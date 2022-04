Uruguay confirmó sede para el Mundial de rugby

Uruguay ya tiene la sede confirmada para entrenar durante el Mundial de Francia 2023. Los Teros, que clasificaron a la cita tras derrotar a Estados Unidos en el repechaje, concentrarán en Avignon, una región al sur del país.

Los Teros planifican y se preparan.



Integra el Grupo A junto a Francia, Nueva Zelanda, Italia y África 1, que saldrá del ganador del qualy. El debut será ante el anfitrión, siendo así el primer duelo entre ambos elencos en una Copa del Mundo.

El segundo partido será contra Italia, mientras que una semana más tarde enfrentará al seleccionado africano que le toque. Cerrará el grupo ante los All Blacks, en lo que será también la primera vez que ambos equipos se enfrenten en un Mundial de mayores.

Fixture:

14 de septiembre vs Francia (Lille)

20 de septiembre vs Italia (Niza)

27 de septiembre vs África 1 (Lyon)

5 de octubre vs Nueva Zelanda (Lyon)