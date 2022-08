«Venimos acercándonos a una situación de mayor normalidad»

Salto Shopping: balance de lo que va de 2022

Las autoridades de Salto Shopping estuvieron recientemente en nuestra ciudad donde brindaron una conferencia de prensa a los efectos de realizar un balance de lo que han sido estos tiempos de recuperación de la economía y de la actividad comercial tras pasar los peores momentos de la pandemia de COVID.

Es así que retornaron a Salto luego de más de un año los principales referentes de la empresa, Cr. Carlos Lecueder, Dr. Luis Muxí y Dr. Ramiro Rodríguez Villamil, quienes estuvieron acompañados en la oportunidad por el Cr. Luis Zúñiga, Gerente de Salto Shopping y Terminal.

«LA PANDEMIA NOS MOVIÓ EL PISO»

«Estamos en Salto luego de un buen tiempo sin venir –comenzó expresando Lecueder- y encontramos el shopping bárbaro, nos vamos a ir muy contentos porque las cosas están muy bien. El estar muy bien cuando uno mira hacia atrás en esta reunión que hacíamos año a año cerca de fin de año, íbamos viendo cómo las cosas iban en el corto plazo».

«La pandemia fue un shock a nuestras vidas, a los complejos comerciales, a la ciudad, a la gente, a todo el mundo. La pandemia nos movió el piso, los shoppings estuvieron cerrados primero, después reabrieron con la gente muy reticente a venir, en los primeros meses venía poca gente, no les gustaba los controles como la tomada de temperatura y la desinfección de manos.

Había que hacerlo porque teníamos que cuidar la seguridad de los que venían, o sea que había que hacerlo aunque el cliente se molestara. Se vivieron períodos donde parecía que la cosa iba muy bien, después en 2021 tuvimos una recaída por marzo, abril y mayo donde subieron los contagios y los fallecimientos, eso trajo al país de vuelta a una situación de retroceso en su recuperación».

«Hoy podemos decir, en cierta forma, que llevamos un año en período de recuperación de la situación anterior al COVID. Prácticamente desde junio del año pasado que los contagios bajaron y entramos en una etapa diferente, en la cual las vacunas hicieron su gran trabajo de darnos defensas y de haber menos contagios, entonces el país entró en un período, no diré de pos pandemia, pero sí de recuperación. Comienza a recuperarse la economía, los trabajos, empiezan a caer los seguros de paro, comienza a recuperarse la actividad comercial, y empieza a moverse todo de vuelta».

«Empezamos a vernos con los amigos y a salir a la calle. Para los que nos cuidamos mucho en el período de pandemia, este último año ha sido como una especie de renacer. Eso aplicado a nuestros negocios en los shoppings ha significado una muy interesante recuperación. Nosotros hoy estamos en Salto Shopping con un nivel de ventas que ya está en el nivel de 2019, incluso algún mes mejor que 2019.

O sea, hasta 2019 esto era una situación normal, veníamos de años buenos y de años malos. 2019 no fue un año excelente para nada, pero fue un año normal. Ahora volver a tener una cantidad de visitas y de ventas similar, nos hace sentir muy bien, porque esa caída que tuvimos la hemos venido recuperando y venimos acercándonos a una situación de mayor normalidad».

ENDEUDAMIENTO DE LAS EMPRESAS

«Obviamente que la crisis deja a todas las empresas con situaciones difíciles de vida, empresas que pueden haber quedado con endeudamiento porque tuvieron un período que no pudieron pagar sus cuentas. Empresas que no estaban endeudas tuvieron que endeudarse para poder sobrevivir. Todo eso hace que hoy los balances de las empresas no sean los de antes. Hoy tenemos balances que tienen situaciones diferentes, pero sobre las cuales estamos saliendo bien».

«En cierta forma al país le está pasando lo mismo.

Nadie puede negar que Uruguay tuvo un 2020 y un 2021 de shock total, pero 2022 es un año de recuperación, donde el PBI viene creciendo en forma interesante y recuperando lo que había caído. En los shoppings estamos en la misma situación».

CON UN EQUIPO ESTABLE

En la reunión previa a esta conferencia de prensa «estábamos con nuestro personal, donde vimos que tenemos una estabilidad espectacular, porque tenemos gente que empezó a trabajar antes de la inauguración del shopping, durante la obra, que sigue estando, y tenemos gente que empezó a los dos o cuatro años y que también sigue estando. Eso nos deja muy contentos porque cuando uno vive años, buenos, malos, porque acá se vivió un comienzo del shopping difícil, pero salimos adelante, luego anduvimos mejor, viene la pandemia y vemos que hemos logrado mantener un plantel, un equipo de trabajo que son los mismos desde el primer día y que nos muestra una especie de relación bilateral muy agradable.

Es decir, hemos podido ser una empresa en la cual ellos están contentos de trabajar, porque nadie trabaja veinte años en un lugar en donde no está contento, y a su vez ellos han desempeñado una tarea en forma tal, y dentro de ese equipo que se ha formado que hace que la empresa esté orgullosa de tenerlos», concluyó Lecueder.