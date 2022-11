«Vengo de esa vieja escuela:se está perdiendo la esencia»

«El delantero de la selección uruguaya Edinson Cavani aseguró que “tal vez no encaja del todo con el fútbol moderno en términos de actitudes” y comentó su pasión por el campo, su forma de ver la vida y lo que significa jugar el Mundial de Catar con la Celeste. Cavani, en una extensa entrevista con el diario inglés The Guardian, habló de todo un poco y comenzó tratando de responder por qué los futbolistas uruguayos son siempre tan competitivos: “Porque nos enseñan a ser así. Las canchas existen en todas partes, en todos los barrios, por más desfavorecidos que sean. Dondequiera que haya espacio para patear una pelota, está el juego”.

“Esa competitividad que se exige como profesional ya está ahí; lo llevas haciendo toda la vida, todos los días, bajo la lluvia, en cualquier superficie, jugando descalzo, rompiéndote un dedo del pie, vendándotelo y continuando. Siempre digo que en el fútbol no es lo mismo jugar que competir”, amplió. “Hemos mantenido esa esencia”, aseveró el Matador, y contó: “El fútbol moderno está perdiendo esa esencia. Tal vez vengo de esa vieja escuela y no encajo del todo con el fútbol moderno en términos de actitudes, lo que significa para los jugadores. Eso no significa que no puedas decir cómo te sientes”.