VENTAS TOTALES DE VALDEZ EN VALENTIN

La firma Valdez y Cia realizó este miércoles, su última venta en el Local Valentin en este año que está terminando. Las mismas encontraron gran demanda, tanto por los lanares como en vacunos, con mucha puja y agilidad en el martillo de Alejandro “Nano” Nuñez.

“Falto ganado para vender” dijo el martillero para la cantidad de compradores que había en el local de remates que se vio colmado de público.

Además de las ventas comerciales, fue una jornada solidaria donde se remataron una Yegua Criolla (U$S 840) a beneficio de la maestra Katerine Correa y una camiseta de la selección uruguaya correspondiente a la del salteño Edison Cavani (U$S 1.400) a beneficio de los jóvenes del liceo de Valentin.

PROMEDIOS

Vacas invernar US$ 527; Vaquillonas US$ 320; Novillos 2 a 3 años US$ 590; Novillos 1 a 2 años US$ 451; Terneros US$ 368; Terneras US$ 301; Toros US$ 660; Ovejas US$ 38; Capones US$ 45; Corderos/as US$ 31; Yeguas US$ 405; Caballos US$ 320 y Potrillos US$ 150.