«Vergüenza que la Vuelta no venga  a Salto; nadie apoya ni hace nada»

Desde Julio Gómez y la gente.

En ediciones recientes de EL PUEBLO, una manera de rescatar el apunte de Julio Gómez: «La Vuelta Ciclista del Uruguay no viene a Salto, simplemente porque aquí no tenemos ciclistas».Dotado de una experiencia de más de 50 años en el deporte, lo de Julio, es parte de un eje de reflexión. Porque además acentúa que en Salto dejó de ser lo que fue «y hemos quedado de manos vacías. No tenemos ciclismo de competencia y clubes que fortalezcan alguna posibilidad de desarrollo. Todo lo del ciclismo en Salto tiene que ver con el pasado. El presente no existe».********Tras los dichos de Julio Gómez, quien supo correr Rutas de América y Vueltas Ciclistas en la década de los 70, repercusiones que no faltaron. Lectores de EL PUEBLO encolumnados tras los argumentos sostenidos por quien parece dar en el clavo, desde el momento que apunta a la inexistencia del Consejo de Categorías Menpores (Codecam), que en su momento fue área de aprendizaje y evolución. Lectores que igualmente apelaron a la añoranza, a partir de un calendario de competencias locales, sometidas a la nada también.Concreto es que la Vuelta Ciclista del Uruguay ha desarrollarse en la Semana de Turismo, no pisa tierra «naranjera» como tantas veces en los últimos años. ¿Cuál es es la razón o las razones? ¿Sola una o más de una? Mientras algunos lectores, no dan puntada sin hilo.********Jorge Beraza ComasEl Veloz, el Unión, El Piedra Alta, Salto Uruguay, con el Julio Gómez, Deportivo Artigas, el Club Ciclista Artigas. Parte de las carreras dominguera en la Avenida Rodó, hasta Trillo,y por la ruta 31 hasta la Concordia. Las nocturnas del centro, de plaza a plaza. Los criterium de apertura. Los campeonatos del litoral. Se perdió todo.Daniel OliveraJorge Beraza Comas Salto Nuevo Fútbol Club, Con los Mismos Colores, te faltó.Vergüenza, porque acá es la cuna de grandes ciclistas Stefano AzambuyaNo hay apoyo ni estímulo para el deporte del pedal en Salto, la verdad que es triste.Fernando ArandaNo viene a Salto porque no hay apoyo y las autoridades se preocupan más por su imagen personal, que por el rédito económico que pueda dejar para el departamento.Mirta AraujoAcá en Salto nadie apoya y nadie hace nada. Acá, los de los altos cargos están para la selfie, lastimoso pero es así. Miguel Ángel Moriondo Me pregunto porqué este absurdo y si hay quienes podrán influir en el futuro o no. Aquí hay que decir lo que es: cuando Federico Moreira dejó de correr, el ciclismo en Salto se fue muriendo de a poco. Para colmo, la indiferencia frente al hecho es de la mayoría. María Noel Prado Soy una madre cuyo hijo en su momento corría todos los fines de semana en competencias internas que impulsaba el Codecam. De eso hace 30 años. Vamos a decir lo que es: el Remo o el Canotaje son más que el ciclismo en Salto. Pregunto si nadie va a levantar un dedo por este muerto. Darly Bentos Este es un tema político y deportivo, pero también se asocia a la Semana de Turismo. Miren los números artísticos de la Semana de la Cerveza en Paysandú y miren lo que tenemos aquí en Salto. Por favor!….¿de qué estamos hablando?. Todo tiene que ver con todo. El ciclismo también es parte de un negocio y de este negocio los salteños, no entendemos un rábano»Érase la Vuelta Ciclista del Uruguay que llegaba a Salto.Érase un tiempo pasado.¿Un tiempo que definitivamente no vuelve?