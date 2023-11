Uruguay cuenta con 125 municipios y el departamento de Salto con 6

En todo el país hay 19 intendentes, 589 ediles, 125 alcaldes y 500 concejales.

en uruguay existen actualmente tres niveles de gobierno:

1.Nacional

Comprende a los tres Poderes de Estado (Ejecutivo,

Legislativo y Judicial) y a las otras personas públicas

estatales (Entes Autónomos, Servicios Descentralizados,

Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y Tribunal de lo

Contencioso Administrativo).

2.Gobiernos Departamentales.

3.Gobiernos Municipales.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 262, 287 y de la Constitución de la República, habrá una autoridad local que se denominará Municipio, configurando un tercer nivel de Gobierno y de Administración. Toda población de más de dos mil habitantes constituirá un Municipio y su circunscripción territorial deberá conformar una unidad, con personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifiquen la existencia de estructuras políticas representativas y que faciliten la participación ciudadana. En aquellas poblaciones que no alcancen el mínimo de habitantes requeridos por el presente artículo, podrá haber un Municipio, si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del Intendente o el 15% (quince por ciento) de los inscriptos residentes en una localidad o circunscripción, siguiendo el mecanismo dispuesto en el artículo 16 de la presente ley. Para la constitución de Municipios dentro de las capitales departamentales se requerirá iniciativa del Intendente y aprobación de la Junta Departamental en concordancia con lo establecido por el inciso segundo del artículo 262 de la Constitución de la República.Los municipios serán órganos integrados por cinco miembros y sus cargossERÁN DE CARÁCTER ELECTIVO. Serán distribuidos por el sistema de representación proporcional integral y su régimen de suplencias será el mismo que el de las Juntas Departamentales.







Para ser miembro del Municipio se requerirá dieciocho años cumplidos de edad, ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio y estar radicado dentro de los límites territoriales de aquél, desde, por lo menos, tres años antes. No podrán integrarlos los miembros de la Junta Departamental ni los Intendentes. Los Alcaldes estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades e inhibiciones que los Intendentes, excepto la establecida en el artículo 92 de la Constitución de la República. Esta excepción será de aplicación inmediata a la promulgación de la presente ley. Quienes ejerzan la función de Alcalde podrán ampararse por el tiempo en que las desempeñaren, en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, para los funcionarios públicos designados para ocupar cargos políticos o de particular confianza. Los Concejales estarán sometidos al mismo régimen de incompatibilidades e inhibiciones que los integrantes de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales. El cargo de Alcalde tendrá el mismo régimen de reelección que el establecido para el cargo de Intendente por el artículo 266 de la Constitución de la República

MUNICIPIOS EN SALTO

VILLA CONSTITUCIÓN

Alcalde: Carlos Souto

Año de creación: 2010

Población: 3.896 hab.

Superficie: 1537 Km2

Densidad: 2 hab/km2

Población urbana: 80%

Población menor de 15 años: 31 %

Belén

Alcalde:Luis Enrique Zuliani,

Año de creación: 2010

Población: 2.269 hab.

Superficie: 164 Km2

Densidad: 13 hab/km2

Población urbana: 98%

Población menor de 15 años: 26 %

COLONIA LAVALLEJA

Alcalde:Antonio Luzardo Tejeira

Año de creación: 2010

Población: 2.478 hab.

Superficie: 1472 Km2

Densidad: 1 hab/km2

Población urbana: 60%

Población menor de 15 años: 29 %

Siempre residió en el municipio: 73 %

MATAOJO

Alcalde:

Maria Rosita Moreno

Año de creación: 2010

Población: 1.028 hab.

Superficie: 2241 Km2

Densidad: 0 hab/km2

Población urbana: 56%

Población menor de 15 años: 23 %



SAN ANTONIO

Alcalde:Sandra Mariela Toncobitz

Año de creación: 2010

Población: 3.865 hab.

Superficie: 430 Km2

Densidad: 9 hab/km2

Población urbana: 54%

Población menor de 15 años: 32 %

VALENTÍN

Alcalde:

Santiago Dalmao Rivero

Año de creación: 2010

Población: 1.203 hab.

Superficie: 872 Km2

Densidad: 1 hab/km2

Población urbana: 90%

Población menor de 15 años: 32 %

Municipio de Constitución

Alcalde Carlos Souto: “Hoy decimos gratamente que el tema de trabajo no es una necesidad”

El caso de Carlos Souto es diferente al resto de los alcaldes, ya que está transitando su segundo período consecutivo en dicho cargo al frente del Municipio. Villa Constitución se ubica 50 km al norte de nuestra ciudad y se accede a ella desde el km 528 de la Ruta 3, de la que dista 11 km.

Así transcurría lo esencial del diálogo mantenido con el Alcalde Souto para este informe de hoy:

-Recordemos primero qué abarca ese Municipio…

Abarca Villa Constitución, más los pueblos Palomas y Saucedo, además la parte de El Espinillar, Zanja Honda…

-Hay quienes piensan que Termas del Arapey también, pero no es así ¿verdad?

No, porque vamos hasta el puente del Arapey y después hasta el Itapebí.

-¿Qué cosas destacaría como mejoras para la zona que considere logros de su gestión?

Muchas cosas…Una de las principales es poder contar con maquinaria propia para nuestro Municipio, desde utilitarios como un camión, una retroexcavadora, una motoniveladora, un cilindro y un camión compactador para la recolección. Por otra parte, en lo que va del período nuestro, ya es el tercer plan de viviendas que estamos llevando adelante con MEVIR. En este caso, es la solución habitacional para 68 familias, así que es algo de gran importancia, de gran impacto para nuestros vecinos.

-Viviendas debe ser de lo que más se reclama…

Sí, sin dudas. Aparte de eso, estamos con el camino de acceso, que es una de las cosas que la gente más ha pedido, eso ya está en ejecución. Tenemos obras impactantes realmente, como esta del camino de acceso y también un paseo costero, que va a mejorar completamente nuestra costanera norte, es una obra que va a alcanzar los 49 millones de pesos.

-¿En conjunto con Intendencia y Gobierno Nacional?

Sí, con la Intendencia y Gobierno Central, porque esas obras puntuales son del Fondo de Desarrollo del Interior, Intendencia y Municipio.

-¿Cómo está el tema de Isla Aventura, que ilusionaba mucho como atractivo turístico?

Se ha mejorado pero no hemos avanzado. Estamos ya pidiendo entrevistas con el Ministerio de Turismo, también al de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque en el año 2024 termina el comodato, entonces estamos ya organizando algún tipo de reuniones para renovar ese comodato y poder seguir avanzando en ese aspecto. Otra cosa en la que hemos mejorado también es en la infraestructura del Municipio…

-¿Por ejemplo?

En este período hicimos ya más de 40 cuadras de sellado asfáltico, en el anterior período habíamos hecho unas 30 cuadras. También se iluminaron varias partes, con recambio, llegando a luminarias Led para un alto porcentaje de nuestra población y estamos casi en un 90% de saneamiento, otra obra de gran impacto.

-Hoy decía que viviendas es una gran demanda, ¿y otra sería fuentes de trabajo?

Cuando nosotros asumimos en el gobierno anterior, la falta de trabajo era lo que más requería la gente, cada vez que teníamos oportunidad nos hablaban de eso, de la falta de trabajo. Para eso nosotros salimos, acompañamos a algunos inversores que han llegado a la localidad y hoy decimos gratamente que el tema de trabajo no es una necesidad en Constitución, ya es otra realidad donde incluso se va a demandar mano de obra tanto de la ciudad de Salto como de Belén también, porque hoy tenemos un polo de desarrollo citrícola muy importante.

-Así que en lo laboral se mejoró notoriamente…

Sí, se ha mejorado muchísimo. Tenemos además 15 ingresos a nuestro Municipio. También estas empresas que llegan a territorio contratan mano de obra, así que gratamente diría que en el tema laboral estamos cubiertos.

-De Palomas y Saucedo reciben muchos estudiantes que van al liceo de allí de Constitución…¿El vínculo con esas localidades es fluido?

Sí, además son pueblos con los que estamos constantemente trabajando. En el período anterior se hizo recambio de luminaria; en este período se hizo una cancha multiuso en Pueblo Saucedo; constantemente estamos arreglando la caminería; se contrató una persona para la recolección de residuos para Paloma y una persona para Saucedo también… Y bueno, esa es la realidad que tenemos nosotros, con alguna dificultad pero venimos trabajando bien.

“El Municipio se crea para dar mayor participación ciudadana”

Luis Enrique Zuliani fue electo Alcalde de Pueblo Belén en setiembre de 2020, y se encuentra en este momento desarrollando su primera experiencia conduciendo los trabajos desde el Municipio de Belén. Con él dialogó EL PUEBLO.

¿Cómo se encuentra Belén?

Veo a un pueblo que viene en crecimiento. Desde que se creó el tercer nivel de gobierno Belén ha empezado a crecer considerable-mente. En los últimos años hemos logrado empezar a hacer obras importantes y con un rumbo bastante planificado.

¿Cómo se viene trabajando en materia de inversión y obras?

Cuando asumimos el Municipio el princi-pal objetivo para empezar nuestra gestión fue el tema de la maquinaria, empezamos a surtirnos de máquinas porque el Municipio no tenía. Es así que compramos moto nivela-dora, una retroexcavadora, un cilindro compactador, también compramos el camión de recolección de residuos. Así que hemos ido cumpliendo con ese objetivo de equiparnos de maquinaria para así poder ser más inde-pendientes. Ahora estamos en la etapa en la que arrancamos con las obras, en este momento y como cosa puntual nos encontramos trabajando en la remodelación de la plaza principal de Belén, una plaza que si bien siempre fue linda, vistosa y es uno de los principales puntos de encuentro que tiene la gente, de todas formas decidimos remodelarla por tener cierto desgaste que ha sufrido por el transcurso del tiempo. Estamos ha-ciéndole el piso completo, también estamos remodelando la luz que estaba bastante vie-ja, para eso contaremos con una iluminación led 100% nueva, también habrá locales de comida. Hay unos carritos en la plaza donde buscamos hacer algo más moderno con con-tenedores, los baños los estamos haciendo accesibles, sobre todo para personas en sillas de ruedas. Si bien la plaza mantendrá su estructura original, le estamos aportando un poco de modernismo que la dejará mucho más linda.

¿Cómo es el relacionamiento con la Inten-dencia de Salto?

Con la Intendencia venimos trabajando bien, obviamente que tira también mucho el tema político pero ya venimos trabajando bien desde que arrancamos y esperamos poder continuar trabajando de esa manera has-ta finalizar esta administración.

Tengo entendido que el Presidente de la Junta Departamental se encuentra reco rriendo los distintos Municipios, ¿ya llegó a Belén?

Si, estuvieron la otra semana por acá, justo yo no estaba porque estoy de licencia médica, me operé de la rodilla, está mi suplente, pero estoy al tanto de lo que pasó en la re-unión. El relacionamiento que tenemos con el legislativo es muy bueno, aunque lo que noté en Ediles de la oposición es que mu-chas veces están a la expectativa de criticar de estar pendiente de cuando pasa algo negativo y no se ponen a la orden cuando los precisamos. En esta visita que recibimos en el Municipio fueron pocos los Ediles de la oposición que vinieron.

¿Cuáles son los desafíos que tiene por delante Belén?

Lo que estamos buscando y que venimos hace tiempo poniéndole mucho pienso, está en consonancia con definir el rumbo turístico que debemos seguir, porque hace muchos años que se viene hablando del turismo, que si bien dependemos mucho de lo que es el turismo por lo que nos da Termas del Arapey, es como que nos está costando bastante decidir qué rumbo darle a Belén, si ir por un turismo termal, porque también tenemos agua termal acá en el pueblo o pensar en un turismo más agreste o un turismo náutico. O sea, me parece que hace tiempo estamos hablando de ese tema buscando que sea un ingreso importante para el pueblo, pero todavía no hemos marcado bien el rumbo, y es en eso en lo que venimos traba-ando pensando bastante.

¿Cómo se siente en su rol de Alcalde?

Soy nuevo en la política, empecé a trabajar recién uno o dos años antes de las elecciones, me tocó ser Alcalde en mi primera experiencia política, y la verdad es que me siento bien, es una experiencia muy linda, y ver los resultados de todo lo que se viene haciendo para el pue-blo y todas las mejoras que estamos logrando da mucha satisfacción, pero sobre todo ver que la gente apoya y colabora es para noso-tros fundamental, y es algo que nos pone muy contento para seguir en esto.

La última palabra es suya.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer el apoyo del Concejo Muni-cipal, algo que es fundamental para que un Municipio funcione y crezca como tiene que crecer, así como destacar también el apoyo de la gente. El Municipio se crea justamente para que la participación ciudadana esté activa, y pienso que venimos trabajando muy bien en ese sentido, dando espacios a la gente en el Municipio y concretamente en el Concejo para que participe de las decisiones sobre lo que te-nemos que invertir, las obras a llevar adelante. Así que entendemos que si seguimos por este camino trabajando todos juntos Belén a corto plazo será otro Belén.

Municipio de Mataojo

Alcaldesa Rosita Moreno: “Desde 2020 a 2023 creo que los objetivos que planificamos los venimos concretando”

María Rosita Moreno Chiappa, Alcaldesa de Mataojo, se emociona cuando piensa en los logros que han podido concretarse para su zona, “que eran sueños que teníamos, yo me desempeñé como enfermera 27 años acá antes de llegar a ser alcaldesa, y muchos de los sueños que teníamos, hoy se están concretando”, manifestó. Para que podamos conocer más sobre esta zona, que tiene su Municipio enclavado en Pueblo Fernández, así conversaba Rosita Moreno con EL PUEBLO:

-Es amplia esta zona que abarca su municipio…

Sí, este Municipio es de un territorio muy amplio, abarca 17 localidades, estamos en el límite con Rivera, Artigas y Tacuarembó. Estamos a 198 kms de la ciudad de Salto, y al ser de territorio tan amplio, las demandas son muy importantes…

-Ustedes tienen allí en Pueblo Fernández una preciosa escuela que cumplió 100 años, ¿y después dónde van a estudiar los adolescentes?

La mayoría se va al Hogar Estudiantil de Masoller para estudiar en el liceo de ahí, que ya pertenece al departamento de Rivera, otros o se van al Hogar Estudiantil de la ciudad de Salto. Nosotros trabajamos y coordinamos en una muy buena relación con el director del Hogar de Masoller, articulamos continuamente… Hemos realizado por ejemplo la donación de cuchetas, lavarropas, siempre estamos muy presentes desde el Municipio.

-¿De qué cosas se siente satisfecha en el trabajo realizado hasta ahora como Alcaldesa?

Desde 2020 a 2023 creo que los objetivos que planificamos los venimos concretando. Primero recuperamos toda la sede del Municipio, donde hoy contamos con un Correo Uruguayo, en un Centro de Cercanía. Estar a casi 200 km de la ciudad y tener un correo es como tener un Abitab o un Redpagos, o más. Después también firmamos un convenio con BPS, es un convenio de BPS, Intendencia y Municipio por el cual concurren funcionarios de BPS y se puede hacer trámites de jubilaciones, asignaciones, pensiones. También destaco que compramos equipo vial para trabajar en la caminera, que es algo que nos preocupa.

-¿El estado de los caminos es la mayor demanda?

Sí, la demanda más grande que hay de la gente es por caminería rural, y yo estoy totalmente de acuerdo y soy de los que pienso continuamente en la caminería. Por la caminería pasa la salud, pasa la educación, pasa la seguridad y la producción. Tener buena caminería facilita la comunicación. Por ejemplo, hace unos meses atrás, desde Pueblo Fernández demorábamos tres horas y media para llegar a la ciudad de Salto, ahora al tener un camino estamos demorando prácticamente una hora y cuarenta y cinco minutos o dos horas. Nosotros con el Consejo arreglamos desde Sarandí de Arapey hasta el km 107…

-O sea que si piensa en lo que faltaría por hacer, ¿destacaría continuar mejorando caminos?

Sí, lo que planificamos con el Consejo es recuperar la caminería rural. También desde la Intendencia contamos con el apoyo, por ejemplo vienen mecánicos a realizar el mantenimiento del equipo vial del Municipio, o sea que trabajamos en coordinación Intendencia, Municipio y OPP.

-¿Algunos otros logros en otras localidades de las que comprende este Municipio?

Por ejemplo en Sarandí de Arapey logramos un salón comunitario, que es algo que pedían hace mucho tiempo ahí… Había un señor con 86 años que me decía: creo que no voy a llegar a ver nunca ese salón que tanto soñamos tener. Y ahora se logró, los vecinos de Sarandí de Arapey ya tienen el salón. Tras siete u ocho meses de gestión de este Consejo y la Intendencia logramos este salón y también en Sarandí de Arapey una Oficina 2, descentralizada. Como es un territorio muy amplio, gran parte de productores de la zona y vecinos van a esa Oficina 2, que cumple la misma función que la sede del Municipio de Mataojo. Puedo destacar también que se hicieron tres alcantarillas nuevas en la zona de Pueblo Quintana. Eso es algo muy importante, como también los puentes…

-Imagino que al ser tantas localidades, en todas habrá demandas propias…

Claro, pero lo que nosotros hicimos en un principio fue realizar un diagnóstico participativo de toda la zona. Nosotros escuchamos a los vecinos y ellos ahí nos dijeron las necesidades de cada localidad, y a raíz de eso vamos planificando y ejecutando obras dentro de lo posible. Ahora, en este momento estamos en ejecución de bitumen en Pueblo Fernández y pensamos a futuro el bitumen en dos localidades que son Sarandí de Arapey y Pueblo Quintana.

MUNICIPIO DE COLONIA LAVALLEJA

El mayor reclamo es la red de saneamiento para las diferentes localidades, así como el abastecimiento de agua para algunas zonas

Antonio Tejeira es el Alcalde de Colonia Lavalleja . Tiene 53 años, oriundo de la localidad de Cuchilla de Guaviyú, que se encuentra a 55 km al este entrando por Ruta 4, del centro poblado del Municipio de Colonia Lavalleja. Su familia está compuesta por su señora Silvia Soria y dos hijos Mateo y Antonella, ambos mayores de edad.

Tejeira tiene una pequeña empresa de esquila y de alambrado, trabajando siempre en el interior del departamento, “me llevó a conocer las realidades, necesidades de cerca de la población y de los vecinos.”

En la conversación con EL PUEBLO sostuvo que “siempre fui un hombre relacionado con el Partido Nacional, acompañando en procura de mejoras para la zona “ y desarrolló las respuestas a todas nuestras consultas, entre ellas el relacionamiento con la Intendencia de Salto sobre la que sostuvo que “está de espaldas al municipio”.

Como empresario que recorro los caminos del interior del departamento, el reclamo siempre ha sido la cominería rural, el mal estado y el poco mantenimiento de la misma. A su vez otro de los reclamos de la gente en general era la poca inversión para el Municipio.

Actualmente el Municipio se encuentra trabajando en varios aspectos, tratando de dar soluciones definitivas a las diferentes necesidades de la zona, un gran logro fue poder abastecer de agua potable a la localidad de Pueblo Ruso, mediante gestiones se logró que Salto Grande realizara una inversión de 25 mil dólares destinados a perforación, bomba solar y cañería para abastecer de agua esa localidad. Un reclamo que venía desde hace más de 15 años y pudimos resolverlo en este período.

NI UN PICO NI UNA PALA

Cuando recibimos el Municipio, el 28 de noviembre de 2020, el mismo se encontraba en condiciones un poco precarias, por lo que tuvimos que planificar como poder realizar los trabajos, como dar cumplimiento a los servicios que brinda el Municipio, entre otros. Como ejemplo podría decirle que no había ni un pico ni una pala para trabajos manuales.

Hemos logrado en estos tres años de gobierno, varios avances en compra de maquinaria vial, camión, motoniveladora, cilindro, además se compró tres motocargo para las localidades más pequeñas y un auto para otras actividades. También tuvimos que realizar la compra de equipos informáticos para el sector administrativo, mobiliario de oficina, etc.

Se realizó la sala velatorio en Cuchilla de Guaviyú, un salón multifunción en Pueblo Olivera, mejoras en la plaza de pueblo Migliaro, se está construyendo la ciclovía que une Migliaro a Lluberas, mantenimiento de la caminería rural de todo el Municipio, tres nuevas perforaciones para diferentes localidades, además el Municipio debe cumplir con los servicios de la población en el cual se destina un 40% del presupuesto que otorga OPP para gastos de funcionamiento, recolección, necrópolis, servicios de agua potable, compra de bombas de agua, cañerías para extensión de red, etc.

DE NECESIDADES Y PRESUPUESTO

Siempre hay mucho para mejorar, hoy el mayor reclamo es poder contar con una red de saneamiento para las diferentes localidades, así como el abastecimiento de agua en algunas zonas que aún cuentan con dificultades. Son problemas que vienen de varios años y que en éste período estamos gestionando para dar solución a tan importante problemática de las necesidades básicas.

El presupuesto para el Municipio, consta de dos partes, el que otorga la Intendencia que en nuestro caso cubre los gastos de sueldos de los funcionarios, viáticos y gastos edilicios, dineros de FDI que aporta Intendencia y el presupuesto que otorga OPP que en este año 2023 es de 10 millones de pesos aproximadamente. De este último se destina para gastos de funcionamiento propios de Municipio, pago de servicio de recolección, insumos, repuestos, pago de mano de obra de servicios tercerizados, compra de maquinaria e inversiones como mantenimiento de caminería rural Si me pregunta si es poco, debo decirle que si ya que las necesidades existentes requieren más inversiones que no logramos hacer.

INTENDENCIA DE ESPALDAS AL MUNICIPIO

Con el resto de los alcaldes, mantenemos un buen diálogo, y siempre que hemos necesitado apoyo o colaboración de algún tipo con los más cercanos como Valentín o Mataojo, se ha podido trabajar en conjunto.

Lo que más nos preocupa es no poder cumplir con la gente y acá un poco debemos ser críticos en este tema, desde el Municipio y en lo personal siempre busco el diálogo y gestionar con Intendencia de Salto y más con el Intendente Lima ya que dependemos de ellos en todo sentido. Pero lamentablemente debo decirle que el Intendente no me atiende el teléfono ni me recibe en su despacho. Es muy difícil gestionar soluciones ante una institución que está en una postura de espaldas al Municipio.

Como ejemplo tendría muchos para darles, pero solo por citar algunos, en varias oportunidades le hemos pedido a Dpto de Obras la colaboración de máquina para picar balastro, material básico para el arreglo de caminería, no obteniendo respuesta hasta el día de hoy. Hemos solicitado a través de expedientes que se contrate mano de obra especializada como por ejemplo mecánico pero como contrapartida han contratado 4 punteros políticos que en nada ayudan a aportar mano de obra calificada, y elMunicipio sigue pagando un servicio tercerizado para suplir esas necesidades que desde Intendencia no se cubren.

Lamentablemente lo que más nos preocupa es que el pueblo, los vecinos, son rehenes de ésta situación, y quienes se ven perjudicados.

Agradezco a los vecinos que me dieron la oportunidad de ser Alcalde, un rol que me ha gustado desempeñar y los obstáculos son un desafío a diario que nos encontramos en este camino que estamos recorriendo, pero que siempre intentamos resolver de la mejor manera, de mano tendida para todos aquellos que quieran acercarse al Municipio.

Municipio de Valentín: Rincón, Biassini y Celeste

Para conocer más de la realidad de este Municipio, EL PUEBLO se comunicó con el alcalde Santiago Dalmao Rivero, quien respondió a nuestro llamado pero luego, lamentablemente, no accedió a brindarnos la nota solicitada.

Cabe recordar que el primer Alcalde de Valentín fue Miguel Dalmao (abuelo de Santiago) quien asumió en 2010 y falleció estando en funciones. El cargo fue ocupado entonces por Tabaré Leivas, hasta que en las últimas elecciones resultó elegido el frenteamplista Santiago Dalmao.

Dado entonces que el jerarca no brindó información, hemos optado por incluir a su Municipio en este informe pero apuntando a una semblanza de los tres pueblos que lo conforman (lo principal ha sido extraído de la Revista Ateneo, publicada digitalmente por el Dpto. de Cultura de la Intendencia de Salto en 2013).

Valentín es un Municipio que tiene como cabecera a la localidad de Rincón de Valentín, ubicada en la zona central del departamento, al sur del Río Arapey; limita al norte con el Municipio de Colonia Lavalleja, y al oeste con el de Constitución.

Su territorio comprende el distrito electoral JEC de Salto y forman parte de él las siguientes localidades: Rincón de Valentín (sede de la Alcaldía), Pueblo Biassini y Pueblo Celeste.

RINCÓN DE VALENTÍN

Se sitúa a orillas del arroyo Valentín Grande, 75 km al este de nuestra capital departamental, sobre la ruta Nº 31. La localidad surgió en el año 1868 en tierras de Charles Mai, por lo que en sus inicios se lo conoció como “Pueblo Mai”. Posteriormente cambió su nombre por el actual, que proviene -según los lugareños- de un indio llamado Valentín, que vivía en esa zona y que también dio su nombre a los arroyos Valentín Grande y Valentín Chico.

La población creció en base a la construcción de diversos planes de vivienda impulsados por MEVIR en los años 1974, 1979, 1996 y 2011, etc..

Actualmente es un centro de servicios para un área ganadera extensiva y agrícola cerealera.

Allí se ubica la Escuela N° 23, que comenzó siendo privada; el apellido del propietario era Alonso. Luego Primaria arrendó el terreno a la familia Penco Mai e instaló la escuela. Oficialmente se inauguró en el año 1912 y su primer alumno fue Altivo Morales. El edificio era muy precario, de madera y techo de chapa, con un salón y seis piezas al fondo que el dueño alquilaba. Años después Griseldo De los Santos compra el terreno donde está ubicada la escuela y Primaria se lo arrienda primero y se lo compra después en el año 1965.

También cuenta con liceo, el Liceo Rural de Rincón de Valentín, que comenzó a funcionar en 1988. Impulsado por las autoridades de Educación Secundaria, contó con el valioso aporte de la Intendencia Municipal de Salto que construyó las aulas para el desempeño de sus actividades.

BIASSINI

Según se cuenta en el pueblo, hacia el año 1940, don Sandalio Biassini se establece con una casa de comercio de ramos generales y promueve en su entorno un asentamiento precario de viviendas, que se convierte con el tiempo en centro de las transacciones comerciales de la zona. Las condiciones de vida se ven mejoradas con los planes de viviendas de MEVIR, el establecimiento de la Escuela Rural Nº 33 y la instalación de luz eléctrica y agua potable.

Funciona en el pueblo un Juzgado de Paz y tiene su centro allí la parroquia de San Bautista. También está establecida en la localidad la seccional 15 de policía.

El 11 de agosto de 1927, abría sus puertas por primera vez la escuela Nº 33 en Paso Valega, siendo su directora la Mtra. María Sara Facal y con una matrícula de 11 alumnos. La primera alumna matriculada fue la niña Eugenia Azambuya siendo la Inspector de Zona, Antonia Núñez de Fernández. El día 10 de junio de 1946 es trasladada y comienza a funcionar como Escuela N° 33 en Pueblo Biassini en su nuevo local escolar.

CELESTE

Dentro de las particularidades de este centro poblado encontramos que hay una gran cantidad de mujeres jefas de hogar dado que los hombres en su mayoría son empleados como peones de las estancias aledañas. Esta localidad cuenta con los servicios de UTE, OSE, Antel.

Posee además una escuela rural, la Nº 43. La dependencia policial más próxima está ubicada en Biassini y la prestación de los servicios de salud, se realiza a través de ASSE en la policlínica instalada en Valentín, aunque es interés de los lugareños contar con una propia.

La escuela rural Nº 43 de Celeste, ubicada en Valentin, seccional 4ª del departamento de Salto, comenzó a funcionar el 17 de marzo de 1927, contando con 49 alumnos y con el maestro Antonio Machado. Funcionó al principio, en un predio cedido por un estanciero de la zona y a partir de la creación de las primeras viviendas en el pueblo, que eran 16 y con los primeros pobladores: Dalmao Rivero, Ferreira, Cabrera y Martinez, la escuela se traslada al predio donde se encuentra actualmente, donado por la familia Muguerza.

¿Por qué se llama Celeste? Sucede que hacia 1920, la localidad de Biassini se transforma en un importante bastión del Partido Colorado, tal es así que los pobladores afines al Partido Nacional, deciden trasladarse a escasos kilómetros estableciéndose, en primera instancia, en un campamento que denominaron Celeste, en una clara alusión a la divisa. Luego se construyeron algunos ranchos de adobe. En Celeste se construiría, en 1972, el primer grupo de viviendas de MEVIR al norte del Río Negro, constituido por 21 viviendas.



“Me preguntaba si la gente se acordará cómo era San Antonio hace quince años y cómo es hoy”

Sandra Toncobitz, Alcaldesa del Municipio de San Antonio

Sandra Toncobitz fue electa Alcaldesa del Municipio de San Antonio en setiembre de 2020, aunque ya había ocupado ese cargo de manera interina en el período anterior al ser suplente de Martín Barla, por lo que entiende que su gestión no es más que la continuidad en el pensamiento y la acción de una forma de trabajar para los vecinos.

– ¿Cómo está San Antonio?

– Ayer venía de la ciudad, miraba y me preguntaba si la gente se acordará cómo era San Antonio hace quince años y cómo es hoy, ¿será que a la gente le queda en la memoria? Porque me acuerdo cuando vine a San Antonio y el acceso era de tierra, no había alumbrado público en casi ninguna parte del pueblo. Hoy usted entra a San Antonio y encuentra un acceso en condiciones, con bitumen, ciclovía, todo el pueblo iluminado, con casi todos los servicios que usted puede tener los tiene San Antonio, líneas de ómnibus, servicio de barométrica. Y al ver todo eso me sentía realmente reconfortada porque soy parte de esos cambios, por eso puedo decir que lo veo muy bien porque va mejorando, y como soy parte de esa mejora me siento reconfortada.

– Claro, porque ¿usted antes de ser Alcaldesa en el período anterior ya era Concejal?

– En el período anterior Martincho (Martín Barla) era Alcalde, yo era su primer suplente como Alcalde y era Concejal titular, en varias oportunidades cuando él sacaba licencia era yo la que quedaba en lugar de él. Yo tenía experiencia, aparte en los cinco años que él estuvo de Alcalde yo iba a las reuniones con él, participé de toda esa experiencia acumulando conocimientos, por eso pienso que se me ha hecho más fácil poder llevar adelante este período en el que estamos transitando.

– ¿Eso demuestra una continuidad en la forma de ejercer la gestión?

– Exactamente, marca una continuidad en lo que él tenía pensado hacer en algo en que muchas veces coincidimos en la forma de trabajar, en las cosas que vemos que se necesitan y en lo que estamos de acuerdo siempre. Así que sí, se puede hablar que se trata de una continuidad del período anterior.

– Municipio que no deja de tener cierto grado de dependencia con la Intendencia de Salto, ¿cómo se encuentran en materia presupuestal y de maquinaria?

– Nosotros como Municipio en algo que entiendo fundamental tenemos máquinas, retro, niveladora, camión, estamos a la espera de dos camiones que ya hicimos la compra que debieron haber entregado en febrero pero que aún no lo han hecho por problemas de la fábrica. Ahora he hablado con el Ministro de Transporte porque nos hace falta una herramienta fundamental que es un cilindro para dejar terminada la caminería. Por eso estoy tratando que desde el Ministerio de Transporte se nos haga llegar un cilindro en comodato, en préstamo, como sea, para así poder dejar terminados los trabajos, porque si luego llueve, queda todo blando, se forma barro y ahí se crean los problemas y los malos entendidos porque quedó todo mal arreglado, pero no es eso, justamente se trata de la falta de un cilindro. Pero lo fundamental, lo tenemos.

– ¿Ustedes se encargan de la caminería rural de su jurisdicción?

– Claro, nos encargamos de todos los alrededores. Tenemos casi 300 kilómetros de caminería, que evidentemente no los podemos atender porque realmente nos supera. Tenemos un maquinista solo, que cuando está en la retro no está en la niveladora, cuando está en el camión las otras máquinas están paradas. Entonces, se nos hace difícil. Pero dentro de todo, vamos cumpliendo y venimos trabajando muy bien.

– ¿Faltan funcionarios en el municipio?

– Sí, faltan. Hemos hablado con el Intendente en muchísimas ocasiones para plantearle la problemática de los funcionarios, y llegamos a un acuerdo con el Intendente de que se iba a hacer un llamado abierto porque necesitábamos maquinistas y un camionero. Se hizo el llamado, se presentaron maquinistas y camioneros, pero resulta que dentro de los veinte que se presentaron como maquinistas, dicen que ninguno cumplía con los requisitos mínimos. Entonces, maquinistas no vinieron, vino un chofer para camión, pero con eso no solucionamos nada. Lo que en realidad necesitamos es obrero y oficio para todo tipo de tareas, porque choferes tenemos, al menos para el camión.

– ¿Cómo está hoy la relación con ADEOMS?

– No puedo decir que está mal porque no tengo ningún tipo de roce ni conversación. Ellos han venido tranquilamente al Municipio por el tema de sus elecciones. No puedo decir que estoy mal con el gremio porque no tengo ningún tipo de relación. Es algo que no es ni bueno ni malo, estoy bien.

– ¿Cuáles son los próximos desafíos que desde el Municipio se piensan emprender?

– Uno de los mayores desafíos que tenemos en agenda y lo venimos planificando son las alcantarillas grandes que lleva el camino a Garibaldi que se complica cuando llueve porque la gente queda aislada. Ya tenemos todo el tema de cañería, tenemos las mallas, estamos esperando los camiones que lleguen para poder hacer un trabajo más rápido. Ese es el mayor desafío que nos queda en estos próximos meses.