Desde luego que entendemos que vamos por mal camino. No somos agoreros de males apocalípticos, porque demasiadas muestras nos han dado la ciencia y la tecnología de lo que son capaces. Pero no tenemos duda alguna que para rectificar el rumbo precisaremos un cambio radical en muchos aspectos.

No somos tontos y vemos como la gente que ha reunido sumas de dinero siderales. Esta dedicada a explorar otros planetas, a intentar otros caminos. No sólo ellos, sino las grandes potencias lo están demostrando y no sólo desde ahora.

Son las mismas potencias que han mantenido y mantienen el sistema actual que amenaza con destruir por completo, las condiciones de vida en el planeta con tal de llenarse los bolsillos.

El cambio cultural es imprescindible. Vale decir la debida valoración de lo que tenemos, pero si el mundo sigue dominado por “don dinero”, si todo vale con tal de “hacer la nuestra”, entonces el futuro que nos espera será miserable.

Nos hemos cansado de señalar el y el daño que provoca en la naturaleza, el plástico, las botellas vacías, las tapitas y demás, pero bastará recorrer las playas de Montevideo, luego de un temporal, para entender de qué hablamos.

No es un problema de “alguien”, sino de todos desde los fabricantes, los industriales, los consumidores y esencialmente de las autoridades que toleran esta actitud. Pero también es un problema de los consumidores porque estamos seguros que si hiciéramos una encuesta sobre “que hacer con un botella plástica luego de consumir su contenido”, sabemos cuál será la respuesta por abrumadora mayoría.

Esta es la cuestión principal. Los consumidores tenemos la llave de la cuestión. Si no aceptáramos las botellitas descartables, reciclables o nó, si no descartáramos las tapitas en cualquier lugar, si hubiera más voluntarios para limpiar las playas, seguramente que la realidad sería otra.

Sólo nos acordamos de proteger y preservar la naturaleza cuando esta “se enoja” de tanta porquería y de tanta basura y obviamente que destruye todo lo que le impide “vivir”, no olvidemos que también son elementos “vivos” y sin ellos no habría vida.

No desconocemos que en los últimos tiempos algo se ha avanzado en la toma de conciencia, pero la marcha es lenta y seguramente por este camino llegaremos tarde.

Hoy lo que se requiere es un cambio cultural ya, porque no es cuestión de “alguien” en particular, pero si de todos en conjunto, porque la naturaleza no distingue, ni tiene en cuenta los criterios humanos cuando reacciona.

A.R.D.