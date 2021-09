Uruguay tiene «la gran oportunidad» de ser productor responsable de alimentos

Adrián Peña – Ministro de Ambiente

Uruguay tiene «la gran oportunidad» de distinguirse «como un productor responsable de alimentos» que incorpore una división ambiental en los sistemas productivos nacionales, destacó el ministro de Ambiente, Adrián Peña.

Las declaraciones de quien encabeza la cartera ambiental se dieron durante el conversatorio «Uruguay, ¿Un país diferente? Los desafíos de la sostenibilidad», organizado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.



CAMBIO DE PARADIGMA

Para Peña, es necesario «un cambio de paradigma» con una estrategia a largo plazo que permita transformar el país productivo «en uno ambientalmente responsable» y para ello hay que tener estudios científicos y técnicos que demuestren cómo produce Uruguay.

Según señalaron durante el evento que se llevó a cabo en la Expo Prado, el 90 % de la carne uruguaya se produce con pasturas naturales, lo que genera un menor impacto ambiental.

Respecto a la situación de la crisis climática, Peña enfatizó que Uruguay «es un gran perjudicado» ya que muchos países que hoy señalan al país por estas cuestiones «en su momento no fueron responsables».

Consideró que el país se encuentra «en un punto de inflexión» de recuperación económica y por ello hay que aprovechar las oportunidades.

«Lo que pide el consumidor en alimentos, textiles, son elementos que nos piden los mercados, también los piden los inversores. El mundo entero hoy exige a lo tradicional elementos adicionales que tienen que ver con lo ambiental, lo social y la gobernanza», reflexionó el ministro.

Además, enfatizó que el enfoque ambiental «es mucho más» que mero financiamiento gubernamental sino que es «un sello de calidad» que exige el mundo. Por ello, Peña dijo que están diseñando la emisión de un bono cuya tasa de interés «esté ligada a un indicador reconocido internacionalmente», que implicaría que para que se obtengan beneficios, se deberá cumplir con ciertos parámetros medioambientales.



COMPROMISO AMBIENTAL

«Hay que ser conscientes de que tener este compromiso ambiental, mirada a largo plazo, involucra costos, se necesita financiamientos para apoyar emprendimientos que cuiden lo ambiental y se necesita que, así como el mundo exige este camino, que también el gasto en esta materia tiene una mirada distinta», subrayó.

En tanto, Uruguay puede demostrar que es diferente en cuanto a su producción ya que es el único país del Mercosur «que no aumenta su frontera productiva a expensas del recurso natural» y es el único que ha aumentado su monte natural.

«Esta conciencia colectiva que viene creciendo es muy importante para que nos posicionemos de una manera diferencial ante el mundo, tenemos una demanda que requiere de productos sanos, inocuos, y sostenibles. El consumidor actual tiene muchos más ingresos, preocupaciones e información», concluyó.



AGUARÁ GUAZÚ

Días atrás se registró la presencia de un Aguará Guazú o zorro de crin (Chrysocyon brachyurus) en Salto. Éste es el zorro de mayor tamaño de Sudamérica. Se caracteriza por presentar un pelaje de coloración general rojizo con la garganta, el extremo de la cola y la parte interior de las orejas tienen una coloración blanca. Sobre el cuello y hombros presenta una crin compuesta por pelos largos y de color negro. El hocico y los extremos de las patas también son de color negro.

Es solitario y de hábitos nocturnos y crepusculares, vive en ambientes de pastizal y pajonales inundables con parches de monte nativo. Su alimentación es omnívora alimentándose principalmente de pequeños roedores, anfibios, reptiles, aves, peces, frutos e insectos.

Habita en Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. En nuestro país se está registrado en los departamentos de Río Negro y Cerro Largo y Salto (registro actual). A pesar de su presencia en territorio nacional, son muy pocos los registros confirmados de la especie en el país siendo el primer registro en el año 1990. Debido a esto los esfuerzos de conservación son fundamentales ya que está catalogada como Casi Amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Mientras que a nivel nacional está protegida (Ley 9.481) y está prohibida su caza (Decreto 164/996). Y es considerada prioritaria para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Es una especie que no presenta una amenaza para el ser humano, no preda sobre la ganadería, no es agresivo y es muy tímido y temeroso, evitando los sitios poblados.

Debido a la importancia que presenta este animal para nuestro país invitamos a informar a la Dirección de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente al teléfono 29170710 int 4452, en caso de que sea avistado en cualquier parte del país para su protección y seguimiento.