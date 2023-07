Ventas totales con alta demanda en “Remate Virtual del Norte”

“Remate Virtual del Norte” concretó su venta número 28 con una oferta de 400 vacunos y 450 lanares que se colocaron en su totalidad.

Desde la Parrillada El Portón en Salto, el consorcio integrado por las firmas Azanza Migliaro, El Estribo y Enrique Beriau Negocios Rurales realizó su actividad de julio, en la cual y al igual que en el negocio particular, las demanda fue mayor a la oferta. Una subasta donde los lotes fueron vendiéndose con mucha puja y agilidad, acompañados de buenos valores.

La oferta se dispersó principalmente para el norte del país, pensando en reponer los animales que en los meses anteriores por la sequía se fueron comercializando.

VALORES PROMEDIO

Ovejas US$ 41,5; ovejas enc. U$S 42; terneros: US$ 2,39; vacas de invernada US$ 1,57; terneras US$ 1,90; terneros y terneras US$ 300; vaquillonas de 1 a 2 años US$ 1,81; vaquillonas preñadas US$ 640; vacas preñadas: US$ 608 y pieza de cría US$ 340.

Remate Virtual del Norte ya comienza a preparar su próxima actividad que será sobre fines de agosto nuevamente.