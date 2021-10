Venezolanos que dejaron su país porque «estábamos pasando muy mal», buscan una mejor vida en Salto

Ocho personas en total, tres niños y cinco mayores, todos venezolanos y en busca de un futuro mejor, son los que están actualmente en Salto, residiendo en una finca del barrio Calafí y a la espera de una oportunidad laboral que les permita salir adelante. Mientras tanto, se ubican todas las tardes en la esquina del Salto Shopping, donde confluyen las avenidas Barbieri, Batlle y Blandengues, para intentar obtener algunas monedas.

Fue en la tarde del miércoles, que EL PUEBLO dialogó con dos de ellos, Mayquer Pacheco y Abelardo Campos, de 22 y 26 años respectivamente, en un momento en que se disponían a tomar unos minutos de descanso en el cantero central de la avenida Barbieri.

«En Venezuela estábamos pasando muy mal», es lo primero que casi al unísono expresan los jóvenes, y explican luego que «estábamos mal en el sentido de las dificultades para alimentarnos, vestirnos, para obtener una medicación…por eso nos vinimos».



-¿Desde cuándo están aquí?

Mayquer: El 13 de agosto llegamos al Uruguay, tuvimos que pagar 30.000 pesos para que una lancha nos pasara, porque no queríamos pasar por el puente por miedo a que nos regresaran…



-Pasaron el río entonces, ¿cómo es eso?

Mayquer: Pasamos por el río desde la Argentina, claro, desde Concordia hasta acá.



-¿Qué los llevó a tomar la decisión de dejar Venezuela?

Abelardo: Pues la situación que se vive en Venezuela, más que todo la falta de respeto a los derechos humanos, la represión del gobierno, el tema político…



-¿Cómo explican el tema político al que se refieren?

Abelardo: Que no hay libertad de expresión, no hay nada, entonces a nosotros como jóvenes y como padres de familia nos tocó enfrentar eso…

Mayquer: Allá en Venezuela la represión es mucha, el gobierno reprime mucho, no respeta, los que están allá es porque están con él…



-¿Con el Presidente?

Abelardo: Claro, con el Presidente Nicolás (Maduro)… porque ¿cómo se puede sobrevivir con 3 dólares mensuales?



-¿Y cómo les está yendo acá?

Mayquer: Poco a poco vamos, hemos tenido algunos trabajitos en la mañana, algo como para mandarle a nuestros familiares que están todavía en Venezuela, pero yo también tengo 3 hijos y mi esposa, que están todos acá. En total los que estamos acá somos 8, 3 niños y 5 adultos.



-¿Dónde están viviendo?

Mayquer: En el barrio Calafí, pagamos alquiler de 12.000 pesos y esto que estamos haciendo acá no es la mejor manera de ganarse la vida, necesitamos un trabajo.



-Las monedas que consiguen acá evidentemente no alcanzan…

Abelardo: Claro, hay días que no comemos para guardar dinero para pagar el alquiler, para ir juntando para el alquiler, y la verdad que no estamos acostumbrados a estar así en la calle, pidiendo, somos personas que siempre hemos estado acostumbrados a trabajar…

Mayquer: Y nos da hasta vergüenza estar así, pero es la manera que tenemos honradamente de pedir una colaboración, sobre todo para pagar el alquiler, y el gas, que es lo que más se consume.

-¿Cuánto dinero consiguen por día más o menos?

Abelardo: Unos 500 pesos.



-¿Por qué eligieron Uruguay?

Mayquer: Porque este es un país de muchas oportunidades…

Abelardo: Otros países ya están saturados, en el sentido de que no pueden dar las mismas oportunidades que brindan aquí al inmigrante, oportunidades de buscar un trabajo.



-¿Y por qué Salto?

Mayquer: Tomamos en cuenta que Salto nos encantó, fuimos a Montevideo, también estuvimos en Rocha…

Abelardo: …y no nos gustó, por eso volvimos a Salto. Ahora la idea es seguir intentando conseguir trabajo acá. Estamos en trámite para obtener la cédula uruguaya, ya nos faltan pocos días para la cita, para el trámite, queremos tener cédula uruguaya porque sin la cedula es más difícil para conseguir trabajo y para todo.



-¿Cómo puede hacer la gente que quiera ayudarlos?

Mayquer: Todas las tardes nos encuentran acá en esta esquina, o en el barrio Calafí pueden preguntar por nosotros, o se pueden comunicar al 096 967 583.

Abelardo: Todo lo que sea ayuda nos sirve, ropita para los niños, o comida, todo es bienvenido. Y les agradecemos mucho a ustedes por escucharnos y ayudarnos.