencia (dormía en el Hospital); y así cayó víctima del alcoholismo y los sicofármacos, para finalmente quitarse la vida, internándose en su amado Río Uruguay, un 6 de diciembre de 1969. Su nombre era entonces apenas conocido en su ciudad natal. La cultura uruguaya mantiene aún una gran deuda con uno de sus mayores poetas contemporáneos». Daniel Abelenda Bonnet

Sufriente y rebelde

«Un ser sufriente y rebelde, suicida, y por todo eso lo veo con gran aire de romántico. La poesía fue su camino y fue, paradójicamente, su dolor y su refugio. Un refugio que lo ayudó a vivir, aunque no lo cubrió del sufrimiento y, contrariamente, quizás le exigió una profundidad de pensamiento que no quiso ni pudo evitar y que le abrió heridas y lo hizo «el andariego solitario», un incomprendido, bebedor. Creo que en parte, lo disimuló en canciones. Pero hoy que conocemos una obra de Víctor Lima mucho más amplia y compleja, su figura vuelve a descubrirse, pero esta vez entera, y enteramente queda a la intemperie, que es como queda siempre una obra ante los ojos de la gente. Queda esta obra, esta vez, ante otros ojos, no los de aquellos que solo vieron al bohemio, al despreocupado Víctor Lima, queda ante nuestros ojos y ante los ojos de las generaciones que vendrán…». Jorge Pignataro

Un nombre de relevancia

«Víctor Lima poeta es asunto no planteado en la literatura uruguaya. No aparece en ninguna antología, ni se lo nombra en ninguna historia crítica. Su nombre no trascendió el folklore y aparece exclusivamente como autor de algunas de las canciones más populares de Uruguay. La investigación, el rastreo de su obra y de su vida me permitió ir descubriendo facetas riquísimas que exceden la figura repetida en el imaginario colectivo de Salto, acerca de su vida malograda, asediado por las dificultades económicas y una atracción incontrolada por la bebida. Página a página se fue levantando una trayectoria de poeta absolutamente desconocida… Fueron llegando a mí, por distintas fuentes, varias obras que son capaces de sostener por sí solas un nombre de relevancia en la literatura. Se trata de textos muy distantes de su obra destinada al canto y también de intención muy diversa entre ellos. Sólo los une una misma ambición creadora». Leonardo Garet

Trabajó con palabras y con música

«…Para mí, fue un gran creador de canciones, más que un poeta. No significa esto diferencia de hondura en la caladura, sino diferencias de tareas. Esta diferencia de tareas establece una diferencia de actitud para vencer la resistencia que le opone lo informe. El poeta trabaja con las palabras y nada más que con las palabras…El creador de canciones trabaja con las palabras pero también con la música y trata de lograr un producto en que los dos elementos se fundan en uno solo». Rubén Lena

Adiós mi Salto

Adiós, mi Salto, te dije un día

mirando el último naranjal.

Desde una rama del alba verde

me despedía triste un sabiá.

Adiós, mi Salto, te dije un día

mirando el último naranjal.

Casas y lomas, aves y frutas

me despedían quedando atrás.

Hoy el camino tiene mil huellas

para mis ansias de caminar.

Nadie camina mejor, te juro,

que aquel que aprende sobre su andar.

Adiós, mi Salto, te dije un día

mirando el último naranjal.

Mi pena en viaje sobre el rocío

te saludaba por no llorar.

Aún humedecen mis lejanías

las aguas dulces del Uruguay,

el cielo abierto de tus otoños

y el aire verde del naranjal.

Las dos querencias

Aquí me pongo a cantar

sin salirme de la huella,

mi canto sin ser estrella

alumbra mi caminar,

me tienen que perdonar

si lo digo divagando,

que mientras voy procurando

definir mi pensamiento,

me hace bullas el contento

de cantar como jugando.

Nacido en tierra aromada

de naranjales en flor,

mi vista tiene el calor

de la luz anaranjada,

de la ausencia desvelada,

de ser yo mismo una ausencia,

un día encontré querencia

lejos del Salto Oriental:

mi dulce tierra natal

aquella de la inocencia.

Hoy sueño después de andar

por huellas desordenadas,

en las orillas besadas

por un río de cantar:

el apacible Olimar

mirándome dulcemente

es querencia de un ausente

que solo sabe pensar

¡qué río, para soñar,

Olimar, tiene tu gente!

Sembrador de abecedario

Para colmarme la vida

para llenarme de luz

imitando a mi bandera

me voy a la escuela

de blanco y azul.

Imitando a mi bandera

me voy a la escuela de blanco y azul

Siempre me dice el maestro

con dulce dejo de amor:

«El fundador de tu escuela

se llama Varela, quiere, quiérelo»

«El fundador de tu escuela

se llama Varela, quiere, quiérelo»

Sembrador de abecedario

líder del verbo oriental

Don José Pedro Varela

pastor de la escuela,

jamás morirá.

Don José Pedro Varela

pastor de la escuela, jamás morirá.

Gracias, señor Don Varela

Gracias, señor Don José

Don Pedro, fiel de los niños

que cantan la letra que les dio su fe

Don Pedro, fiel de los niños

que cantan la letra que les dio su fe.

Cuando me voy a la escuela

Don José Pedro, ¡qué bien!