«Usted Don Arias copia muy mal; mientale a otro»

Juan Ramón Silvera fue notable puntero de Paysandú en los años 70 y 80. De años a esta parte ejerce la Dirección Técnica. Ahora nomás, en el Litoral de Paysandú. Padre de Juan Gabriel «Toto» Silvera, el volante que en el 2021 defendiera a Salto Fútbol Club en la Primera División Amateur. En su cuenta de facebook, Ramón le apunta directo al DT de Peñarol. Le pega durísimo, pero establece razones. No se calla.

***************

Disculpe don ARIAS, le erró lejísimo, copió muy mal, pero muy mal. Usted está copiando donde hay planteles de mil millones de dólares como el City y el Real y cientos de EUROPA. Hay algo que se llama categoría en el fútbol y para jugarlo tenes que tener dicha categoria y hay jugadores que ganan 10 veces mas que otros, si es como usted dice ganarían todos iguales, no es en vano hay jugadores que son de confianza del técnico y hay otros que pelean un lugar, hay jugadores de categoría que son bases y otro de categorías menor que alternan, hay jovenes de categoría que juegan 5 minutos o no juegan y hay jugadores de categoría que a veces no entran. ¿Por qué no le da descanso al 5 de Peñarol (Rodriguez)?, ¿sabe por qué no lo saca? porque es el mejor de todos.

Sabe don Arias porque no juega Hazzard en el Real, porque hay otro de mejor categoría adelante, sabe porque Guardiola no hizo cambios ayer (alude al partido del martes entre Real Madrid y Manchester City por semifinales de la Champions) porque los que estaban afuera son de menos categoría de los 11 que estaban jugando. Usted no está DON ARIAS, preparado para dirigir a Peñarol PORQUE COPIA MUY MAL Y NO ESTÁ PREPARADO, MIENTALE A OTRO, A MI NO PORQUE HACE 32 AÑOS CONSECUTIVOS QUE DIRIJO, EN MENOR ESCALA. PERO EN MENOR ESCALA Y CATEGORÍA HAN PASADO MILES DE JUGADORES POR MÍ COMO TÉCNICO.!! Lastima que hay gente y dirigentes e hinchas que le creen»