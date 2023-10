“Veo a Salto un pago apagado”

Elsa Capillera, Diputada de Cabildo Abierto

La Diputada Elsa Capillera es oriunda de Salto pero desde muy chica se fue con sus padres a buscar otro destino. De líder barrial en Casavalle y empleada doméstica, fue la mujer más votada en 2019 en la interna de Cabildo Abierto.

– ¿Cuál es el motivo de su llegada a Salto?

– La verdad que estoy feliz de estar por acá, es mi ciudad natal, nací en Salto el 15 de mayo de 1971, y ahora en la tarea política legislativa nos trae a dar apoyo a las agrupaciones que están en formación dentro de nuestro partido. Yo trabajo en la Comisión de Vivienda, este año presido la Comisión de Cooperativismo, además estoy en la Comisión de Convivencia y Seguridad Ciudadana y en la Comisión de Deportes. Más allá de esas comisiones, si alguien tiene inquietudes las puedo trasladar con mucho gusto al parlamento.

– Su visita se encuentra enmarcada en una campaña de recolección de firmas que su partido ha impulsado para modificar la Constitución de la República.

– Si, se trata de la campaña Deuda Justa, en la que venimos muy bien, se llevan poco más de 65 mil firmas en casi dos meses, necesitamos unas 264 mil, aspiramos a tener unas 300 mil. Vamos muy bien, es un trabajo voluntario de cada cabildante y de cada persona que se sigue sumando. Por ejemplo, en Montevideo se han adherido los monotributistas, que son unas 18 mil personas, además de gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, en todos los departamentos se vienen sumando porque realmente es un problema que afecta a muchísima gente en todo el país.

– Trascendió en un medio capitalino que el Intendente de Salto estaba a punto de adherirse a esa campaña pero él la terminó descartando desde sus redes sociales, ¿tiene idea qué pudo haber pasado?

– Sí, eso lo escuchamos allá y nos llamó un poco la atención, pero bueno, a veces son de esas noticias falsas que de pronto alguien las dice y otro las levanta y quedan por ahí nomás. La verdad es que a nosotros mucha gente del Frente Amplio nos ha firmado, sobre todo en las ferias, y ahí nos dicen, “mirá, soy del Frente Amplio, pero tengo a mi hermano endeudado” o a la hija, así que es por ahí, traspasa este tema a todos los partidos políticos.

– Claro, se habla que un tercio de la población uruguaya es la que está endeudada, y más de dos tercios de los endeudados se consideran incobrables.

– Esa categoría de incobrable se la da después de tres meses que usted no paga, el clearing ya lo pone en esa categoría, y la verdad es que es incobrable porque no dan la oportunidad de pagar como una persona pueda, de repente. Está el caso que a alguien se le rompe el calefón y gana $ 20 mil, ¿cómo hace para comprarlo al contado? No puede. Así que compra el calefón en cuotas, de repente se enferma o tiene un accidente, dos o tres meses va al seguro y ya no puede pagar, tiene que elegir o la comida, la luz, el agua, entonces ese mes no puede pagar la cuota y ahí queda en el clearing. Pero además, está en racha, se le rompe la heladera y ya no puede comprar otra en cuotas por estar en el clearing, y durante 10 años no puede tener ningún crédito, y se prejuzga a la gente porque sacó plata y no pagó, y la verdad es que la gente se endeuda para eso, para comprar una heladera, para mejorar su casa, y se transforma en incobrable porque no se le da la oportunidad, que es lo que estamos buscando con este proyecto de deuda justa.

– Otro tema que ha planteado Cabildo Abierto tiene que ver con políticas de frontera, con un proyecto de ley que habría sido unificado con otro proyecto del Senador Botana y que sigue a estudio del Ministerio de Economía sin tratamiento.

– Lo tratan en la Comisión de Frontera, que se hizo especialmente para este tema, pero no ha habido un consenso político, y entiendo que se trata de un tema que urge tratarlo.

– ¿Cómo encontró Salto?

– Con lo poco que he podido recorrer lo veo un pago apagado, con un 14% de la población que está sin trabajo, está también el tema de Argentina, que el poco dinero que tienen se va, así que es un tema que realmente hay que ponerle las manos en la masa porque se perjudica a toda la población de Salto.

– Ante la posibilidad que en marzo de 2025 asuma la Presidencia de la República el Senador Manini, ¿cuál sería el mejor socio como par argentino para Uruguay?

– Qué pregunta difícil. Estuve por Argentina hace una semana invitada por la Embajada de Taiwán a su fiesta nacional y conversé con algunas personas quienes me dijeron que no sabían a quién votar porque Massa ya es el Ministro, y se preguntaban por qué esa solución que tiene como candidato no la puso en práctica ahora que podía. Pero la verdad que no sabría qué decir quién es el mejor socio.

– Ideológicamente, ¿con quién se sentirían más a gusto?

– Y quizás más con Massa.

– En nuestra campaña electoral de 2019 se habló mucho de concretar una política de construcción de viviendas, y al asumir Cabildo en ese Ministerio se pensó que se cumpliría con lo prometido, pero no se ha concretado nada de lo dicho en campaña, ¿por qué el Estado no construye viviendas?

– El Estado está construyendo, MEVIR viene haciendo un trabajo muy bueno, el Plan de Mejoramiento de Barrios viene mejorando, el tema es que el presupuesto de Vivienda estaba comprometido hasta el 2023, recién ahora toda la plata del presupuesto para vivienda se va a poder usar. Eso lleva a una licitación que necesita de 6 meses, que es la burocracia que existe desde siempre y que en algún momento vamos a tener que cambiar.

– El Plan Esperanza que tiene que ver con los asentamientos en Salto está congelado.

– Ahí se hizo un convenio con cada Intendencia, está MEVIR involucrado, van a ser 100 asentamientos que se van a empezar a trabajar, en Montevideo ya hay uno casi pronto que pienso que a fines de noviembre o después de la licencia de la construcción se empezará a trabajar luego de empezar por Montevideo se seguirá por todo el país.

– ¿Usted ya trabajaba en política antes de surgir Cabildo Abierto?

– Sí estuve en política, pero apenas era una referente barrial de esas que reparte listas. Estuve 10 años en la lista 40 de Javier García. En 2018 di un paso al costado, presentí que ya había hecho todo por el partido y me fui a mi casa. En 2019 aparecen mis vecinos que me dicen que hay un partido nuevo que se está formando y vieron que me podría interesar y querían que yo fuera su líder. Acepté que me trajeran las propuestas de Cabildo, y así empecé a trabajar. Me gustó la propuesta de Manini, una persona que se había jugado por sus subalternos y que le costó su cargo. No lo conocía ni tenía ningún vínculo militar salvo el de mi esposo, lo normal de un subalterno. Empecé en abril, la primera salida pública de Manini fue con nosotros, fuimos la primera agrupación que se sumó a Cabildo y a partir de ahí fue un camino increíble hacia las internas, que fue cuando lideré una lista, que terminó siendo la más votada. En ese momento en Montevideo había 7 agrupaciones, quedamos 4, que me llevó a ser la primera candidata a la Diputación. No teníamos ni un centésimo para la campaña, vivo en Casavalle, solo tenía unos $ 450 mil de un despido involuntario, yo trabajaba como empleada doméstica, mi patrona falleció y ese fue el despido que tuve, que fue todo lo que pusimos en la campaña.

– De referente barrial y empleada doméstica a Diputada, ¿cómo cambió su vida?

– La verdad que cambió totalmente. Fui Concejal tres veces, y eso me permitió estar un poco conectada, trabajar en territorio y presentar proyectos, así que me sentí cómoda cuando llegué al parlamento. Al principio estaba un poco asustada, pero por suerte hay mucha gente que ayuda y que me dio las primeras pautas para trabajar, y ahora ya seguimos solas con la agrupación.

– ¿Usted podría ser un ejemplo para las demás mujeres de cómo la política da oportunidades?

– Sin duda, la verdad que este partido da muchas oportunidades, es un partido nuevo, en crecimiento, cada uno que se acerque con una propuesta tiene su lugar. Y la verdad que está bueno e invito a las mujeres a que se sumen.

– En general, en el sistema político hay pocas mujeres involucradas en política.

– Creo que los partidos tradicionales como que forman una capa en la que a veces no se puede integrar, siempre están las mismas personas, los mismos grupos. Tenemos que tratar de romper esa barrera con insistencia, estando presentes, somos una parte activa muy importante en la sociedad, con nuestros hijos, con nuestros padres. Trabajamos, mantenemos la casa, estamos en varios lugares al mismo tiempo, por ahí tenemos la experiencia, no la teoría sino la práctica.

– ¿Cómo visualiza a Uruguay gobernado por Manini?

– Cambiarían muchas cosas que no pudimos lograrlas en este tiempo de gobierno.

– ¿No era que se terminaba el recreo?

– Lamentablemente todavía no se terminó el recreo.

– La última palabra es suya.

– Como oriunda de la ciudad de Salto, vamos a apoyar a todos los cabildantes que están trabajando acá, como es el caso de la agrupación de Carlos Bruno y de las otras agrupaciones que se están sumando a un nuevo espacio que hay en Cabildo Abierto que es el Espacio de los Pueblos Libres, que es otro bloque adentro de Cabildo y que desde nuestro lugar estaremos colaborando en todo lo que sea necesario.

————————————

PERFIL DE ELSA CAPILLERA

Casada, tiene 2 hijos.

De chiquita quería ser maestra

Hincha de Tacuarembó Fútbol Club.

¿Alguna asignatura pendiente? Terminar el liceo.

¿Una comida? Las tortas fritas.

¿Un libro? Uno de la vida de Nelson Mandela.

¿Una película? “Amigos intocables”, francesa.

¿Un hobby? Dar clase de falso mimbre.

¿Qué música escucha? De todo, pero tengo una canción preferida que se llama “Gente Luminosa” de “El Arrebato”.

¿Un día de la semana? Los lunes

¿Qué le gusta de la gente? El cariño, la sinceridad, la trasparencia.

¿Qué no le gusta de la gente? La falsedad.