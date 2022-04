Valentina Viettro y presentará este viernes su obra “Gordolandia” en la Sociedad Italiana – el sábado su libro “Agua Bendita” en el centro cultural Eduardo Piñeiro

Recién llegada de Francia

La actriz, escritora y periodista Valentina Viettro – salteña que desde hace siete años reside en Marsella (Francia), presentará este viernes 22 de abril en en la Sociedad Italiana su obra performática de su autoría intitulada “Gordolandia”. Se trata de la historia de una mujer de cuarenta años que se prepara para dar su primer combate en el ring. Posteriomente el sábado 24 presentará su último libro denominado “Agua Bendita” que fuera presentado en la Argentina y a causa de la pandemia fue retrasada la presentación en Salto, su ciudad natal. El libro será presentado en el espacio cultural Eduardo Piñeiro. Cabe destacar que la actividad está respaldada por Septentrión, espacio liderado por la gestora cultural Mayra Cánepa.

En charla con EL PUEBLO Valentina Viettro se refirió a algunos aspectos de su obra y de su vida actual en Europa.

Con respecto a la presentación de “Gordolandia” el próximo viernes en la sociedad Italiana, Valentina Viettro nos contó que se trata de una breve performance donde transitarán la improvisación, la poesía, el teatro y si se quiere el lenguaje multimedio…. “La gente se va a encontrar con un dispositivo escénico donde el público estará en cercanía de la persona que hace la propuesta… un fluido de policías que atraviesan el tema de la migración y el tema de la gordofobia…. básicamente se trata de una mujer que intenta prepararse para su primera lucha en el ring.

Como expresé anteriormente la performance está hecha de poemas y a su vez la idea es de alguna forma compartir cómo se hizo esa construcción e intentar pasar un buen momento”.

Por otra parte la literata y creadora salteña residente en Europa presentará su libro “Agua Bendita” en el espacio cultural Eduardo Piñeiro. La organización de la actividad está a cargo de la gestora cultural Mayra Cánepa, cara visible del espacio Septentrión.

Recordamos que el primer libro publicado por Valentina Viettro que tuvo mucha aceptación en el ámbito interacional fue “Sexualidades Monstruas” donde la autora desmitifica los tabúes relacionados a la mujer y su sexualidad.

En este caso “Agua Bendita” fue un libro que fue presentado en el 2021 en

Argentina en forma online debido al contexto mundial de emergencia sanitaria.

“Para los que no me conocen les digo que desde hace siete años resido en Francia y en la presentación de mi libro el próximo sábado vamos a presentar una serie de mis poemas en compañía de Rodrigo Vignolo, músico y escritor salteño; nos conocemos desde hace muchos años y en todo este tiempo viene representando algunos textos de mi autoría” – reveló Vietro.

Quienes estén interesados en la oportunidad podrán adquirir el reciente libro de Valentina Vietro.

Con respecto a la performance del próximo viernes, una concepción vanguardista en lo que respecta a la puesta en escena y presentación de la propuesta, Vietro dijo a EL PUEBLO: “Cuando me fui de Uruguay, en Marsella encontré algo que quería hacer hace mucho y que no había encontrado. Pude entrar en contacto con un grupo multidisciplinario cuya escena funciona muy próxima a la gente… no es esencialmente improvisación ni es tampoco teatro… sí podemos decir que es algo vivo que sucede en ese momento… es una nueva forma de comunicar en donde no solamente lidera las palabras… el arte no solamente se verbaliza sino que también tenemos que direccionarla al cuerpo…. escribimos con las manos y no con la cabeza”.

RESPECTO A SU LIBRO “AGUA BENDITA”

Las temáticas que han sido foco de inspiración de Valentina Viettro tienen que ver con lo que sucede con el cuerpo, la concepción del placer femenino, el acoso callejero… “Agua Bendita” aborda otras facetas.

Valentina Viettro no simula, es directa y contundente, nada está suavizado por sedas y tules, la pasión es todo, carne y sexo, amor al placer. Agua Bendita fluye de forma natural, no hay límites ni censura; los personajes se mueven entre sábanas, saltan los cuerpos, se abrazan, se festejan.

El mito de la eyaculación femenina se vuelve libro… Agua Bendita es un cuerpo húmedo en constante movimiento. Un cuerpo sangrado, mojado, abierto y relatado desde adentro, un cuerpo en constante mutación. Su revolución es el derecho al placer. Los personajes de Agua Bendita están invitados a un banquete mayor, uno donde los límites se desdibujan, el ágape de posguerra será variado y abundante.

Viettro señala que muchas cosas que escribió en pandemia aún no están publicadas. “De hecho ahora se va a publicar una distopía que yo escribí en el primer confinamiento que publica la editorial es lo que estoy trabajando más un poquito más político como también lo hice en periodismo tiempo y bueno y estoy lo que va a salir en si es una pequeña distopía del diario… hemos experimentado una atomización de la comunicación”.

Cuando le preguntamos por sus raíces y por su retorno momentáneo a Salto luego de siete años, la escritora sostiene que “Hay cosas que empiezan a pasar que no nos damos cuenta… me siento que no pertenezco ni a un lado ni al otro…. si bien estoy en un lugar conocido, muchos códigos han cambiado en mi ser… no obstante resulta muy grato volverme a reencontrar con esos círculos de gente que de una manera u otra están siempre presentes en el arte… por otra parte tengo la sensación de que ese público no se ha extendido demasiado y ello me da pena… pero espero sorprenderme y ver también caras nuevas” – concluyó la entrevistada.