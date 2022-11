Varios reconocimientos para la escritora y dramaturga Beatriz Corbella Oxandabarat

La escritora y dramaturga Beatriz Corbella Oxandabarat recibirá un nuevo reconocimiento a su último trabajo en el Country Club de Atlántida.

“Hemos cumplido varias actividades que comenzaron el año pasado con el Premio Estrella del Sur de Plata por la trayectoria cultural.

Luego vino la Feria del Libro de Uruguay te Leo, a la que fui invitada a presentar el libro de María Luisa de Francesco, que era la referente local para esa feria. Y presenté el libro de la que soy autora, intitulado Desde la cárcel…cartas, que vuelvo a agradecer” dijo Corbella a EL PUEBLO.

Este año Beatriz Corbella obtuvo Mención de honor por el último libro, recién citado, lo importante es que no tenía en esa categoría. Premio AEDI Uruguay.

Diploma y medalla. Premio Estrella del Sur de ORO, Diploma y trofeo

Hubo varios salteños premiados tanto el año anterior como el del presente; realmente vivimos una experiencia única. Y hace pocos día obtuve una Mención de Honor por el cuento: Celebremos a Gardel que organizó lLoreley Molinelli, poetisa, comunicadora radial a cargo de un programa en Radio Ciudadela F:M. dicta talleres literarios en Piriápolis, para AULHA (Asociación Uruguaya de Literatura, Historia y Arte). También me siento muy agradecida a esa institución. Lo bueno es presentarse en distintos grupos con nuestros trabajos literarios, para que los lean otras personas calificadas. Y a su vez me pareció interesante porque ese grupo al que no conozco personalmente a ninguna persona, trabaja en pro de la historia que me apasiona, de hecho mucho de lo que escribo está encuadrada en la historia y promueve el arte” – subrayó la literata.

Cabe destacar que Loreley pertenece al grupo Erato que funciona en el Ateneo de Montevideo.

Con ese grupo tenemos algún intercambio pues si bien no escribo mucha poesía, muchas veces incluyo algo de poemas de otras personas, la mía está reservada, Ya entra en un aspecto de más intimidad que por ahora queda ahí, esperando el momento. He obtenido algún premio también. Por eso ese grupo Erato ha estado presente cuando he presentado libros en Montevideo y yo he astido a algún encuentro. El poeta Gregorio Rivero Iturralde era de ese grupo, él me invitó la primera vez hace muchísimos años.

Actualmente el Presidente es Silvio Gómez Sanchís, un poeta de Artigas, también con programas radiales de FM Ciudadela. Los premios Estrella definitivamente, son motivadores

Desde que comenzó la pandemia yo seguí participando en actividades culturales vía Zoom, ya fuera en programas radiales por ejemplo a nivel local, lo hice en el programa de Alcides Flores, de Radio Tabaré, donde hablé de toda mi obra literaria, mencionando los 6 libros entre los que tengo uno traducido al idioma italiano, se trata de Simplemente Felisberto, (sobre F. Hernández) y el primero que está traducido al italiano, se vio en la página de la dramaturgia uruguaya. El título es: Una ruta real e imaginaria, traducido además al idioma inglés. (Agrego, tiene toda una historia, la obra la hicieron acá, en México donde fue a través de la Dirección Cultura a la Feria del Libro de México, la representaron allá y en Buenos Aires armaron una obra que comienza con mi texto, son quince minutos, también en el Instituto de Formación docente de la Provincia, en un instituto privado y en una sala del centro.)

El director fue Oscar Bibbó y la traductora al italiano la efectuó Paola Bradamante, italiana, vive en Bolzano. Al idioma inglés la tradujo mi hijo,

Tengo de esa traductoras guiones de teatro.

UN BALANCE DEL AÑO…

Otro reconocimiento además de esa invitación del MEC que vi,,.no a través de un llamado vía Web del MEC. Agradezco a todos los medios de prensa que me han apoyado, como el diario EL PUEBLO.

En radio son varios, los nombrados y Carlos Ma. Cattani. su esposa, Estela Gautier, Ramón Fonticiella y muchos antes Carlos Ardaix y su esposa Lérida Peirano, amigos del teatro del IPOLL. Demás está decir que cuando estuve en el Hotel Concordia, la Sra. Maglio se ocupaba de muchos datos de las actividades y las enviaba a la prensa, así que se agradece también.

Quedan pendiente varias invitaciones que han llegado después de los premios.Últimamente ha registrado los premios el Semanario Sol y Luna.

Beatriz.Experta en Literatura Infantil y Juvenil del Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, España, 1977. Se capacitó como orientadora de talleres, en el **Taller de las Artes del Ministerio de Educación y Cultura. **(2001-2002)Profesores: Washington Benavídez;Jorge Arbeleche;Helena Corbellini; Gerardo Ciancio.

Desde el año 2002 orienta en Salto el** Taller de Creatividad Literaria **destinado a la producción de textos y expresión artística, en el Centro Cultural del Hotel Concordia y en forma particular en la ciudad de Salto.

Organiza talleres de lecto-escritura, para niños, jóvenes y adultos en centros educativos en forma honoraria. Ha participado en talleres, seminarios y encuentros de poetas y de teatro. Autora de Ensayos, cuentos, poemas y guiones. Proyecto seleccionado por la Comisión del Bicentenario. Apoyo y Patrocinio .www.bicentenariouruguay.gub.uy:Bicentenario de los hechos históricos de 1811, obra: «Las Voces de Extramuros» (de Montevideo), basado en una Investigación Histórica que lleva adelante sobre La Banda Oriental desde sus orígenes. Artigas, su personalidad.

Como complemento de su actividad artística ha realizado cursos de comunicación, lenguaje, tecnología educativa en CODICEN y talleres de capacitación, MEC y de puesta en escena, improvisación escénica, organizados por ATI, entre ellos, con Fernando Alonso Amaro y Carlos Viana en el año 2008.

Año 2010 EMAD. Capacitación en Cursos de dramaturgia con Carlos Reherman, Claudia Pérez, Jimena Márquez , Estela Golovchenko y Claudia Brasselli ( Escuela de arte dramático, Margarita Xirgú, )Auspiciado por la IMM y MEC).