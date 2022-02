Uruguay ya tiene confirmado su plantel para la Copa Davis

Por Nicolás Caiazzo

El capitán uruguayo de la Copa Davis, Enrique Pérez Cassarino, dio a conocer el plantel convocado para jugar ante Nueva Zelanda entre el 4 y 5 de marzo en Las Vegas por evitar el descenso al Grupo Mundial II.

El equipo estará encabezado por el salteño Pablo Cuevas, de 36 años de edad y actual 106 del ranking ATP, acompañado de su hermano Martín (30 años y 488º), Ignacio Carou (22 años y 704º), Francisco Llanes (19 años y 1221) y Ariel Behar (32 años y 42º en el ranking de dobles)

Los neozelandeses, que jugarán en Estados Unidos a causa del Covid-19, nominaron a Rubin Statham (881º), Ajeet Rai (917º), Michael Venus (14º en dobles), Artem Sitak (120º en dobles), siendo su capitán Kelly Evernden.

La serie se disputará en el Darling Tennis Center de Las Vegas, Estados Unidos, sobre cancha dura «hard», algo que no es tan habitual para los celestes.



MEDVEDEV EL NUEVO NÚMERO 1

El serbio Novak Djokovic, derrotado en cuartos de final del torneo de Dubái este jueves por 6-4 y 7-6 (7/4) ante el checo Jiri Vesely (123º del mundo), perderá su número uno del ranking ATP en la próxima clasificación, que se publicará el lunes, en beneficio del ruso Daniil Medvedev.

Será la primera vez desde 2004 que el trono del tenis masculino es para un jugador que no pertenece al conocido Big 4: Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal o Andy Murray.

Djokovic elevó a 361 el récord de semanas pasadas como número uno, antes de pasar el testigo a Medvedev, subcampeón en el Abierto de Australia a principios de este año.

Medvedev será el tercer jugador ruso en ser número uno del mundo tras Yevgeny Kafelnikov y Marat Safin.

El último jugador ajeno al Big 4 en ser número uno de la ATP había sido el estadounidense Andy Roddick, el 1° de febrero de 2004.

Para conservar la primera plaza del ranking, Djokovic tenía que hacerlo mejor en el torneo de Dubái que Medvedev en el de Acapulco (México), que se disputa también esta semana. Nole regresó en esta cita emiratí sobre superficie dura a la competición oficial por primera vez desde diciembre y cayó en cuartos de final.

Medvedev, en tanto, avanzó a los cuartos de final del Abierto Mexicano al vencer en segunda ronda a Pablo Andújar por un contundente 6-1 y 6-2, llegó hasta el mismo punto que Nole y eso le alcanza para arrebatarle el número uno a partir del lunes.

La estrella serbia ocupó titulares en enero por su retención y posterior expulsión el 16 de enero de Australia por no estar vacunado contra el covid-19. No pudo por lo tanto defender su corona en el Abierto de Australia, donde fue campeón Rafa Nadal, que sumó así su 21º título del Grand Slam, destacándose respecto a los 20 de Federer y del propio Djokovic.

En Dubái, Djokovic ha podido participar porque Emiratos Árabes Unidos no exige la vacunación para poder entrar en su territorio.