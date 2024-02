Urge una campaña fuerte y agresiva de prevención de drogas

Por Rodrigo Albernaz, Diputado por Salto de Cabildo Abierto

El problema del consumo abusivo de drogas es uno de los temas más graves que vive nuestra sociedad, que afecta sobre todo a los más jóvenes y que infelizmente no ha dejado de agravarse en las últimas décadas de la mano de políticas que consideramos equivocadas. La ley que habilitó la legalización de la venta de marihuana tiene un artículo que dice que es obligación una campaña informativa y de sensibilización. Urge una campaña masiva en los medios de comunicación que llegue hasta el último rincón del país, explicando y tratando de que el enorme drama que desata el consumo de drogas, sea un tema cotidiano para poder tomar medidas entre todos los uruguayos. No se puede demorar más para que todas las familias hablen con sus hijos del daño irreparable que produce el consumo de cannabis y otras sustancias, no podemos demorarnos más en concientizar a los jóvenes en los centros de estudio o en los lugares de trabajo. Me pregunto el porqué de esta omisión cuando son los propios científicos quienes confirman los daños irreversibles que producen las drogas. Este tema debe tener una política de Estado para trabajar con seriedad mirando la realidad cotidiana que nos rodea. El Estado debe poner la plata, las camas, los insumos, los profesionales, porque es el Estado quien está fallando en materia de seguridad para que entren todas las drogas. Pensamos que de una vez por todas se debe actuar en este tema con firmeza y determinación. En la propuesta de gobierno de nuestro partido, propusimos no permitir el uso de la marihuana recreativa, pero infelizmente no tenemos mayorías para plantear ese tema. Tenemos la certeza que el uso de marihuana recreativa por sí misma es dañina, pero además es la puerta de entrada a otras drogas más pesadas. En los últimos tiempos la Junta Nacional de Drogas al aumentar el THC a la marihuana, con el objetivo de que tenga más efecto psicoactivo y sea más atractiva y de esa manera competir con los narcotraficantes, lo único que ha logrado es naturalizar su uso creando la sensación de que no es tan malo “fumarse unos buenos porros”, lo que ha llevado al aumento considerable de fumadores. Al no haber un registro previo no hay estadísticas de ese aumento, pero basta con prestar atención a nuestro alrededor.

En julio del año pasado se aprobó la ley “Voluntad Anticipada de Recibir Tratamiento en Caso de Consumo Abusivo de Drogas” aunque no es una solución definitiva para un problema tan complejo. En mi intervención en la Cámara de Diputados yo expresaba: “No podemos ser indiferentes mientras nuestros hijos se enferman, delinquen, mueren, víctimas del flagelo de las drogas. Somos padres y estamos obligados a actuar, y como representantes nacionales tenemos la obligación de legislar para salvarlos. No quiero leer más en los diarios que cada día matan a varios jóvenes víctimas del narcotráfico ¿Cómo podemos hablar de futuro si no hacemos algo por nuestros hijos ahora? Dicen que los jóvenes son el futuro, y yo digo que para que los jóvenes sean el futuro tienen que ser el presente. Hay una vida sana que debe ser vivida por todos esos jóvenes que tal vez no sepan cómo salir. No juzguemos, no tengamos prejuicios sino que tengamos una actitud responsable”.

Desde nuestra agrupación Salto Oriental los esperamos para seguir debatiendo y proponiendo soluciones a este problema, porque queremos ciudadanos libres de decidir sobre sus propias vidas y no ciudadanos vulnerados por su propia adicción.

