«Venir a Salto vale la pena»

Sofía Elizondo – estudiante de Gestión en Turismo

Esta historia de jóvenes que estudian en nuestra ciudad nos lleva a la localidad de Chapicuy; Sofía nació en Paysandú, tiene 21 años y es estudiante de gestión en turismo. Su mamá funcionaria del municipio y su papá productor. Única hija y con arraigo en la localidad sanducera. Cuando vuelve a sus pagos se dedica y ayuda en la producción del emprendimiento familiar.

En Salto reside en el hogar de estudiantes del club de Leones, junto a otros jóvenes que como ella llegan a Salto para cursar estudios terciarios.



«Mi familia esta compuesta por mis padres y yo, vivimos en una chacra en el kilómetro 454.5 de la ruta 3; somos pequeños productores, tenemos un tambo de cabras los únicos al norte del país, se llama «Establecimiento Las Tacuaras.»

¿De dónde nace la idea de criar cabras?

«Es una iniciativa que tuvimos a través de un programa de televisión, de ahí en más decidimos criar cabras, lo que más nos motivó fue el tema de la leche y todas las propiedades que tiene; después de la leche materna es la más completa muy recomendada por los médicos, para los huesos, es muy buena, no produce gastritis.»

¿Cómo fueron tus estudios en primaria y secundaria?

«La escuela la hice completa en Chapicuy, el liceo lo hice hasta tercero en mi localidad, después pasé a la UTU, ahí elegí la tecnicatura de turismo.

Después de terminar la UTU hice dos años de derecho en la Facultad aquí en Salto.

Cuando terminé el bachillerato no sabía que estudiar, que seguir, no tenía claro hacia donde enfocar mis estudios, pensé hasta en hacer algo vinculado a los caballos.

Hice hasta segundo de derecho pero no continúe.»

¿Cómo descubriste la carrera qué actualmente estudias?

En las nuevas instalaciones que se construyeron Frente a la Facultad llamadas IAE que pertenecen a la UTU salió una carrera de nivel terciario; Gestión en Empresa de Turismo, dos años dura. La verdad que me terminó gustando, este año ya me recibo.»



Al ser una carrera nueva ¿Qué perspectiva de salida laboral tiene?

«Una vez terminada la orientación, podés ingresar en cualquier empresa vinculada al turismo, desde el manejo de la empresa hasta guía en cualquier sector.Tuvimos como experiencia; guíar, armar circuitos. Por ejemplo hicimos circuitos en termas y a mi me tocó realizar uno acá en la ciudad sobre los símbolos masones. Vas aprendiendo y sabiendo como podes manejar una empresa y guiarla.»

¿Cómo vez el desarrollo del Turismo en Salto?

«Salto tiene como eje los centros termales, pero veo que puede desarrollar mucho más su potencial, cómo que todavía le falta mucho.

Hay gente que cuando viene, le gusta ir a los museos y muchas veces se encuentran cerrados, los fines de semana he visto que no se abren. Se podrían realizar más puntos atractivos en la costa por ejemplo, más lugares utilizando pocos recursos económicos y aprovechar los naturales.

«Salto una ciudad completa»

«Salto es un lugar que tiene todo para estudiar, todo tipo de carreras, eso deben aprovecharlo los jóvenes principalmente que viven acá.

Yo no tuve mucho problema en adaptarme porque desde muy chica venía a Salto a hacer danzas y la proximidad con la ciudad no me hizo extrañar mucho.

Lo que sucede es que se nota la diferencia cuando se trata de jóvenes que vienen de otros departamentos más lejanos, extrañan más y eso a veces no ayuda. Para otros la adaptación no es fácil.

¿Una vez concluidos los estudios que te propones? ¿Qué mensaje le dejas a los jóvenes que estudian al igual que vos?

«La idea es terminar, y poder comenzar de inmediato a trabajar en una empresa o emprendimiento vinculado al turismo.

A los Salteños decirles que aprovechen, porque tienen todo acá. No son todas las ciudades que cuentan con distintas carreras y centros de estudios como acá.

A los que vienen de afuera, decirles que aprovechen porque es cierto que se extraña un poquito pero vale la pena el esfuerzo.»