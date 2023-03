Mario Bergara, Senador del Frente Amplio en Salto

El Senador Mario Bergara, uno de los referentes del sector frenteamplista Convocatoria Seregnista, estuvo en nuestra ciudad con el fin de mantener una serie de reuniones políticas, con el Centro Comercial, con productores y con autoridades universitarias. En un alto de su vasta agenda, dialogó con EL PUEBLO.

– ¿Cuál es el motivo de su visita a Salto?

– Estamos en una recorrida de todo el país, para conversar con todos los compañeros y compañeras de Convocatoria Seregnista del departamento a efectos de tener una apuesta al día de cómo estamos viendo la realidad del país, la situación del Frente Amplio (FA) y la perspectiva de nuestro espacio dentro del FA. Convocatoria Seregnista es una alianza política de muchos sectores nacionales, también de algunos espacios de carácter departamental, que refleja una sensibilidad dentro del FA, así como hay otras, que nos parece importante consolidar, es parte de la diversidad de sensibilidades que tiene el FA.

– ¿Y cómo están viendo la realidad del país?

– Vemos a un gobierno que se ha ido debilitando y deshilachando en este último tiempo, tal como lo muestran las encuestas de opinión. Hoy el gobierno está alrededor de 20 puntos abajo en niveles de aprobación de lo que estaba hace un año y medio, en eso seguramente influyó el final de la percepción de riesgo de la pandemia, y hace que quede más claro que los problemas cotidianos de la gente no se están resolviendo. Que cayeron los salarios y las pasividades, que los precios han subido, que faltan medicamentos en Salud Pública, que no avanza el tema de la vivienda, que en materia de seguridad, que era un poco el caballito de batalla, han recrudecido los delitos, que hay 80 mil compatriotas más en la pobreza a pesar de que hoy tenemos una economía que es sensiblemente más grande que la que existía antes de la pandemia. Hay más pobreza infantil. Todas esas cosas, de alguna manera, la gente las percibe. Aquí en Salto además, se agregan elementos de dificultad por toda la cuestión de frontera y las características propias del departamento que hacen que tenga un nivel de desempleo en el entorno del 13 al 14% y niveles de informalidad que superan largamente el nivel promedio del país, está arriba del 30% en Salto mientras que el promedio del país es el 20%.

A eso se suma la cadena de escándalos y bochornos que han afectado sin duda al gobierno. La escandalosa entrega del puerto, la entrega en envío exprés de un pasaporte a un narcotraficante en el exterior sin ninguna explicación que es lo que permite que hoy esa persona esté prófuga de la justicia internacional. Las irregularidades en el Ministerio de Turismo. Todos los episodios que surgen a partir del caso Astesiano, y hechos que tienen apariencia delictiva y que algunos se han confirmado como delitos , y en particular delitos de corrupción, porque los delitos que confiesa y por los cuales es condenado Astesiano y alguno de sus socios de esa asociación para delinquir, son delitos de corrupción. Por lo tanto, el panorama para el gobierno luce de debilidad. El propio Presidente reconoce implícitamente que han perdido el centro del ring y llama a sus correligionarios a recuperar el centro de atención del panorama político. En paralelo, el FA se ha ido ordenando después de su proceso de autocrítica, ha salido a hablar con la sociedad a través del Frente te Escucha. Ha tenido sus elecciones internas y se ha generado una conducción política más potente, se para con más claridad en materia de oponernos a las políticas regresivas del gobierno, apoyando lo que hay que apoyar, denunciar lo que hay que denunciar, como todos estos casos que estábamos hablando, y también pararnos en clave más pro positiva, porque así como el gobierno se cayó 20 puntos en la aprobación, el FA no subió 20 puntos en la adhesión, apenas en los últimos 4 meses empezó a subir de a poco mejorando la percepción pública, y eso nos obliga a ir a un diálogo más profundo y fecundo con la sociedad, porque nosotros tenemos que convencer a la sociedad no que podemos ser una buena oposición sino que podemos y tenemos que ser un buen gobierno.

– Acaba de reunirse con la Directiva del Centro Comercial de Salto, ¿qué le dejó esa reunión?

– Fue interesante, en muy buen tono, muy afable, en donde sin dudas los temas principales que el Centro Comercial tiene sobre la mesa son de preocupación, sobre todo las consecuencias de la situación de frontera, más allá de cuestiones generales que afectan a la sociedad salteña como la afectan al conjunto del país, como el desempleo y la informalidad, pero el tema frontera es muy complejo acá que no es de fácil solución. Evidentemente manifestamos nuestra disposición al diálogo y a ver medidas y propuestas que se han planteado, las que tengan que ver sobre todo con la órbita legislativa. Hay algunos proyectos sobre la mesa que en general el Ministerio de Economía les ha puesto reparos pero prometió devolver una propuesta en esa materia. Hay legisladores del FA y del gobierno que de alguna manera estamos atentos a ver qué propuestas hace el gobierno. Si bien es muy difícil empardar una situación como la de la Argentina, que de manera cada vez más frecuente genera inestabilidad y enormes distorsiones, es muy difícil empardar esa situación, que por lo menos haya alguna medida paliativa que haga que el impacto sobre el empleo y sobre la situación económica y comercial en Salto y en la frontera no sea tan negativa.