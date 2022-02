En la emisión de VTV el domingo a la noche, fue una manera de descubrir el hecho. Ocurre que la Comisión Directiva de Peñarol tributó un homenaje al rosarino MAXIMILIANO RODRÍGUEZ, exjugador del club. A su vez los colegas de Fútbol.uy, potenciaron lo vivido y sobre todo, acentuando una frase que refleja el sentimiento hacia Peñarol, por parte del ya exfutbolista.

Peñarol aprovechó el primer partido oficial del año disputado en su estadio para exhibir ante sus hinchas la Copa Uruguaya que ganó en la temporada 2021 y además rendir homenaje a Maximiliano Rodríguez, quien se retiró del fútbol profesional el pasado 6 de diciembre. Ante la ausencia de Ignacio Ruglio, quien por primera vez en su mandato no estuvo presente en un partido de Peñarol, le entregaron al ex jugador rosarino una casaca del club con el número 11 y el nombre “Maxi” el secretario general, Evaristo González, y el vicepresidente y tesorero, Eduardo Zaidensztat.“Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Y en este campo fui feliz”, contó el ex jugador rosarino al pisar el césped del Campeón del Siglo.

LOS 16 GOLES QUE DEJÓ Y

AQUELLAS FINALES DEL 2018

Rodríguez, quien cumplió 41 años el mes pasado, se mostró emocionado y saludó a las cuatro tribunas. Dijo que “es algo hermoso vivir todo este cariño”. “Uno siempre vuelve a donde fue feliz. Y en este campo fui feliz”, dijo el ídolo de Newell’s Old Boys. En filas aurinegras, Maxi anotó 16 goles en 49 partidos entre 2017 y finales de 2018, siendo parte fundamental del bicampeonato bajo la dirección técnica de Diego López. Luego, en su vuelta a Newell’s, demostró que seguía vigente al aportar 18 tantos en 62 compromisos, de los que fue titular en 58.