UTE: Salto y Tacuarembó los lugares donde se invertirá más

Firmó contrato para realizar la mayor obra del sistema eléctrico en este quinquenio

UTE y la empresa del Gobierno chino Machinery Engineering Coporation suscribieron el contrato de suministro y construcción para el proyecto de cierre del anillo de transmisión del norte del país, que une Tacuarembó con Salto en una línea de alta tensión. La obra, de 191 millones de dólares, “es la de mayor envergadura en el sistema eléctrico en esta administración”, afirmó la presidenta de UTE, Silvia Emaldi.



UNA INVERSIÓN DE 191 MILLONES DE DÓLARES



Emaldi explicó que el proyecto se concretará a partir de un fideicomiso constituido por UTE y República Administradora de Fondos de Inversión SA (Rafisa), como entidad fiduciaria, insumirá una inversión de 191 millones de dólares y demandará 42 meses de labor. El trabajo se realiza mediante instalaciones de 500 kilovatios (kV).

“Es una obra clave para el sistema eléctrico, porque brinda confiablidad, seguridad, mejorará las exportaciones de energía y posibilitará que emprendimientos industriales se instalen en Uruguay, como, por ejemplo, la tercera planta de celulosa”, afirmó la jerarca.

En ese tenor, remarcó que constituye el trabajo de infraestructura más importante de una empresa china en Uruguay hasta el momento y que constará de dos tramos, uno entre Tacuarembó y Chamberlain y otro entre esta localidad y Salto, para cubrir una distancia total de unos 350 kilómetros.

Ambos segmentos se conectan a través de la estación que se construirá en Chamberlain, Tacuarembó, incluida en el emprendimiento. A esto se añaden dos líneas de 150 kV que unen esa estación con las existentes entre Rincón del Bonete y el parque eólico Palmatir.

Asimismo, en la subestación de Chamberlain se conectarán líneas que permitirán el enlace con la nueva planta de UPM, la cual no solo producirá celulosa, sino que será una importante fuente de generación de energía renovable e inyectará parte de lo generado, a partir del 2025, al Sistema Eléctrico Nacional. Emaldi destacó, en particular, que la empresa china se especializa en maquinaria e ingeniería en el ámbito mundial.

Acerca de los detalles de la inversión, comentó que estaba prevista en los planes quinquenales de UTE y que hace 7 años comenzó el primer tramo para generar el segmento ente Melo y Tacuarembó, por lo que esta obra cierra el proceso. “Es como si habláramos de una carretera, porque permitirá al sistema eléctrico, en caso de que una vía de transmisión fallara, que la energía pueda ir por otra vía alternativa, para no cortar la energía en el centro y el norte del país”, ejemplificó Emaldi.

Emaldi puntualizó que la obra implicará que los equipos técnicos de China y Uruguay cumplan con un exigente plan. “Es un piloto de eficiencia con dos grandes empresas trabajando juntas en un proyecto de infraestructura a gran escala”, argumentó.

BENEFICIOS EN LA TARIFA DE ENERGÍA

En otro orden, la presidenta de UTE ratificó los anuncios de los ministros de Economía, Azucena Arbeleche, y de Industria, Omar Paganini, sobre la extensión, hasta el 30 de junio, de los beneficios de descuento del 100% del cargo fijo y la potencia contratada a los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19, como gastronomía, hotelería, instituciones culturales, deportivas, agencia de viajes y radiotelevisoras con potencias menores a 40 kilovatios.

Añadió que también se incrementan los beneficios que UTE brinda a 42.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) que redujeron su consumo respecto a 2019, porque están con menos actividad. Acotó que el descuento es también del 100% en el cargo fijo y la potencia contratada.

“UTE renuncia a un monto cercano a 300 millones de pesos, que se suman a los montos que ya destinamos, de 400 millones, siempre tratando de preservar las fuentes de trabajo de tantos uruguayos”, finalizó Emaldi.