Uruguay: 17 cuposya están asegurado

Con el final de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, el próximo objetivo a la vista es la gran cita del deporte mundial: los Juegos Olímpicos de París 2024. Los mismos se desarrollarán desde el viernes 26 de julio al domingo 11 de agosto del año entrante en la capital francesa y para ello el deporte uruguayo se proyecta con gran ilusión para conseguir un buen número de representantes en diferentes disciplinas. Hasta el momento Uruguay tiene 17 cupos asegurados para deportistas en cuatro disciplinas, ya superando la cantidad de la cita anterior de Tokio donde fueron once representantes. Esto se vio impulsado por la clasificación del rugby en su modalidad de siete (seven) que ganó en forma invicta el Clasificatorio que se realizó en el Estadio Charrúa en junio pasado, y aseguró 12 lugares. En octubre en tanto cerró el ranking mundial en el ciclismo para la prueba de ruta, donde nuestro país confirmó un lugar, al lograr sostener el cupo continental. Eric Fagúndez fue cuarto entre los varones del pasado Panamericano de Panamá, y según consta en la reglamentación de la Unión Ciclista Internacional, dicha prueba otorgaba dos pasajes a países que no estuvieran clasificados por ranking UCI a París. En dicha cita, representantes de Canadá y Argentina terminaron por delante del celeste, pero ambos países lograron su lugar por el ranking mundial (los primeros 45), así que Uruguay mantuvo el primer lugar de América. También está segura una plaza para la maratón masculina ya que World Athletics estableció que: “Cualquier país puede asignar un cupo a un atleta que haya logrado una marca de 2:11.30 (en los varones)”, la que ya se bajó en varias oportunidades.