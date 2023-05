VACUNOS Y OVINOS CON DESTINO A INDUSTRIA AJUSTAN A LA BAJA

Finalmente, en la última semana se confirmó la presión bajista por parte de la industria en el mercado de ganado gordo, principalmente asociado a la mayor comodidad que las principales plantas presentan debido a la faena de vacunos de corral para la cuota 481.

Según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) luego de finalizada su reunión semanal de este lunes concretada en la ciudad de Artigas, teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 30 de abril al 6 de mayo, señaló que «Semana con propuestas de valores inferiores y poca concreción de negocios. Se ve a la industria abastecida por ganados de corral y sin presión de compra en el corto plazo. La faena se mantuvo con buena actividad explicada por esta ventana de cuota. Continúa la escasa oferta; mercado dispar» según el comentario de los operadores para los ganados con destino a industria.

ACG marca en su planilla semanal, ajuste de US$ 0,07 en los valores de novillos, y US$ 0,06 en vacas y vaquillonas. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo US$ 4,15, Vacas Gordas US$ 3,80 y Vaquillonas Gordas US$ 4,03. Reposición: “Con oferta creciente y demanda que puja por los negocios cortos, se van concretando las ventas. Se destaca la actividad de la exportación”, referencias: terneros US$ 2,50 (US$ 0,01); terneras US$ 2,11 (US$ -0,04); vacas de invernar US$ 1,56 (US$ -0,01). En referencia a los ovinos “Con oferta moderada y menor presión de compra por parte de la industria, entradas más largas, ajuste en los valores. Dificultad por colocación de animales pesados”, corderos pesados US$ 3,32 (US$ -0,13), capón US$ 3,07 (US$ -0,08) y ovejas US$ 2,87 (US$ -0,14).