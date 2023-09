Uruguay ya cuenta con su gremial de criadores de Ovinos Negros

En el marco de la Expo Prado, se generó el lanzamiento de la Sociedad de Criadores de Ovinos Negros de nuestro país. Con la presencia del presidente de la misma, Douglas Cortela, el presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana, Alfredo Fros y el Asesor de la novel gremial, el Dr. Jorge Bonino Morlan, se dio a conocer cuales son los objetivos y metas que se trazan por delante.

Según detalló Cortela, ya son más de 35 los productores asociados y hay otro número interesante consultando en busca de poder ser parte de este nuevo proyecto, que busca potenciar los aportes productivos de esta variedad en la especie. Para ello, solo basta con tener ovinos negro, de cualquier raza y sexo, siendo animales negros o marrones oscuros 100% sin manchas blancas. «Hoy el único requisito para hacerse socio es que se comuniquen conmigo y luego se coordinará para tatuar los animales e inscribirse en ARU desde la gremial. no tiene costos la inscripción» sostuvo.

Si bien hoy en día el ovino negro no genera relevancia comercial de volumen, Cortela destacó que existe un gran potencial carnicero sobre todo en el uso de los corderos, con un animal sumamente rústico, que demanda menor atención y trabajo, pero también con un elevado porcentaje mecillero. Hoy en día, la mayor demanda que encuentran los ovinos negros pasa por la producción artesanal de diferentes productos o prendas que tienen como base la lana oscura. Así mismo, la demanda por cueros o «pelegos» genera que en el norte del país lleguen a concretarse ventas de hasta $ 5 mil por unidad. «Por ahora no podemos pensar en la exportación (de pelegos) porque no sabemos qué volumen hay, pero no dudo que en poco tiempo se pueda concretar, desde Argentina sabemos que hay interés» agregó Douglas Cortela.

Finalmente, Cortela, digo que la idea es empezar a ver «ovejas negras» paseándose de bozal en las próximas exposiciones de todo el país, en principio, al menos como exhibición para luego concretar las calificaciones que en el comienzo buscarán elegir al mejor animal, el más correcto, mejor conformado, sin tener en cuenta la finura de lana».

Un dato no menor, fue el compartido por el Dr. Bonino Morlan y que tiene que ver con un tema sanitario en el que el profesional destacó que el ovino negro presenta una fuerte resistencia a los parásitos gastrointestinales, lo que debería ser un potencial importantísimo a tener en cuenta y estudiar a futuro.

COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente: Sr. Douglas Cortela

Vicepresidente: Lic. Joaquin Martinicorena

Secretario: Dr. Juan Lluveras

Tesorero: Dr. Pablo Alvez

Vocal: Sr. Rosalino Bonini

Vocal: Sr. Daney Pintos

Vocal: Sr. Leonardo Pocholo

Asesor: Dr. Jorge Bonino Morlan

Director de Registros Genealogicos Ing. Guzman Vergara.