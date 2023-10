Con ventas de Zambrano & Cía, en el local Conventos, de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo. Se vendieron la totalidad de los toros Braford de La Victoria y Los Paredones.

Allí los toros encontraron un valor máximo de US$ 5.520 y un mínimo de US$ 2.760.

En hembras, con las vacas tatutas preñadas se vendieron a un promedio de US$ 969, las vacas tatuadas vacías a US$ 852 y las vaquillonas tatuadas a US$ 640.