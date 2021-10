Veredicto ovinos Expo Salto

SUFFOLK P.O

Gran Campeón: Pingo Viejo SG.

CORRIEDALE P.O

Gran Campeón: Suc. Federico Stirling.

Reservado Gran Campeón: Sebastián Goncalvez.

Tercer mejor Macho: La Lusitania.

CORRIEDALE P.I.

Gran Campeón: Gustavo Dalmas.

LOTE CAMPEÓN BORREGO DE CAMPO P.O: La Lusitania.

RESERVADO LOTE CAMPEÓN CARNERO DE CAMPO P.O: Sebastian Goncalvez

IDEAL P.O

Gran Campeón: El Progreso de Juan M. Lorenzelli.

Reservado Gran Campeón: Oscar Zabaleta

Gran Campeona: El Progreso de Juan M. Lorenzelli.

Reservada Gran Campeona: Anita SG.

IDEAL P.I.

Gran Campeón: El Progreso de Juan M. Lorenzelli.

Reservado Gran Campeón: Anita SG.

Tercer mejor Macho: Anita SG.

Gran Campeona: El Progreso de Juan M. Lorenzelli.

Reservada Gran Campeona: Anita SG.

Tercer mejor Hembra: Anita SG.

MERILIN P.O.

Gran Campeón: Bernardo Nadal Maisterra.

Reservado Gran Campeón: gabriela Fiandra.

Tercer mejor Macho: La Loma de Nacimento.

MERILIN P.I.

Gran Campeón: Oscar Eduardo Ilundain.

Reservado Gran Campeón: La Loma de Nacimento.

Tercer mejor Macho: La Loma de Nacimento.

TEXEL P.O.

Gran Campeón: Leonardo Torres.

Gran Campeona: Leonardo Torres.

TEXEL P.I.

Gran Campeón: Santa Marta de Mataojo SRL.

Reservado Gran Campeón: Santa Marta de Mataojo SRL.

Gran Campeona: Santa Marta de Mataojo SRL.

POLL DORSET P.O.

Gran Campeón: Cabaña Salto de Limitour.

POLL DORSET P.I.

Gran Campeón: Cabaña Salto de Limitour.

Reservado Gran Campeón: Cabaña Salto de Limitour.

Gran Campeona: Cabaña Salto de Limitour.

Reservada Gran Campeona: Cabaña Salto de Limitour.

POLL MERINO AUSTRALIANO P.O.

Gran Campeón: Los Tordos S en C – Stolovas.

Reservado Gran Campeón: Los Tordos S en C.

Tercer mejor Macho: Los Tordos S en C.

POLL MERINO AUSTRALIANO P.I.

Gran Campeón: Fros Hnos.

Reservado Gran Campeón: El Arazá de Aguerre.

Tercer mejor Macho: Los Tordos S en C.

Gran Campeona: Cabaña Ibirapita, Correa Hnos.

Reservada Gran Campeona: Cabaña Ibirapita, Correa Hnos.

Tercer mejor Hembra: La Asturiana de Tafernaberry.

MERINO AUSTRALIANO P.O.

Gran Campeón: Los Tordos S en C.

Reservado Gran Campeón: Los Tordos S en C.

Tercer mejor Macho: Pablo y Magdalena Platero.

Gran Campeona: La Asturiana de Tafernaberry.

MERINO AUSTRALIANO P.I.

Gran Campeón: Los Tordos S en C.

Reservado Gran Campeón: El Arazá de Aguerre.

Tercer mejor Macho: El Arazá de Aguerre.

Gran Campeona: Ibirapita, Correa Hnos.

Reservada Gran Campeona: La Asturiana de Tafernaberry.

GRAN CAMPEÓN MERINO SUPREMO

Los Tordos S en C.

MEJOR VELLÓN P.O.

Los Tordos S en C.

MEJOR VELLÓN P.I.

Hnos. Fros.

Gran Campeona Ideal PO El Progreso de Juan M. Lorenzelli

Gran Campeón Ideal PO El Progreso de Juan M. Lorenzelli

Gran Campeona Ideal PI El Progreso

de Juan M. Lorenzelli

Gran Campeona Merino Australiano PO La Asturiana de Tafernaberry