Urge otra prórroga

De nuestros mayores hemos aprendido que los problemas individuales no deben de tomarse como referencia para los planteamientos globales. No es intentando darles el carácter global o general cuando un tema no lo tiene más que un pobre argumento. Vale decir que, salvo que el tema tenga efectivamente este carácter y sea desconocido por la autoridad correspondiente que se justifica la solicitud.

En este caso el tema es el de la justicia y es precisamente lo que nos ocupa. Nos explicamos, el Congreso de Intendentes ha extendido el plazo para reempadronar en el departamento aquellos vehículos que están empadronados en otro lado diferente al que circulan.

En principio la extensión de este período de gracia (seis meses para reempadronar sin costo) fue extendió por la autoridad del rubro a un año, que vence precisamente este mes.

La cuestión es que existe la necesidad de agendarse para realizar este trámite y ya no hay fecha para agendarse en este mes. Vale decir que la pretendida extensión de la fecha para reempadronar sin costo, ha sido insuficiente.

A sabiendas de que la Intendencia de Salto es de las pocas que entre las exigencia para esta operación exige el certificado de “libre de prenda” (un documento que tiene vencimiento y honorarios), debiera admitirse la necesidad de extender el plazo correspondiente.

Admitimos que entendemos como muy justo lo que se pretende, vale decir que un vehículo pague los servicios que utiliza (calles, iluminación, semáforos etc.) en el lugar donde circula.

Admitimos también que la situación actual es injusta, pues quien cobra la patente es muchas veces un lugar por donde ya no circula habitualmente dicho vehículo.

Por eso es que consideramos que en este tema debe tenerse en cuenta dos cosas, la buena voluntad de quien pretende tributar donde corresponde, y la necesidad de facilitar el trámite para hacerlo.

Una intendencia sensible, que pretenda satisfacer a quien tributa debería de tener en cuenta estos aspectos. La gente que concurre diariamente a tratar de agendarse para trasladar la patente de su vehículo y “rebota” es prueba de lo que decimos.

En caso contrario pasa a ser una frustración. Es preferible que “sobre” la fecha que en definitiva lleva varias décadas en la misma situación, a que falten como en este caso y se vea frustrada una realidad que se buscó y pretendió recientemente y como siempre los más perjudicados serán los que menos recursos tienen.

A.R.D.