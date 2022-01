Uruguay culminó su participación en la Copa Panamericana de Hockey

La selección uruguaya de hockey sobre césped finalizó en la quinta posición de la Copa Panamericana de hockey sobre césped que se disputó en Santiago de Chile, tras derrotar por 5-0 a Trinidad y Tobago, en partido que no se llegó a jugar. La situación que se confirmó en la mañana de este jueves radica en que las centroamericanas, afectados por varios casos de Covid-19 optaron por no presentarse al duelo y la organización le dio el triunfo a las celeste por 5-0.

Las dirigidas por Nicolás Tixe terminaron de esta forma el torneo tras caer 6-0 con Argentina y 4-0 con Chile en fase de grupos y luego tras igualar a uno (Teresa Viana el gol) con Canadá y quedar por el camino en definición por shoot-out (penales australianos) por 3-0. De esta forma las Cimarronas finalizaron en la quinta posición en la clasificación general y no pudieron acceder a uno de los tres lugares disponibles para el Mundial de Tarrasa (España) y Ámsterdam (Países Bajos) a disputarse el 1 y 17 de julio. URUGUAY EN COPA PANAMERICANA

2001: 4º lugar en Kingston, Jamaica

2004: 4º lugar en Bridgetown, Barbados

2009: No se participó

2013: 6º Lugar en Mendoza, Argentina

2017: 5º en Lancaster, Estados Unidos,

2022: 5º lugar en Santiago de Chile.