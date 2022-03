En la jornada de ayer lunes, dieron inicio los diferentes cursos de la Educación Inicial y Primaria, así como los de la Educación Media (solo 1er. año, el resto comenzará en próximos días) de todo el país. Una de las novedades este año en comparación con el anterior, es que se trabajará desde el inicio con presencialidad del total de alumnos y, que en caso de surgir un caso positivo de Covid, será aislada solo la persona enferma, no todo el grupo, salvo que inmediatamente aparezcan otros casos derivados de ese. EL PUEBLO tomó contacto con la Inspectora Departamental de Educación Inicial y Primaria, Mtra. Daniela Zabala, y con el Inspector Regional de Educación Secundaria, Prof. Diego Fernández.

En cuanto a la cantidad de niños que empezaron sus clases en el departamento de Salto, explicó Zabala que “aún no me asignaron el programa estadístico que lleva la asistencia al día”, pero que “de acuerdo a documentos son aproximadamente unos 4.500 en Educación Inicial y alrededor de 15.000 en Educación Común”. Asimismo, indicó que ayer, aunque no son números concretos todavía, “la asistencia del día fue de un 70 %; el tiempo jugó una mala pasada”.



Por su parte en la Educación Media, Fernández también aclaró que aún se manejan números aproximados, dado que en los primeros días siempre hay fluctuaciones, por ejemplo entre quienes pasan de un subsistema a otro, de un liceo a UTU o viceversa. De todas maneras, en 1er. año se maneja una cantidad aproximada de 2.000 jóvenes que habrían iniciado ayer su Educación Media, alrededor de 1.400 en liceos y el resto en UTU. Cabe recordar que el año pasado, y este 2022 no será muy diferente, era de unos 9.500 el total de los estudiantes, de todos los niveles, de la Educación Media. En tanto los profesores, son aproximadamente 600.