Universitario y Ceiballos dueños de la punta

La nueva fecha que pasó a nivel del Consejo Único Juvenil, determinó que Universitario y Ceibal se conviertan en los punteros a nivel de la Sub 14. Para tener en cuenta los resultados generales.Universitario 4 Sud América 0.Gladiador 2 Progreso 0.Chaná 4 Salto Uruguay 1.Ceibal 3 River Plate 1Nacional 3 Hindú 2,********En la clasificación general, Universitario y Ceibal con 8 puntos, River Plate y Gladiador 7, Ferro Carril y Chaná 6, Nacional 5, Progreso 4, Sud América 1, Salto Uruguay 1, Hindú 1.********* SIN LOS SENIOR Las consultas han sido puntuales a EL PUEBLO, respecto a si el próximo fin de semana, se jugará o no una nueva fecha a nivel de la Liga Sénior. Desde el presidente Francisco Daniel Bignioli, la respuesta es una: no.

Los Sénior retornaran a la acción el sábado de la semana siguiente, mientras que la Liga Súper Sénior habilita para mañana jueves el primer día en el período de pases, como asimismo la inscripción de árbitros. De 11 a 13 horas en Pizzería 2000.