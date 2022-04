Venta de dólares baratos la nueva modalidad de estafa

En el día de ayer varias personas a partir de las 15 horas recibieron a través de sus WhatsApp, mensajes ofreciendo dolares baratos, a $ 39, de parte de una médica salteña que no reside en Salto.

En el numero de celular del cual se recibieron los mensajes figuraba su nombre y foto de perfil, no siendo el numero verdadero.

A pesar que la profesional vive en el este del país, mantiene estrechos vínculos familiares y de amistades en nuestra ciudad, por lo que las personas con que supuestamente se estaba comunicando, no le extraño recibir los mensajes.

Una de las personas que recibió el mensaje, se dio cuenta de la posibilidad del engaño y les siguió el juego, hasta que en un momento la bloquearon, al mencionar la inmediata intervención de la policía.

La estafa consiste en utilizar el perfil de una persona conocida, en este caso de una profesional , con un numero de celular falso, haciendo llegar el ofrecimiento a múltiples contactos , si a estos no les interesa, se les pide que compartan el mensaje con aquellos que les puede interesar.

A partir de ahí se establece una conversación donde se le pasa un numero de cuenta para que se depositen los pesos uruguayos.

Recordemos que este sistema de estafa ya se había dado en nuestra ciudad cuando el pasado 16 de marzo , una persona utiliza el nombre y foto de un profesional veterinario para ofrecer la venta de dolares baratos, el ofrecimiento es otra persona en concreto, pero que no le interesa el ofrecimiento y se lo pasa a un tercero. Este ultimo se comunica con el whatsapp falso y concretan la venta por lo cual deposita el dinero correspondiente a cinco mil dólares. Al ver que los dolares no son depositados en su cuenta, intenta comunicarse con el contacto, dándose cuenta que había caído en una estafa, una maniobra que hasta ahora era desconocida por lo menos en nuestro medio.

Más de una persona y empresa estafadas cayeron en ese engaño en ese momento. No habiendo información oficial ya que se manejó el tema desde Delitos complejos