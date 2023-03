«Uruguay fue ejemplo mundial en el manejo de la pandemia»

Doctora Rosa Blanco – MSP

El 13 de marzo parece ser una fecha marcada para las autoridades de la salud de nuestro país; la renuncia del ministro Daniel Salinas, la salida en el día donde, hace tres años atrás, se decretaba la emergencia sanitaria y nos pedían que voluntariamente nos quedáramos en nuestras casas para evitar el contagio del COVID 19.

Parece todo tan lejano; aquel Marzo de 2020 donde un manto de incertidumbre nos cubría ante los primeros casos en Salto y en el país.

La directora departamental de Salud, apenas asumía, tomaba posesión de su cargo con su equipo y se las tenía que ver con esta pandemia y todo lo que trajo consigo.

¿Cómo fueron esas primeras horas donde Salto contaba con los primeros casos de COVID?

«Fueron momentos indescriptibles, no solamente que la alerta se había hecho realidad, yo no conocía a las demás autoridades, no sabía cómo funcionaba el comité de emergencia, tuve que aprender muchas cosas en un solo día, aprender a redactar un comunicado, coordinar con autoridades nacionales y departamentales, para ir todos en una misma línea.

Fue aprender muy rápido en una situación nueva para todos. Fueron días y meses de mucho estrés, todo muy vertiginoso.

Debimos ser muy cuidadosos, porque teníamos que manejar la información y dirigirnos a toda la población.»

Sin haber tenido contacto con Salinas, la doctora Blanco encontraba eco en Karina Rando, quien es hoy la actual ministra de Salud.

«Lo que más me ayudó fue el respaldo de todo mi equipo, la doctora Rando (hace unas horas asumió como ministra sustituyendo a Salinas).

Aún no había hablado con Salinas, tuve contacto directo con el equipo de epidemiología.

Debimos focalizar y marcar la prioridad en lo que teníamos como importante en ese momento; aislar a las personas, hacer un seguimiento de sus contactos, los test que hacíamos para saber si habían más personas contagiadas.

De a poco, la gente fue entendiendo que la confidencialidad era muy importante, no entrar en pánico, no alarmarse en esos momentos, todo era parte de la situación que vivíamos.»

Uruguay fue ejemplo a nivel mundial en el manejo de la pandemia; el presidente marcó el rumbo.

«En verdad la postura del presidente fue el eje conductor de la pandemia, el estilo de información, la manera que se comunicó, en eso nos ayudó muchísimo la licenciada Patricia Schoeder, jefa de comunicaciones del Ministerio de Salud Pública.

En los planes de emergencias nacionales debe haber un vocero, en este sentido era Daniel Salinas.

Las decisiones que iban tomando el presidente y los ministros, eran primordiales para tener orden y resultados.

Fuimos un país donde se decidió por una libertad «responsable», la prioridad de cuidar a las personas más vulnerables, ser de los primeros en comprar las vacunas y contar con los mejores laboratorios.

La verdad que la contención más grande estuvo ahí.»

Hubieron momentos difíciles en la salud de los uruguayos, para la Doctora Blanco quedó claro cuándo y dónde estuvo el pico más vulnerable de nuestra sociedad.

«El momento más crítico fue entre diciembre del 2020 y abril del 2021; ahí estaba prevista la llegada de las primeras vacunas y entró la variable P1, esa variable nos cambió la realidad.

Pasamos de contagios controlados al descontrol y sin saber dónde estaba el hilo epidemiológico.»

El Mides cómo un gran factor de ayuda

«En ese momento había personas que no podían trabajar ni salir de sus casas, el MIDES fue de gran ayuda para estas familias. Fue ahí donde se registró el mayor pico de personas graves, internadas y fallecidas.»

La vacuna fue fundamental para comenzar a inmunizar a la población; las primeras dosis y el despliegue de los equipos de vacunadores marcaron un récord en personas que recibieron las dosis.

«Comenzamos a ver una luz en el horizonte el 27 de febrero de 2021 se vacunaron los vacunadores.

El 1 de marzo de ese año comenzamos con la población más vulnerable, fue histórica la campaña de vacunación a nivel país, fue increíble ver a todos ir por la inmunidad y cuando llegó la siguiente ola de contagios estábamos ya preparados y por eso los números bajaron.»

¿Qué reflexión usted nos deja a tres años del comienzo de esta pandemia?

«A mí me parece que debemos rescatar tres cosas, que dijimos anteriormente; el orden y la dirección que tomo el presidente y todos los aspectos que lo rodearon, cómo la elección del GACH, eso fue como la piedra angular. Lo otro, el comportamiento de la población, fue ejemplar, se vivió un gran espíritu de solidaridad. Lo tercero fue la disponibilidad de los equipos de salud.

La toma de decisiones quedará como un ejemplo para el país a lo largo de su historia. Todos los científicos fueron visibilizados como un servicio a la sociedad toda.

Fuimos ejemplo a nivel mundial por la solidaridad que tuvimos con la asistencia a personas de otros países, como por ejemplo el Greg Mortimer, ese crucero que llegó a nuestras costas. Todos los camioneros, esos trabajadores que atravesaban cientos de kilómetros. Los esquiladores, que se iban y después regresaban al país y no podíamos impedir que se fueran a trabajar, fueron un montón de situaciones que debimos afrontar.

Los equipos de salud respondieron con mucho más que vocación y técnica; pusieron más que eso.

Fue un compromiso social y sanitario de altísimo valor.

Demostramos el espíritu solidario, la educación y la inteligencia aún en las peores circunstancias.

Cuando le dijimos que debían ponerse tapabocas lo hicieron, cuando le dijimos que tenían que quedar en su casa trabajando y estudiando lo hicieron, no podían reunirse y lo acataron. Cuidaron de todos y cuando llegó la vacuna lo hicieron; se vacunaron y se inmunizaron.»

Marzo de 2020 quedará marcado para siempre con el comienzo de la pandemia para nuestro país.