Venimos diciendo hace mucho que la Central Hortícola nació mal”

Luis Alberto García, Cabildo Abierto

Luis Alberto García es dirigente en Salto del Movimiento Ambientalista Constitucionalista del Diputado Eduardo Lust de Cabildo Abierto, quien se acercó hasta EL PUEBLO para conversar sobre temas que le preocupan, como la propuesta de coalición política departamental y el futuro de la Central Hortícola del Norte.

“Lo que me trae por el diario –comenzó diciendo García- es la situación política del departamento. Hay dos cosas que son fundamentales que están pasando en Salto en estos días, uno, políticamente y a futuro es la famosa coalición departamental, y la otra que para mí como hombre de Cabildo Abierto también va en la misma línea es lo que ha pasado con la Central Hortícola”.

LA COALICIÓN

“La coalición en Salto no existe, lo que existe es un acuerdo entre Albisu y Germán Coutinho, no entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, porque yo personalmente hace unos meses hablé con el Presidente del Partido Nacional, a quien le tengo mucho respeto y cariño, hombre que conozco de toda la vida, y estuvimos hablando de la posibilidad de empezar a trabajar en ciertas líneas programáticas para ver qué se podía hacer para conformar una coalición departamental. Con lo cual, evidentemente, si nosotros quedamos de empezar a trabajar con el Presidente del Partido Nacional, quiere decir que mal puede haber una coalición en este momento cuando esas conversaciones no se han iniciado”.

“Ellos están cuidando su capital y lo que han ganado hasta ahora, que es CTM y toda esta estructura que se armó y se trajo de Montevideo donde está la OPP, Micro PIMES, el MIDES, y esas cosas, donde hay un reparto entre ellos de cargos de responsabilidad. Así que ellos están cuidando eso que han logrado y no me parece mal. Además Germán Coutinho se lo tiene ganado electoralmente, a diferencia de Albisu, que se lo ha ganado por ser líder político del Partido Nacional”.

– En caso que se convoque a dirigentes de Cabildo Abierto para conversar en la formación de una posible coalición, ¿Cabildo estaría dispuesto a participar?

– Particularmente yo, que respondo a la línea del MAC (Movimiento Ambientalista Constitucionalista) de Eduardo Lust, quien dice que él es un hombre que apuesta a realizar coaliciones en diferentes departamentos para las próximas elecciones, pero también me ha dicho algo con lo que estoy de acuerdo, es que tenemos que juntarnos para ver qué hacemos con Salto, porque de nada me sirve ganar si no tengo un plan para Salto, departamento que está realmente ruinoso en muchas cosas, y no me sirve decir que vamos a ganar la Intendencia entre 3 o 5 partidos o un grupo de dirigentes, y luego yo te doy a vos esto, te doy a vos esto otro y no tenemos un plan para llevar adelante. Todo el mundo sabe que la economía de Salto es muy mala, porque lo que puedan decir de la antigua deuda que agarró la Intendencia de Salto en la primera gestión Lima, ahora ya es de la gestión Lima, incluso la ha duplicado. El próximo gobierno que vaya a agarrar que no sea frentista, tiene que tener un plan económico para poder salir delante de eso, y con la posibilidad además que en las próximas elecciones el gobierno nacional sea de otro color.

Por ejemplo, lo que llamamos el corredor termal, hoy es un desastre. El gobierno frentista licitó la terminal, que no sé lo que Chiriff y Cholín dicen a esto que son comunistas. Tienen en Termas del Arapey un hotel cerrado en estado ruinoso y hacen una licitación ahora para hacer un parque acuático. Hoy los operadores turísticos no organizan más excursiones a Termas del Arapey porque les cuesta decir a la gente al baño que tienen que ir. ¿Tenemos un plan como coalición para eso?

SOBRE LA CENTRAL HORTÍCOLA

– Hablando de qué hacer con el departamento se encuentra el otro punto que usted mencionó que es la Central Hortícola.

– Venimos diciendo hace mucho que el plan está mal hecho, nació mal. Si tengo una oferta de 50 puestos y hay solo 8 personas que quieren y me dicen que este es un proyecto que sale de los productores, ¿qué pasó, por qué no lo quisieron? Tenemos que analizar el tema desde las bases. Si tengo un sector hortícola con problemas, como lo tiene a nivel financiero y económico, un mercado no mejora la situación. Lo que hace un mercado es poner a la venta una serie de productos, pero me aumenta los costos, además que tengo que poner una plata para entrar ahí, y un productor chico que está junto a su familia trabajando la tierra, tiene que ir a atender ese local en la Central, por lo que estoy desvistiendo a un santo para vestir a otro.

¿Por qué no se trabaja en lo que realmente pueda ayudar al productor hortícola que es en los costos? Entonces, cuando el productor tenga costos bajos para poder sacar una producción muy buena, que saben cómo hacerlo, ahí es cuando nosotros le ofrecemos un mercado. ¿Cómo se soluciona esto? Va a funcionar de una sola manera, que se le dé gratis y que sean exonerados de todos los costos, entonces ellos tendrán costos mínimos, les va a servir y van a agarrar el puesto porque si venden algo igual les sirve.