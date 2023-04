VERTEDERO – LODOS PTAR de OSE

En nuestra primer entrega sobre el tema, establecimos la problemática que abarca al

Vertedero Municipal en su propia entidad; a lo que sumamos nuestra preocupación por la

deposición de los lodos residuales de la PTAR de OSE.

Cumple al generador, (dto. 182/13) en este caso OSE, la gestión de estos lodos

residuales, es su responsabilidad. Como es responsabilidad del Ministerio de Ambiente

no solamente, de autorizar este procedimiento sino ademas debe controlar que se

ajuste a las disposiciones y que se ejecute en forma eficaz para salvaguardar la salud

humana y ambiental.



El mismo decreto establece, que la última de las opciones debe ser la deposición

final. La PTAR de Salto, es una planta de tratamiento terciario, por tanto los lodos se

someten a una deshidratación y aplicación de rayos UV, para su desinfección. En estas

condiciones los lodos pueden ser utilizados en procesos de reposición de suelos, entre

otros. La planta utilizo un presupuesto de 31: de dólares; de los que 20: fueron

destinados a la construcción. No se entiende como es que terminan en el Vertedero

Municipal, recorriendo 16 km, atravesando la ciudad y siendo finalmente depositados al

aire libre, y a metros de las nacientes del Arroyo San Antonio.¿No se previó su destino, en

esa presupuestacion millonaria?

Según la bibliografía consultada, los lodos generados por una planta de este tipo, son de

color marrón oscuro o parduzco, floculados y no contienen agua libre, presenta escasa

presencia de olores; cambios hacia el color negro, indican el comienzo de procesos de

degradación que llevan a la putrefacción.

Esta referencia contrasta con lo que se puede ver en Vertedero. Empecemos por la

presencia de olores altamente fétidos, que irritan las vías respiratorias y que perdura por

varias horas. Su coloración, y exposición al ambiente, humedad y lluvia lo que los hace

inestables. En estas condiciones no parecen desafortunadas nuestras sospechas de su

potencial riesgo para la salud ambiental y humana.

Los análisis deben efectuarse cada seis meses según lo pide el decreto regulador.

Recientemente hemos solicitado los 4 últimos, se nos remitieron tres, uno por cada año.

Omitieron algún análisis, o no se esta cumpliendo lo que establece el decreto. Lo cierto es

que los resultados están dentro de los parámetros que exige el decreto, pero, quien

asegura que esos parámetros se mantengan luego de ser transportados, depositados

transitoriamente a cielo abierto y pretendidamente mezclados, nuevamente depositados

por 72 horas y luego deposicionados en forma definitiva sobre los residuos urbanos.

Su composicion de materia orgánica, minerales y microorganismos, requiere de un

manejo seguro a fin de consolidar su estabilidad, ya que en su defecto, se inician

procesos muy riesgosos como la multiplicacion de bacterias, tales como Echerichia coli.

En tan sólo 5 horas podría alcanzar los niveles suficientes para cambiar a Categoria I,

estos lodos. Es fundamental el manejo posterior a su generación, es fácil empeorar su

condición. ¿que medidas se van a tomar? …