«Vamos a luchar contrapoderosos, pero ponemosel cachete; ponemos la cara»

La Comisión Directiva de Salto Nuevo analizó primero y ejecutó el objetivo después: retenerlo a Rodolfo Aguirre, para ejercer la Dirección Técnica. Al decir del presidente, Alejandro «Fido» Moreira, «no olvidamos que en más de una circunstancia favorable, salimos a flote. Y ni hablar el año pasado, cuando arrancamos más pensando en salvarnos del descenso que en otra cosa. Por eso, la elección del «Lolo» para seguirla, no fue cosa casual».

***********

El viernes a la noche, el primer encuentro colectivo se produjo. Los integrantes del Cuerpo Técnico, el plantel, los colaboradores inmediatos. La dirigencia. Es Salto Nuevo.

A la hora de hablar, el «Lolo» Aguirre como nunca descargó su pasión-razón, por el Salto Nuevo que pretende ir naciendo a la ilusión de ser campeón….«porque esa palabra no nos puede doler. Nos tiene que juntar. Nos tiene que animar. Si hay quienes no se atreven, yo digo que hay que atreverse a pronunciar la palabra campeón. Estamos aquí para el intento, para ese querer. Al escudo de Salto Nuevo lo vamos a llevar con orgullo en el pecho y cada partido será una batalla que irá demostrando para que estamos. Si estoy frente a ustedes, es porque creo en ustedes. A un Campeonato Salteño lo ganamos todos. Cada uno en su área. No lo gana solo el técnico, ni lo ganan solo los jugadores. Lo ganamos todos a partir del convencimiento, del sacrificio, de la entrega. El que no tenga fe en este ciclo no cuenta. Esto también es una cuestión básica. De creer en lo que tenemos. Vamos a luchar contra poderosos, pero ponemos el cachete, ponemos la cara. Yo quiero ser Campeón con Salto Nuevo. Y yo necesito que ustedes quieran también. Esto no es de a uno. Esto es entre todos».