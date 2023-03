UTE respondió negativamente al pedido firmado por miles de salteños para tener tarifas más económicas en los meses de verano

Como se recordará, allá por el mes de setiembre fue presentada ante el Directorio de UTE una nota firmada por más de 6.000 salteños. En ella se solicitaba considerar por parte del ente, una rebaja en las tarifas para los departamentos del norte durante los meses de verano. Ameritaba tal pedido, el excesivo consumo de energía al que obligan las altas temperaturas, por períodos muy prolongados, en esta parte del país.

Pues bien, sobre el fin de semana que acaba de pasar, la Abogada y Escribana Luisa Bernasconi, que fue quien redactó la mencionada nota con las firmas de los miles de salteños, recibió una respuesta de UTE. Llegó a través de una nota con fecha 16 de marzo, y directamente no da lugar al pedido realizado. Inmediatamente EL PUEBLO dialogó con la profesional, que dijo sentirse con “bronca, rabia e impotencia” ante tal respuesta, especialmente porque no comparte los argumentos que se exponen para la negativa.

LA CARTA DE RESPUESTA

Pero vayamos primero a los párrafos medulares de la respuesta brindada por la Gerencia General (no por el Directorio) de UTE:

“…En referencia a la nota presentada por un grupo de ciudadanos del departamento de Salto, de fecha 23/09/2022, en la cual solicitan»… bajar el costo de a tarifa residencial…» para el Departamento de Salto o para el norte de Rio Negro; corresponde expresar lo siguiente.

El marco legal, que rige el accionar de UTE, en particular a través del artículo 15 de la Ley Nacional de Electricidad, establece que:

«A fin de que la estructura tarifaria refleje los costos que los suscriptores originan, ellos serán agrupados y clasificados según sus modalidades de consumo.

Las escalas tarifarias serán unificadas para cada grupo de suscriptores clasificados según el párrafo anterior en el área geográfica que se asigne a cada suministrador de servicio público.

Dentro de cada modalidad de consumo, no serán tenidos en cuenta para la determinación de las tarifas, el carácter social o jurídico del suscriptor, como tampoco el destino final que dé a la energía que consume».

Tomando en cuenta que UTE presta el servicio público de electricidad en todo el territorio nacional, la anterior disposición determina que no es posible establecer diferenciaciones tarifarias según el departamento o región en que resida el cliente, a la vez que la estructura tarifaria debe reflejar los costos que los suscriptores originan y a cuyos fines serán clasificados según sus modalidades de consumo.

Atendiendo a los fundamentos expuestos, no es posible establecer diferenciaciones tarifarias para los pobladores del Departamento de Salto o de cualquier otra zona del país, por lo cual no es posible acceder a lo solicitado.

Como siempre es oportuno mencionar la disposición de la empresa para asesorarlos de las opciones tarifarias y contratación de potencia más adecuadas, así como las prácticas para un uso eficiente de la energía eléctrica, lo que podría significar una disminución en el monto de la factura mensual de los suministros. Para ello estamos a disposición de nuestros clientes durante las 24 horas a través del servicio de Telegestiones UTE: 0800 1930 desde un teléfono fijo o *1930 desde cualquier celular en forma gratuita; así como en www.ute.com.uy, o si lo prefiere, en el horario de 9:00 a 16:00 horas en nuestras Oficinas Comerciales.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente (sigue firma del Ing. Javier San Cristóbal, Gerente General)”.

Dra. Luisa Bernasconi: “Ahora vamos a tener que recurrir a todos los políticos”

Aquí lo medular del diálogo que mantuvo con EL PUEBLO Luisa Bernasconi, una vez recibida y analizada la nota de referencia:

-Llegó la respuesta, ¿cuál es la primera impresión?

Estaba preocupada porque hacía casi seis meses que habíamos presentado la nota, las tarifas volvieron a estar altas y la gente debió seguir soportando todo esto sin saber a ciencia cierta qué es lo que iba a pasar. La mayoría, por supuesto, decía que no nos iban a escuchar, que no iba a pasar nada. Cuando ayer me (por el sábado) me llaman para decirme que tenían un mail para mandarme, nunca imaginé que era esto y hasta me dio alegría saber que la UTE me contestaba al menos…

-¿Está bien que la respuesta haya sido de la Gerencia y no del Directorio?

No…Exactamente, hay que aclarar que esto viene de la Gerencia General, no del Directorio de UTE. Yo me puse a analizar después y pensaba que yo presenté la carta en el Directorio, sin embargo contesta Gerencia. Desde el Directorio no sé quién y cómo lo pasó a Gerencia General, pero no lo resolvió el Directorio como queríamos.

-Coméntenos por favor la respuesta que da UTE…

En lo medular, dice que aplican el artículo 15 de la Ley de Electricidad Nacional, que si bien es correcto lo que dice, pero eso no lo están aplicando a rajatabla en ningún caso. Ellos dicen que tomando en cuenta ese artículo no pueden acceder a lo solicitado, porque dicen que no se puede hacer diferenciaciones tarifarias entre los pobladores de un departamento o de determinada zona. Además, nos dan allí unos números de teléfono, que será para para que nosotros podamos gestionar algo de forma individual o buscar alguna otra solución.

-¿Y qué es lo que le molesta más de esa respuesta?

Lo que me exaspera es saber que eso que dice el artículo 15 no lo cumplen en muchos años, porque todos sabemos que hay otras formas de hacer diferenciaciones. Así que no es cierto que UTE no hace diferenciaciones, hay varias…

-¿Por ejemplo?

La más conocida de todas es la de los beneficiarios del Mides, ellos pagan una tarifa distinta. La propia presidenta de UTE (Ing. Silvia Emaldi) en febrero de 2022, dijo clarito que iba a empezar a regir un bono social que alcanzaba a 100.000 (usuarios) pero que pensaban extenderlo a 140.000, y por esa vía se otorgaron grandes descuentos en las tarifas. Quiere decir que eso ya es una focalización en un determinado grupo de personas distintas, o sea, es una diferenciación. Le doy otro ejemplo, cuando el año pasado hubo un incendio forestal muy grande cerca de Río Negro, que fue espantoso, el más grande de todo el interior, los suscriptores de toda esa zona se vieron beneficiados. No se les cobraba o se les rebajaban las tarifas. A su vez, sabemos que en casos de grandes inundaciones o grandes sequías, determinados grupos de personas, productores por ejemplo, se ven beneficiados por la rebaja. Son casos en que se hace eso pero no para siempre, sino por determinados meses y por circunstancias especiales. Nosotros lo único que agregábamos acá es que quisiéramos que fuera para siempre en cuanto a los meses de verano. No es que fuera solo para este verano, o para el verano que viene, sino que fuera para todos los veranos. Era la única gran diferencia, pero en todo caso que saquen un decreto todos los años si es posible.

-Para que quede claro, lo que se pedía era para todos los años pero solo durante el verano y solo para los departamentos del norte…

Exactamente, porque si no, ¿en qué queda todo aquello de Salto Grande? Solo esa pregunta yo les haría a ellos. Porque nos dicen que no se puede por ese artículo, etc, pero olvidémonos de todo eso y vamos a pedir entonces los beneficios por las regalías de Salto Grande, vamos a volver a 30 o 40 años atrás cuando nos prometieron que íbamos a tener costos más bajos…

-¿Usted está convencida entonces que lo que hace falta es simplemente voluntad?

Por donde se lo mire, acá no hay voluntad política, hablo de política de la UTE, no de partidos. No tienen ninguna voluntad, y al Directorio no lo podemos acusar porque esto no pasó por el Directorio, así que no podemos quejarnos de ninguno de los representantes políticos que está en el Directorio, ellos capaz ni se enteraron de esto, acá no hay firma de nadie que diga que el Directorio se enteró…

-Sí, firma la respuesta el Gerente…

Claro, esto fue a Gerencia y ahí determinaron eso sin escuchar a nadie. El Gerente es un administrativo como cualquier otro, que hizo una carrera ahí adentro.

-¿Qué siente usted en este momento como una de las grandes promotoras que tuvo esta movida?

Bronca, rabia, impotencia, porque decimos: todo lo que hicimos quedó en nada.

-¿Qué quedaría por hacer ahora?

Ahora tenemos que salir a la calle nuevamente pero a hablarle a los políticos. Eso es lo que no queríamos, que esto tomara un tinte político. Pero ahora vamos a tener que recurrir a todos los políticos, a todos los candidatos, para presionar por ese lado, porque otra forma no nos queda. Nosotros no podemos seguir así, es real esto, el calor es cada vez peor, el calor de este año fue más grande y más pesado que el del año pasado. Entonces estaremos pagando tarifas altas hasta mayo, junio, cuando estemos en invierno estaremos todavía pagando las tarifas del verano. Digo más, hay entrevistas en medios de prensa de Montevideo, donde la propia presidenta de UTE y otro jerarca, Enrique Pées Boz, dicen el año pasado, que en 2023 se iban a aplicar rebajas porque se sabía que se estaba castigando fuertemente al que consume mucho, dicho por ellos mismos. Así que no sé qué pasó, se olvidaron de todo.