Vecinos del Grupo Puente Salto – Concordia serán recibidos esta noche por la Junta Departamental de Salto

Con Doris Correa

Quien haya pasado estos días por la Plaza Artigas al sur, habrá visto a mitad de cuadra una carpa improvisada con gente manifestándose pacíficamente. Se trata de vecinos de nuestra ciudad integrantes del Grupo Puente Salto – Concordia que están reclamando, como lo vienen haciendo desde hace más de un año, la flexibilización del tránsito vecinal fronterizo por el Puente Salto Grande. Justamente en la noche de hoy este grupo será recibido por el plenario de la Junta Departamental de Salto, que en sesión extraordinaria recibirá los planteos de representantes de casi 200 vecinos que se encuentran en una difícil situación y que, en algunos casos, entre la pandemia y el cierre del puente, hace meses que no ven a sus familiares. Es el caso de Doris Correa, quien desde el mes de febrero no ve a su marido que se encuentra en Concordia. EL PUEBLO dialogó con Correa, quien comenzó explicando de qué se trata la movilización que vienen realizando.

VIGILIA FRENTE AL

CONSULADO

«Ha sido una vigilia -comenzó diciendo Correa-, durante muchas horas y en varios días, turnándonos entre todos, porque de ese modo, cada uno puede cumplir con sus propias actividades. Empezamos el jueves de la semana pasada con la venida del presidente y porque seguimos sin respuesta de parte del gobierno argentino. Entonces el día que vino el presidente hicimos ambas actividades, por un lado, se instaló una carpa simbólica frente al Consulado Argentino aquí en Salto, y a su vez en Concordia se instalaban frente a la Municipalidad».

«El mayor problema sigue siendo el gobierno argentino porque Uruguay, si tenés cédula, te deja entrar por los puentes, pero Argentina no lo permite. Hablan que abrieron la frontera para los turistas de los países limítrofes, pero sigue siendo por los lugares que están abiertos, en nuestro caso, sigue siendo por Buenos Aires, por buque o por avión, no hay otra, y es una maratón increíble».

«De paso ese día también aprovechamos que venía el presidente Lacalle para llevarle una carta porque el año pasado cuando él vino en setiembre a realizar el lanzamiento del Polo Tecnológico, le dimos una carta y él prometió hacer gestiones para ayudarnos, porque más allá que el problema más grande es del gobierno argentino, de todos modos, tiene que haber un acuerdo bilateral en lo que tiene que ver con los protocolos».

«ESTAMOS HARTOS»

«Estamos hartos de toda esta situación, pónganse en nuestra piel. Hace más de un año y medio que no compartimos la vida con nuestras familias. Por ejemplo, yo desde febrero de este año que no me puedo sentar con mi marido a comer el domingo. Y hay gente que desde marzo del año pasado porque no lograron irse por Gualeguaychú, cuando todavía estaba abierto. Yo por lo menos en verano hice el esfuerzo, fui por Gualeguaychú y en febrero volví. Es duro todo esto que estamos viviendo».

BUEN DIÁLOGO CON

EL CONSULADO

Sobre si han tenido algún tipo de contacto con la Cónsul Argentina Carola del Río, Correa dijo respecto a la movilización que vienen realizando que «no le molesta. Ella estaba de licencia, volvió el viernes, así que el jueves quien salió a hablar con nosotros fue su suplente, súper amable se quedó hablando con nosotros. Luego el viernes, cuando la Cónsul se reintegró, también salió a hablar con nosotros y nos dijo que ella no podía resolver el tema, ella lo que puede hacer es gestionar. Nosotros sabemos que lo que estuvimos haciendo instalándonos allí fue más bien simbólico. Y las veces que hemos ido a hablar con la señora Cónsul nos ha recibido, ha elevado las cartas que hemos presentado, que es lo que puede hacer, ella no tiene poder de decisión, eso está en el Gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet y en el presidente Alberto Fernández».

«Nosotros hoy estamos solicitando, como lo hemos hecho desde el primer momento, que el tránsito vecinal fronterizo se flexibilice para las personas que tienen vínculos familiares, laborales, de estudio, de cobro de haberes y de atención de salud en una u otra ciudad. Eso implica que nos dejen pasar por el puente rumbo a Argentina porque en realidad para Salto podes venir por el puente si tenés cédula, si no tenés cédula tenés que esperar a noviembre, eso ya es una cuestión del gobierno uruguayo».

«Además pedimos que el protocolo sanitario sea flexible también porque el que necesita ir todos los días a trabajar, como tenemos compañeros que viven en Salto y van a trabajar a Concordia o al revés, no pueden pagarse un PCR todos los días, así fuera una vez por semana, son cuatro PCR en Uruguay, sale 100 dólares en Salto, porque en Montevideo sale la mitad, así no hay bolsillo que aguante», concluyó.