US$ 3.500 de promedio los 48 toros de Don Roberto

Nuevamente el local de la Aso-ciación Agropecuaria de Sal-to se vistió de fiesta en lo que fue el cuarto remate anual de Cabaña Don Roberto del Dr. Marcelo Texeira Nuñez. Clien-tes de siempre y nuevos, ade-más de amigos de la familia coparon el Galpón de ventas, como es tradicional se realizó con las firmas Gaudín Hnos. y Megaagro y otra vez finalizó con el 100% de ventas. El co-mienzo fue con los vientres Aberdeen Angus, se ofrecie-ron 38 vaquillonas abiertas, de los establecimientos «Don Pipo» de Christine de Bonstet-ten y de «El Talero SG» de Rosario y José Luis Savio.

Las 13 vaquillonas coloradas de Don Pipo, se pagaron US$ 1.092, mientras que las 25 va-quillonas negras de El Talero SG hicieron US$ 864. El pro-medio general fue de US$ 942 para las hembras Angus. En el caso de las 40 vaquillonas Polled Hereford preñadas, de «El Pampeano» de Nestor «Necho» Courdin, se pagaron US$ 840 de promedio. Con res-pecto a los machos, los toros comenzaron con los Polled Hereford y luego se fueron intercalando los lotes con el Aberdeen Angus. En total se comercializaron 48 toros a US$ 3.500 de promedio, con un máximo de 6.120 dólares y un mínimo de 2.400 dólares. En el caso de los Polled Here-ford, se vendieron 23 ejem-plares con un máximo de US$ 5.640 y un mínimo de US$ 2.400. El promedio fue de US$ 3.470. Por su parte los 25 toros Aber-

deen Angus cotizaron a US$ 3.528 de promedio, con un valor máximo de US$ 6.120, y el mínimo de US$ 2.880.

El Dr. Marcelo Texeira Núñez, principal de la cabaña, dijo que «en la previa no había muchas preofertas, las cua-les para nosotros son muy importantes para mover el remate, también faltaban unos clientes llegar, sobre todo compradores de los Po-lled Hereford, pero así mismo arrancamos el remate. Com-praron clientes nuevos, mu-chos que repiten, sobre todo con compras de volumen, en un mercado que se mostró muy ávido por los toros. Fi-nalmente se vendió todo, con una oferta que se incrementó en tres toros y seguramente faltaron animales, así que estamos muy satisfechos con el resultado» El Ing. José Pe-dro Aicardi, director de Me-gaagro señaló que nueva-mente se concretó un nuevo éxito de la cabaña, con ven-tas totales y mucha dinámica acompañado de una disper}sión para diferentes zonas del país. Aicardi agregó que ope-ró un mercado selectivo, con muchos compradores pujan-do por cada toro, además de un muy buen promedio para la totalidad de la oferta ven-dida. «El resultado fue acor-de a lo que se presentó en la pista, una excelente prepara-ción de los toros nuevamente por parte del Dr. Marcelo Texeira, un cabañero muy exigente que vive en el esta-blecimiento y está arriba de los animales en el día a día. Marcelo está en todos los de-talles y en cada edición se viene superando nuevamen-te». Julio Andres Gaudin, por parte de la firma Gaudin Hnos. agregó que fue un remate muy ágil y muy satisfechos porque volvieron a operar clientes que nos acompañan desde el primer remate y hasta esos mismos han sumado nuevos clientes a las ventas en este año, clientes de muchos de-partamentos que se hicieron de la reconocida oferta de la cabaña.