Varias instituciones de Salto se suman al reclamo por el pase libre nacional para personas con discapacidad

Hace un par de semanas, enterado de las movilizaciones que venían preparándose en reclamo del pase libre nacional (transporte interdepartamental) para personas con diferentes discapacidades, EL PUEBLO entrevistó a Karen Gadea (entrevista publicada el martes 15/3).

Persona de baja visión, actualmente residente en Bella Unión, Gadea integra la Coordinadora Nacional de Personas con Discapacidad Visual. Informaba en la nota que si bien la movida principal sería en Montevideo el día jueves 31 de marzo, «hay gente trabajando en otras partes del país, en algunos departamentos más y en otros menos, pero estamos haciendo lo posible y hasta lo imposible para que haya más presencia en todo el país».

Pues bien, así las cosas, Salto no tardó en reaccionar y sumarse. En contacto con este diario, el Presidente de ACISA (Asociación de Ciegos de Salto), Daniel Fagúndez, dijo que «acá en Salto también nos estamos organizando». Y así fue, a las 5 de la tarde de este jueves 31, en la sede de ACISA hubo una reunión con varias istituciones participantes, pero abierta a todo público, la que tuvo como finalidad dar mayor difusión al tema.

En algún momento se pensó realizar la movida en una plaza céntrica, pero atendiendo a las dificultades físicas de estas personas, se resolvió realizar la actividad en la sede de esta institución, ubicada en 8 de Octubre 2083.

Se explicó en la ocasión que los reclamos por este beneficio de pase libre datan de 1989, es decir hace más de treinta años, es más, ha habido leyes y decretos aprobados, pero en los hechos no se ha plasmado, salvo un descuento en el precio del pasaje en determinadas temporadas. Al respecto, dijo Fagúndez que «el año pasado (julio de 2021) el Presidente Lacalle Pou retomó el tema y firmó el decreto, pero parece que después quedó encajonado, por eso queremos movernos».

Tanto Karen Gadea hace unos días como Daniel Fagúndez ahora, insisten en que las personas con alguna discapacidad, es común que deban viajar a otras ciudades, sobre todo Montevideo, con mucha frecuencia. Fagúndez por ejemplo, menciona que «yo tuve que ir a operarme siete veces; además tenemos que ir acompañados al menos por una persona, en mi caso mi señora, así que los gastos se multiplican, y resulta bastante costoso…».

Por eso mismo, al tiempo que estos días se está luchando para poner en práctica este pase libre, ya se piensa –explicó Fagúndez- «luego empezar a hacer algún reclamo para que el beneficio se pueda extender también a un acompañante por paciente, aunque eso se verá después, primero tenemos que lograr que se cumpla esto que ya está aprobado».

En Salto, no solo ACISA se suma al reclamo. De hecho, participaron de la actividad del jueves la Asociación Down, además de quienes trabajan en Equinoterapias, es decir instituciones que en general nuclean a personas con otro tipo de discapacidades.

No está de más recordar que si bien este derecho al pase libre ha sido plasmado en el artículo 56 de la ley 16.095, puesta en vigencia en 1989, se derogó luego por la ley 18.651, vigente desde el año 2010. No obstante ello, dicha ley reitera el derecho de las personas con discapacidad a ser trasladadas en forma gratuita por las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros, estableciéndolo claramente en el artículo 83 de la misma. Por lo tanto han transcurrido más de 30 años sin que todavía su aplicación se haya hecho efectiva.

El mencionado artículo 83 fue reglamentado por el decreto 176/2021. Obsérvese que pasaron más de diez años entre la puesta en vigencia de la ley 18.651 y la reglamentación del referido artículo 83.

ACISA en procura de más socios

La oportunidad fue también propicia para consultar a su Presidente, sobre cómo está funcionando la Asociación de Ciegos de Salto, cuya sede se ubica en 8 de Octubre al 2000. Daniel Fagúndez, destacado músico de la legendaria Orquesta Acuario, asumió la presidencia en el mes de octubre, suplantando así a Carlos Artegoytia. «La Asociación está funcionando bien, se está trabajando muy bien con los cursos, como el de Braille, el de Cocina y el de Orientación y Movilidad, que ayuda a la persona no vidente o de baja visión a desplazarse en la calle». Sin embargo, lo económico siempre genera limitaciones, y es por eso que «sería bueno contar con más socios», señaló. Para tener una idea, actualmente la Asociación cuenta con unos 60 socios, pero un relevamiento realizado hace poco tiempo, indica que solo en la zona sur de la ciudad habría unas 200 personas con esta discapacidad.