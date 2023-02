El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) informó este miércoles que en dos meses iniciará la vacunación a más de dos millones de aves contra la influenza aviar, en una primera fase.

Ello luego de que el Subcomité Técnico de la Comisión Nacional de Avicultura recomendó que la alianza con las empresas Macuna (Ecuador) y Avimex (México) importe cuatro millones de dosis.

Están en proceso de validación otras empresas de Alemania, Estados Unidos y Puerto Rico.

La primera selección se realizó luego de que la empresa presentara las fichas técnicas de las vacunas que están disponibles contra influenza aviar y que se han aplicado en otros países donde existe la enfermedad.



Para el efecto, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) realizó una convocatoria abierta el pasado 23 de enero, recordó el MAG en un comunicado.

Según el titular del MAG, Bernardo Manzano, las dosis estarán en el país en aproximadamente dos meses.

Las vacunas serán financiadas por la empresa privada, y los productores tendrán la asistencia técnica y el acompañamiento de Agrocalidad y el MAG.

Manzano precisó que servirán para vacunar, en una primera fase, a más de dos millones de aves, con esquema completo, en granjas de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha, ubicadas en el foco y el perifoco donde se ha reportado la presencia de la influenza aviar, desde noviembre pasado, afectando a más de 1,1 millones de aves.

MEDIDAS DE

BIOSEGURIDAD

El pasado 29 de noviembre se declaró la emergencia zoosanitaria, por 90 días.

En el Subcomité recomendaron el uso de una vacuna recombinante inactivada, que ha sido utilizada en México, donde circula la misma cepa de influenza aviar detectada y contenida en Ecuador. A la par se elabora el protocolo para la implementación de la vacunación en Ecuador, señaló el MAG al indicar que las vacunas deberán cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

En el Subcomité participan representantes de la Corporación Nacional de Avicultores, de la Unión de Productores de Huevo, Asociación de Avicultores de Cotaló, de la Asociación de Médicos Veterinarios del Ecuador, de las Universidad Central y San Francisco de Quito, así como de Subsecretaría de Producción Pecuaria del MAG, y de Agrocalidad.

Para el director Ejecutivo de Agrocalidad, Patricio Almeida, la vacuna es una herramienta que se complementa con las medidas de bioseguridad. Es biológicamente segura por lo que no constituye un riesgo para los humanos. Disminuye la tasa de mortalidad del 80 % al 40 %. Sin embargo, no evita el contagio a otras granjas, apuntó.

VARIOS PAÍSES

Según la OMSA, la influenza aviar está presente en varios países de Asia, África, Europa y América.

En el continente americano, se han reportado casos en Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile y Bolivia.

La industria avícola es la principal proveedora de proteína animal para los ecuatorianos, señaló el MAG al agregar que produce 263 millones de pollos que representan 495.000 toneladas de carne. Además, produce 4.600 millones de huevos de mesa, e indicó que, en términos de consumo de proteína animal, un ecuatoriano consume 27,31 kilos per cápita año de carne de ave y 212 huevos per cápita año. La producción de carne de pollo y huevos de mesa es parte de una cadena que incluye la producción de maíz duro, elaboración de alimento balanceado y producción avícola. Genera más de 300.000 empleos, finalizó.