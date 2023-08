Uruguay venció a Namibia en la previa al Mundial

Por Nicolás Caiazzo

En un amistoso de alto rodaje con vistas y preparación para la Copa del Mundo, Uruguay

derrotó a Namibia por 26 a 18 en el Estadio Charrúa de Montevideo, ambos seleccionados se

siguen preparando para el Mundial, el cual se enfrentarán en el Grupo A del Mundial en el mes

de septiembre.

Los Teros comenzaron proponiendo más que su rival y siendo más versátil con el pack de

forwards mostrando un papel fuerte y protagónico. A los catorce minutos de la primera mitad,

con una gran potencia y agilidad, Santiago Civetta, tercera línea de Los Teros, abrió el

marcador a través del line y el maul, para así afirmar el inicio de gran nivel para los dirigidos

por Esteban Meneses.

Namibia luego de recibir el primer golpe del encuentro, fue para adelante y a través de sus

backs aprovechó la velocidad de JC Greyling, pero en el último suspiro, el apertura uruguayo

Juan Andrés Zuccarino salvó a su seleccionado y arremetió al rival con un gran tackle sobre el

touch. Pocos minutos después, Uruguay, con una jugada de varias fases, propuso, fue paciente

y obtuvo la segunda conquista del partido a través del octavo Carlos Deus.

Faltando poco para el final de los primeros cuarenta minutos, con una jugada a pura velocidad

y pases, los backs de Namibia luego de una ágil salida de un scrum, se unieron y con astucia, el

fullback Divan Rossouw apoyó en la bandera para cerrar el primer tiempo de forma muy

pareja.

El seleccionado visitante comenzó más confiado y a los dos minutos de juego en la segunda

mitad, Namibia volvió a ratificar el momento de gran nivel en el complemento y con una veloz

combinación entre los forwards, Wian Conradie, en dos tiempos apoyó cerca de la bandera y

se puso al frente en el marcador.

El combinado local se repuso y por parte de Felipe Arcos Pérez y Diego Ardao, llegaron dos

grandes conquistas. Ambos jugadores de Los Teros 7s tomaron dos pelotas de gran

complejidad que reflejaron el nivel de Uruguay en lo que fue el segundo tiempo en líneas

generales. El elenco de Namibia realizó una jugada de alto nivel encabezada por el centro

Danco Burguer a pura velocidad y dejó a su equipo con la ilusión de dar vuelta el encuentro,

pero Los Teros fueron inteligentes, frenaron el envíon de su rival y se llevaron un gran

amistoso que sirve para la preparación de la Copa del Mundo.

4 NUEVOS TEROS

El Test Match entre Uruguay y Namibia fue el penúltimo de la preparación del combinado

Celeste de cara a la disputa de la Copa del Mundo de Francia, pero también fue un momento

inolvidable para varios integrantes de la Selección que dirige Esteban Meseses.

Es que tanto Ignacio Facciolo como Diego Ardao, Ignacio Álvarez y Juan Manuel Tafernaberry

jugaron su primer partido oficial con Los Teros, en el Estadio Charrúa y en un partido de alto

nivel.

Facciolo fue una de las principales novedades metiéndose en el equipo titular para jugar como

wing, mientras que los otros tres ingresaron desde el banco de suplentes. «El Colo» tuvo

momentos de explosión en velocidad que fueron un importante aporte cuando Uruguay

desplegó a sus backs, y dejó buenas sensaciones. Diego Ardao, capitán del combinado de

Seven a Side, dio una de las notas más destacadas al apoyar el try que selló la victoria de

Uruguay tras una muy buena secuencia ofensiva liderada por Zuccarino y Bautista Basso.

Tafernaberry ingresó como medioscrum por Agustín Ormaechea y le dio mayor vértigo a los

ataques del equipo, mientras que Álvarez no tuvo demasiados minutos, pero pudo entrar en

contacto con la pelota en un par de ocasiones y supo mantener el órden en un equipo que

mostró solidez en el tramo final del encuentro.

A poco de la Copa del Mundo, Los Teros siguen ampliando su base de jugadores en un grupo

que demuestra un nivel parejo en el que los que ingresan pelean de igual a igual por un lugar

en la lista definitiva de 33.

RECIBIERON EL PABELLÓN

En la previa del partido entre Los Teros y Namibia en el Estadio Charrúa, Los Teros recibieron el

pabellón nacional por parte de las autoridades gubernamentales que se hicieron presentes en

el encuentro.

El capitán, Andrés Vilaseca, fue el encargado de representar al equipo uruguayo en dicho

momento, acompañado por el Presidente de la URU, el Cr. Santiago Slinger. Por parte de la

Secretaría Nacional del Deporte, estuvieron Sebastián Bauzá, Pablo Ferrari, Eduardo Ulloa y

Gerardo Lorente.

Juntos desplegaron la bandera uruguaya ante el aplauso de pie de todo el público presente en

el Estadio Charrúa, sabiendo que Los Teros la defenderán con orgullo y responsabilidad

durante su paso por Francia en la Copa del Mundo.