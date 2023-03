Vacunación antiaftosa para todas las categorías bovinas

Dado el contexto de Emergencia Agropecuaria por déficit hídrico en nuestro país, el MGAP a través de los Servicios Ganaderos dispuso que la vacunación contra la Fiebre Aftosa, de todas las categorías bovinas, entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2023.

Por otra parte, no se autoriza la realización de eventos de concentración de bovinos (tales como remates feria, exposiciones, etc.), en el período comprendido entre el 15 y el 30 de marzo de 2023 inclusive.

Los eventos con cambio de propiedad que no impliquen movimiento de animales (Remates por Pantalla o virtuales), si están autorizados a realizarse también dentro del período comprendido del 15 al 30 de marzo de 2023, inclusive.

Las dosis serán entregadas a los titulares quienes deberán presentar:

Declaración Jurada al 30 de junio del 2022

Planilla de control sanitario actualizada

Conservadora con hielo o refrigerante en cantidad suficiente

Seccional Fecha Localidad Horario

12 21/03/2023 Pepe Nuñez 09:00 a 13:00 12 21/03/2023 Quintana 09:00 a 13:00 12 21/03/2023 Paso la Herrería 09:00 a 13:00 13 23/03/2023 Carumbé 09:00 a 13:00