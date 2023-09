VEREDICTOS EXPO PRADO 2023

EQUINOS Paint Horse Gran Campeón Macho: Adriano G. Cairus Reservado Gran Campeón: Santiago E. Fanjul Tercer Mejor Macho: Marcelo Irureta Gran Campeona Hembra: Marcelo Pereyra Prospero Reservada Gran Campeona: Nascimento y Barreto Tercer Mejor Hembra: Marcelo Pereyra Prospero

Arabe Gran Campeón Macho: Las Rosas Reservado Gran Campeón: Al Kaiser Stud Gran Campeona Hembra: Al Kaiser Stud Reservada Gran Campeona: Las Rosas

Deportivos Gran Campeón Macho: Serv. Vet. y de Remonta del Ejército Gran Campeona Hembra: Serv. Vet. y de Remonta del Ejército Reservada Gran Campeona: Serv. Vet. y de Remonta del Ejército Tercer Mejor Hembra: Serv. Vet. y de Remonta del Ejército

Sangre Pura de Carrera Gran Campeona Hembra: Andrea C. Viera Silveira

Appaloosa Gran Campeón Macho: Carlos Ramos Colombo Reservado Gran Campeón: Nicolas De Angelis Tercer Mejor Macho: Leonardo y Jorge Herrera Arismendi Gran Campeona Hembra: Nicolas De Angelis Reservada Gran Campeona: Leonardo y Jorge Herrera Arismendi Tercer Mejor Hembra: Ganadir SA

Akhal Take Gran Campeón Macho: Lockhart Quintana Hnos. Criollos Gran Campeón Macho: Sapelli Gutierrez Hnos. Reservado Gran Campeón: Barlocci Bellagamba Hnos. Tercer Mejor Macho: La Pacífica Gran Campeona Hembra: Parceria GAP Genética Reservada Gran Campeona: Martin Sarries Tercer Mejor Hembra: Jorge Holtz

BOVINOS Aberdeen Angus Gran Campeón Macho: El Puesto de Irazabal Reservado Gran Campeón: José M. Bentancur Tercer Mejor Macho: Hector M. Eugui Gran Campeona Hembra: La Santina de Agrofin SA Reservada Gran Campeona: La Milagrosa de Milkland Ltda Tercer Mejor Hembra: San Gregorio Ganadera

Hereford Gran Campeón Macho: La Elisa de Romay Elorza Reservado Gran Campeón: Las Anitas de Alfonso Tercer Mejor Macho: La Elisa de Romay Elorza Gran Campeona Hembra: El ceibal de Martirena Bove Reservada Gran Campeona: Las Anitas de Alfonso Tercer Mejor Hembra: La Elisa de Romay Elorza

Polled Hereford Gran Campeón Macho: Las Anitas de Alfonso (Supremo) Reservado Gran Campeón: Las Anitas de Alfonso Tercer Mejor Macho: Santa María de Arapey Gran Campeona Hembra: Soc. Gan. San Salvador Reservada Gran Campeona: San Gregorio Ganadera Tercer Mejor Hembra: San Gregorio Ganadera

Brangus Gran Campeón Macho: Manantial Verde Reservado Gran Campeón: El Trafoguero Tercer Mejor Macho: La Magdalena de Los Tordos Gran Campeona Hembra: Cabaña Macedo Reservada Gran Campeona: El Pobrecito de Bentancur Tercer Mejor Hembra: José M. Bentancur

Braford Gran Campeón Macho: José Manuel Cassarino Mailhos y otros Reservado Gran Campeón: José Manuel Cassarino Mailhos y otros Gran Campeona Hembra: Ganagrin y A&E Stolovas Reservada Gran Campeona: A&E Stolovas Tercer Mejor Hembra: José Manuel Cassarino Mailhos y otros

Limousin Gran Campeón Macho: José Baptista Reservado Gran Campeón: Andrea C. Viera Gran Campeona Hembra: José Baptista Reservada Gran Campeona: Andrea C. Viera Tercer Mejor Hembra: Andrea C. Viera

Limangus Gran Campeón Macho: Gilberto Porta Leivas Reservado Gran Campeón: Patricio Alves Alonso Tercer Mejor Macho: Patricio Alves Alonso Gran Campeona Hembra: Patricio Alves Alonso

Wagyu Gran Campeón Macho: Las Dos Hermanas Reservado Gran Campeón: Las Dos Hermanas Tercer Mejor Macho: Las Dos Hermanas Gran Campeona Hembra: Las Dos Hermanas Reservada Gran Campeona: Las Dos Hermanas

Normanda Gran Campeón Macho: Elbio E. y Silvia Queiros García Reservado Gran Campeón: Suc. Heber Tomás Lain Tercer Mejor Macho: Suc. Heber Tomás Lain Gran Campeona Hembra: Alicia Rodriguez Fernandez Reservada Gran Campeona: Javier Barcena Tercer Mejor Hembra: Javier Barcena

Charolais Gran Campeón Macho: José J. De Boismenu Reservado Gran Campeón: Horacio A. Bianchi Pol Tercer Mejor Macho: Horacio A. Bianchi Pol Gran Campeona Hembra: Horacio A. Bianchi Pol Reservada Gran Campeona: Juan De Boismenu Tercer Mejor Hembra: José J. De Boismenu

OVINOS Merino Australiano PO Gran Campeón Macho: La Magdalena de Los Tordos Reservado Gran Campeón: Santa Catalina de Douglas Cortela Tercer Mejor Macho: La Magdalena de Los Tordos Gran Campeona Hembra: La Magdalena de Los Tordos Reservada Gran Campeona: La Magdalena de Los Tordos

Merino Australiano PI Gran Campeón Macho: La Magdalena de Los Tordos Reservado Gran Campeón: El Arazá de Suc. De Arturo Aguerre Tercer Mejor Macho: El Arazá de Suc. De Arturo Aguerre Gran Campeona Hembra: La Magdalena de Los Tordos Reservada Gran Campeona: Santa Catalina de Douglas Cortela Tercer Mejor Hembra: Cabaña Ibirapitá de Correa Hnos

Poll Merino Australiano PO Gran Campeón Macho: La Magdalena de Los Tordos Reservado Gran Campeón: La Magdalena de Los Tordos Tercer Mejor Macho: Santa Catalina de Douglas Cortela Gran Campeona Hembra: La Magdalena de Los Tordos

Poll Merino Australiano PI Gran Campeón Macho: Santa Catalina de Douglas Cortela Reservado Gran Campeón: El Arazá de Suc. De Arturo Aguerre Tercer Mejor Macho: El Arazá de Suc. De Arturo Aguerre Gran Campeona Hembra: La Magdalena de Los Tordos Reservada Gran Campeona: Cabaña Ibirapitá de Correa Hnos

Ideal PI Gran Campeón Macho: El Progreso de Lorenzelli Gran Campeona Hembra: El Progreso de Lorenzelli

Ideal PO Gran Campeón Macho: El Progreso de Lorenzelli Gran Campeona Hembra: Horacio Yerpo

Poll Dorset PI Gran Campeón Macho: Cabaña Salto de Limitour Reservado Gran Campeón: Omar Burutaran Esteves Tercer Mejor Macho: Las Rosas Gran Campeona Hembra: Las Rosas Reservada Gran Campeona: Omar Burutaran Esteves y Margaret Maglio Tercer Mejor Hembra: Las Rosas

Poll Dorset PO Gran Campeón Macho: Jose C. Romero y María E. Mariezcurrena Reservado Gran Campeón: Las Rosas Tercer Mejor Macho: Omar Burutaran Esteves Gran Campeona Hembra: Las Rosas Reservada Gran Campeona: Jose C. Romero y María E. Mariezcurrena Tercer Mejor Hembra: Jose C. Romero y María E. Mariezcurrena

Texel PI Gran Campeón Macho: Illescas de Lucas La Cava y Jorge Achard Reservado Gran Campeón: Illescas de Lucas La Cava Tercer Mejor Macho: Santa Marta de Mataojo Gran Campeona Hembra: Onna María Sirvis Reservada Gran Campeona: Jose Luis Callero Tercer Mejor Hembra: Illescas de Lucas La Cava

Texel PO Gran Campeón Macho: Maicol Ricci Reservado Gran Campeón: Hugo Sanchez Gran Campeona Hembra: Emanuel y Milagros Delgado Reservada Gran Campeona: Francisco Bianchi Tercer Mejor Hembra: Hugo Sanchez