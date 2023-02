Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que el próximo período electoral no contamine este buen trabajo que se está haciendo”

Álvaro da Cunda, Secretario General de la JDS

Este jueves se levantó el receso de verano de la Junta Departamental de Salto (JDS), por lo que EL PUEBLO requirió la palabra de Álvaro da Cunda, Secretario General del legislativo local para conocer sus impresiones y perspectivas del año que se tiene por delante, tomando en cuenta que 2023 será el preámbulo del año de campaña electoral.

– Está desde el comienzo de esta Legislatura, ha pasado por tres presidencias, ¿cómo evalúa el trabajo que se ha venido realizando en estos tres años?

– Exactamente, desde el primer día estamos ejerciendo la responsabilidad de ser Secretario General de la Junta con tres personas ejerciendo las tres presidencias, el primero fue Mario Furtado, luego Carolina Palacios y actualmente el maestro Gonzalo Rodríguez. El primero, Mario Furtado, tuvo la particularidad que no llegó a un año su presidencia debido a que por el tema de la pandemia que en aquel momento había explotado, se trasladaron las elecciones de mayo a setiembre y se asumió el 27 de noviembre de 2020 en una primera sesión especial extraordinaria en el Teatro Larrañaga. Esa presidencia culminó el 15 de julio de 2021, o sea que como dije, fue menos de un año.

Se está trabajando bien, el gran objetivo que se viene cumpliendo en las tres presidencias, y adelanto que todo el esfuerzo de que se pueda cumplirse durante los cinco años, es la de garantizar el libre ejercicio de la democracia en el departamento de Salto. Hoy podemos decir con firmeza y total seguridad, que en Salto se vive la democracia a pleno, como debe ser. Esta Junta está de puertas abiertas no solo para organizaciones de todo tipo que interactúan en la sociedad, sino que los Ediles de los tres partidos lo saben muy bien, en las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias están dadas todas las garantías, las comisiones trabajan a full, Salto en el Congreso Nacional de Ediles participa activamente, se ha sacado a la Junta puertas afuera. Durante la presidencia de Carolina Palacios se hizo una actividad en la Expo Salto. En esta presidencia se están haciendo actividades puertas afuera, en los barrios, y se piensa continuar en esa misma línea. O sea que en Salto, podemos decirlo con orgullo, se practica la democracia a pleno. Obviamente que cada uno de los distintos presidentes le han puesto su impronta personal a la gestión, pero se viene trabajando bien, y reitero, para dar las garantías que necesita la democracia para su desarrollo.

– En su caso, por el cargo que tiene básicamente se encarga de las cuestiones administrativas de la Corporación, pero no deja de ser un cargo de particular confianza de su fuerza política, ¿cómo logra congeniar lo político con lo administrativo en su función?

– Es así, se trata de un cargo de responsabilidad política, porque así funcionan las cosas. Se responde políticamente al oficialismo dentro del departamento. Puede resultar obvio pero me parece que es bueno reiterarlo, el Ejecutivo departamental es la Intendencia de Salto y los distintos Municipios, y el Legislativo es la Junta Departamental. Entonces, lleva una cuota de responsabilidad política, que en este caso es ejercida por la Secretaría General. Luego, internamente la responsabilidad administrativa también recae en la Secretaría General, donde desde allí se trabaja en coordinación con la Dirección General de la Junta Departamental, con los distintos Departamentos y se articula de una manera muy fluida y saludable, separándose muy bien lo que es la tarea administrativa puntualmente a la tarea política.

Respecto a los funcionarios y su régimen de trabajo, como este es un ámbito netamente político, acá se hace política, se respira política, por lo que los funcionarios tienen una cláusula de confidencialidad debido a la interacción con los distintos Ediles. Recordemos que en las comisiones los Ediles vierten distintos tipos de opiniones políticas, los funcionarios interactúan con ellos, por eso tienen vedado sacar información. Tenemos un nivel de funcionarios muy acorde, desempeñan la función con todos los elementos que requieren y de manera muy profesional.

– Si se compara con anteriores Legislaturas, estos últimos tres años ha sido de trabajo muy productivo a nivel legislativo y prácticamente por consenso de todos los partidos políticos. Sin embargo, ya algunos Ediles nos hablan que 2023 sería un año bisagra por ser el previo al año electoral. ¿Cómo aspira usted a que sea el trabajo en la Junta este año?

– Justamente, se han logrado cosas muy importantes desde el principio, como el presupuesto quinquenal de la Intendencia de Salto durante la presidencia de Carolina Palacios, se logró el presupuesto de la Junta, en un hecho inédito se hizo un convenio con los funcionarios, con AFULECOM, que es la asociación que nuclea a los funcionarios de la Junta. Se hicieron mejoras edilicias de importancia, las que inclusive algunas están en curso. Como dijimos, se participó en la Expo Salto. Se viene trabajando muy bien, y políticamente los Ediles también vienen trabajando muy bien. Para resaltar, por ejemplo, la Comisión de Nomenclatura ha tenido una tarea muy activa, aprobando todo por consenso, más allá del natural debate y diálogo, como debe ser.

¿Cómo lo vemos de aquí para adelante? Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que en el próximo período electoral, que será largo porque así lo indica la Constitución, no contamine este buen trabajo que se está haciendo. De cualquier manera, sabemos que ya sobre las elecciones el trabajo de campaña electoral debido obviamente a los distintos intereses ideológicos de cada partido o de cada Edil, hará que las municiones cada vez sean de más alto calibre, y eso, en alguna medida, puede contaminar la buena salud política que hay hoy en la buena calidad de democracia de la Junta. Pero pondremos todo nuestro esfuerzo para que no se contamine.

De todas formas, es necesario hacer una diferenciación entre lo que está pasando a nivel departamental con lo nacional en este sentido, porque como le acabo de decir, en Salto se está viviendo la democracia a pleno. Observamos en cambio que a nivel nacional lamentablemente, esa calidad institucional no se está dando de la misma manera, vemos que se está resintiendo a nivel nacional la calidad de nuestra democracia al existir hechos que creíamos ya olvidados y que vienen del pasado, pero lamentablemente se vuelve a hablar de espionaje a legisladores, a dirigentes sindicales, a docentes y estudiantes, y todo eso va carroñando la calidad de nuestras instituciones. Al menos es la percepción que estamos teniendo en estos días.

– Usted políticamente pertenece a la Lista 770 del Frente Amplio, ¿cómo vienen trabajando al estar cada día más cerca de una nueva instancia electoral?

– La actividad política no cesa nunca. Desde que estamos inmersos en la política y en la militancia política no cesa en los 365 días del año durante los cinco años del período. La campaña electoral en cambio es otra cosa. Entonces, nuestra actividad política no cesa nunca porque estamos trabajando con la gente, escuchándola. La Lista 770 tiene la particularidad de que aparte del trabajo político ha desarrollado desde siempre un trabajo social, solidario, silencioso, que ha sido muy importante, al menos así lo hemos valorado. Tal vez hoy nuestra lista no se visualice ante la gente justamente por eso, porque hacemos un trabajo político y social silencioso, pero cuando lleguen los tiempos electorales, pensamos cobrar la visibilidad que la gente sabe que tiene nuestra lista.

Hoy nuestro trabajo dentro del Frente Amplio es justamente desde adentro, junto a las demás agrupaciones que componen el Frente Amplio. Nuestra fuerza política tiene una ingeniería de organización interna compleja, pero nuestra lista siempre ha trabajado aglutinando y escuchando. Muchísimas veces estamos de acuerdo con nuestros compañeros de partido, en otras tantas no porque tenemos legítimamente visiones diferentes, pero a partir de allí es que comienza el diálogo, y el Frente Amplio siempre le encuentra la vuelta para terminar trabajando por un proyecto común.

– ¿Cuáles serían los desafíos que usted entiende tiene el Frente Amplio por delante?

– El gran desafío que tiene hoy el Frente Amplio a nivel departamental y a nivel nacional es elaborar un programa serio, como siempre ha hecho, profundo, que tenga las reales transformaciones que necesita nuestra sociedad, que el Frente Amplio, en algún porcentaje ya logró, aunque reconocemos que todavía quedan muchas cosas por hacer y que quedaron en el debe, como en materia de vivienda, en salud, en educación, en trabajo. En definitiva, en los grandes temas de siempre, y ahí el Frente Amplio a nivel departamental y nacional tendrá que frotar la lámpara y hacer un programa que enamore a la ciudadanía. Inmersos en ese trabajo departamental y nacional, se encuentra en este momento nuestra Lista 770.

PERFIL DE ÁLVARO DA CUNDA

Casado, tiene 2 hijos y 2 nietos.

Es del signo de Acuario.

De chiquito quería ser arquitecto.

Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Tocar la guitarra.

¿Una comida? Milanesa con arroz.

¿Un libro? Capitanes de la arena de Jorge Amado

¿Una película? Joker y Perfume de mujer.

¿Un hobby? Pescar con mis nietos.

¿Qué música escucha? Desde Atahualpa Yupanqui a John Lennon y Los Beatles.

¿Un día de la semana? Los viernes.

¿Qué le gusta de la gente? La frontalidad.

¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.