Víctor Hugo Solís, Fiestas y Eventos de la IdS

“Se está trabajando con nuestro equipo a full para que Salto renazca en Carnaval y Semana de Turismo”

Víctor Hugo Solís ya ha tenido la oportunidad de demostrar el esfuerzo que pone junto a su equipo en organizar eventos y fiestas. Vuelve por sus propios fueros tras ganar un llamado público realizado por la Intendencia de Salto para organizar el carnaval y preparar una agenda de actividades durante el año, motivo por el cuál, EL PUEBLO conversó con él.

– ¿Cómo es volver a la Comisión de Fiestas y Eventos de la Intendencia pero en un gobierno de otro partido político?

– Primero, agradecer la confianza que el Intendente de Salto ha depositado en nosotros desde el primer momento cuando presentamos el proyecto a realizar en lo que era el carnaval, eventos y la Semana de Turismo también. Sabíamos que corríamos con un poquito de preferencia sobre los demás que se presentaron al llamado por el currículum que nos respalda, por haber trabajado en el gobierno de Germán Coutinho, eso te da tranquilidad al tener un equipo como con el que trabajamos. Cuando nos dijeron que seríamos contratados por seis meses sin formar parte de la Intendencia, comenzamos a trabajar, de eso hace dos meses, estamos algo cansados pero tratando de cambiar un poco y de posicionar a Salto otra vez en lo que sea a eventos y fiestas, y que sea lo mejor para los salteños.

– En el otro gobierno del que participó no solo se encargó de organizar el carnaval, sino que también rescató alguna vieja fiesta como la Fiesta de la Citricultura. ¿Cabe la posibilidad que se siga en ese camino y no sea solo un trabajo para el próximo carnaval?

– Lo hemos hablado con el Intendente, la idea es fijarnos cuatro fiestas o eventos grandes en Salto, y alguno de ellos que trascienda. Como es primero el carnaval, trabajar todo el verano, apoyando además a Turismo. Este fin de semana estaremos en Montevideo, Punta del Este y Piriápolis haciendo el lanzamiento y promocionando lo que se puede disfrutar Salto también en verano, con piscinas, con parques acuáticos, con paseos por los museos, nuestra gastronomía. Salto es lindo.

Luego sigue la Semana de Turismo, donde sabemos que Salto tiene la mayor ocupación. La idea es tratar de brindar, no quizás el nivel de Paysandú que está la Fiesta de la Cerveza, pero sí un nivel lindo eligiendo las reinas de cada terma, y también proyectando el Parque Harriague con sus propios eventos, de la misma forma que es en Paysandú, al aire libre, y viendo qué artistas podríamos traer para el Turismo, para que la gente no venga solo a Salto por el agua caliente. Luego vendrían las vacaciones de julio, estaríamos programando algo también porque en los meses de frío las termas son un atractivo.

En el marco de apoyar al Coordinador de Juventud, pensando en todo lo que se ha hecho en el Mes de los Jóvenes, más que nada de los estudiantes, donde ahí la propuesta había sido en mi anterior oportunidad con deportes como basquetbol, hándbol, voleibol, donde la final se jugó en el Estadio Dickinson entre los liceos de Salto Nuevo y del Piloto. Cada liceo presentaría su carroza, su aspirante a reina, certámenes de coros, que hay en todos los liceos pero que no participan en ningún lado. Concursos de coreografía, porque recordemos que en Salto hay más de 40 escuelas de danzas, y que a nivel de la juventud casi todo eso está en los liceos. También buscamos la Voz Estudiantil. Y este año, pensando en el carnaval del futuro y viendo que solo quedan 3 murgas en nuestra ciudad porque no hubo un recambio, apuntaríamos a hacer murgas estudiantiles que se armarían en cada liceo para el mes de setiembre, dirigido por alguien que haya participado, y que durante dos meses trabajaría con ellos, saliendo de ahí el futuro, renovando un poco que el sistema de murgas está bastante venido a menos en nuestra ciudad.

Y terminar en noviembre con la Fiesta Nacional de la Citricultura. Si a eso agregamos, por ejemplo, la Fiesta del Lago que está ahora en Constitución, que es sin duda un atractivo para Salto, y le agregamos la Expo de Ardaix con su equipo, Salto tendría durante todo el año diferentes eventos, pero de todas esas, tiene que haber al menos una que identifique a Salto a nivel país, que nos parece sería la Fiesta Nacional de la Citricultura.

– Veo que ha pensado por más de 6 meses que es lo que rige en su contrato, ¿cabe entonces la posibilidad de su renovación?

– La idea es brindar todo el apoyo, si no quedamos, dejar el proyecto que lo puedan realizar. Cumpliremos los 6 meses del contrato y se evaluará si fue bueno o no nuestro trabajo, y ahí nos sentaremos a hablar, porque el Intendente también ha dicho que el encargado de los eventos estaría a cargo de la Fiesta Nacional de la Citricultura en noviembre.

– ¿Por qué en noviembre?

– Porque no hay fiestas grandes a nivel país en esas fechas, diciembre ya la gente está pensando en la navidad y año nuevo, siempre se ha hecho en noviembre que es cuando el clima lo permite y se pueden traer espectáculos al Parque Harriague, como ya hemos hecho.

– Se ha visto como un redescubrimiento de la Plaza Treinta y Tres con importantes eventos cada viernes, ¿eso continuará?

– Todo comenzó con el encendido del arbolito, motivo muy especial para reunir a la familia junto a la presentación de uno de los artistas top del país. Luego Turismo hizo el lanzamiento de verano con Catherine Vergnes. También se realizó la entrega de copas y pergaminos del baby fútbol al término de un nuevo año. Nosotros pusimos el otro día la presentación del carnaval, que nunca se hizo ante el público. Ahora cambiamos, con la elección de la figura el 14 vamos a ir a un lugar lindo que vamos a iluminar como es la explanada del Palacio Córdoba con artistas que llegan de Argentina, una banda de carnaval de Corrientes y Valsi, que es un solista de los que anda mucho en nuestro país, que llegará con un espectáculo al aire libre gratis.

Ya hemos largado la promoción de lo que será el 10, 11 y 12, donde mostraremos un renovado Parque Harriague, donde se arreglarán los baños y lo que era antes el zoológico, con una entrada muy iluminada. Daremos también el apoyo a los artesanos para que puedan estar esos 3 días. Hemos cerrado números internacionales de Brasil, de Argentina, de la que traemos, por ejemplo, a la banda número uno, La K’onga, que estará el sábado 11 con 33 personas que viajan recorriendo Argentina y que luego en marzo estarán en el Antel Arena. La semana que viene comenzaremos a vender las entradas anticipadas que con el apoyo de RedPagos habrá una tarjeta que la vamos a estar presentando junto a Cultura el 9 en la Intendencia, donde los jóvenes podrán gestionar su tarjeta para tener bonificaciones. Hablaremos también con los dueños de boliches para que también sirva para ahí, hablaremos con las tiendas y comercios de Salto para que el joven que gasta y compra cosas, tenga una tarjeta. También con descuentos estarán las tarjetas del BROU, con quienes llegamos a un convenio para auspiciar todos los eventos y además nos pidieron poder trabajar en las dos termas, así que haremos las gestiones correspondientes con el Intendente y luego con la Contadora Marazzano para ver si se puede pagar la entrada a termas con débito del BROU.

– ¿Podemos confirmar que vuelve carnaval a calle Uruguay?

– Hemos llegado a un acuerdo con los carnavaleros, le hicimos ver la realidad. Estamos muy mal, haciendo solo un desfile de samba puntuable en los últimos años, yendo por una avenida que por más que se ponga el empeño suficiente, no tenía las condiciones para vender una publicidad. Entonces les dijimos, le arreglamos la avenida Julio Delgado para ustedes, pero necesitamos que nos ayuden en los desfiles por calle Uruguay donde están las marquesinas, las vidrieras, donde el turista cuando ingresa lo hace por nuestra principal avenida, donde hemos metido ahora parte de la iluminación, viene más antes de la inauguración del carnaval, que por el comentario de todos quedó con un aire navideño, y que se mantendrá hasta Turismo. Para lograr traer y vender a los sponsors, necesitamos de una calle para pintarla, poner pantallas para que la gente realmente disfrute y para que vengan turistas. Les pedimos 4 desfiles en nuestra principal avenida.

Así que comenzamos el 21 de enero con el primer desfile de carnaval, donde ya tenemos invitada a la Comparsa Lubola de Paysandú y de Río Negro que clasificaron a las Llamadas de Montevideo. Además estarán nuestras comparsas de samba, las 3 que participan, carros eléctricos con bandas arriba, reina, mascaritos, los cabezudos tradicionales, muchos personajes para los niños desfilando por calle Uruguay, cerrando la noche la campeona actual de Federación que viene con más de 140 integrantes. Las entradas estarán a la venta, saldrán $ 200 con derecho a silla en la zona cerrada que va de plaza a plaza. Las plazas están con entrada libre pero controlada, quiere decir que habrá mucha seguridad, que tendremos un cerrado de Plaza Treinta y Tres para controlar el ingreso, sobre todo para que vuelva la familia a disfrutar y que no vengan los maleducados de siempre a entorpecer y a manchar una fiesta.

– ¿Vuelve el carnaval al interior del departamento?

– Por supuesto, estaremos en Belén, Constitución, Arapey, Lavalleja, en Daymán con desfile de niños y escenario. También llegaremos a Valentín, San Antonio y a los barrios Salto Nuevo, Cerro y Barrio Artigas, por ahora. Se está trabajando con nuestro equipo a full para que Salto en esta primera etapa renazca en lo que son carnaval, ya comenzamos a ver Turismo, porque terminamos el 4 de marzo, y a los 20 días comienza la Semana de Turismo, donde tendremos que tener una agenda, dar movimiento al Parque Harriague con entretenimientos, con el parque de diversiones más grande del Uruguay, que ya hemos cerrado con ellos para que vengan.

——————————————

PERFIL DE VÍCTOR HUGO SOLÍS

Casado, tiene 4 hijos.

Es del signo de Virgo.

De chiquito quería trabajar en la radio.

Hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Hemos pasado algún quebranto de salud de nuestra pequeña hija y uno se da cuenta que lo que tenemos que pedir es salud para la familia.

¿Una comida? Las pastas.

¿Un libro? “Gruta del Padre Pío. La Aurora, 35 años” de Eduardo Rodríguez.

¿Una película? “La última primavera”

¿Un hobby? Jugar al fútbol.

¿Qué música escucha? Bee Gees, la música de los 80, melodías y disco.

¿Qué le gusta de la gente? El cariño y la calidez.

¿Qué no le gusta de la gente? Que hablen por atrás de cosas que no conocen, pero más me duele cuando tocan a la familia.