Universitario y Ceibal: si no hayreacción, la ilusión se condena

En el fútbol, no faltan los momentos de determinación. Es reaccionar para alcanzar la chance que vacila o es permitirse la evolución, para que el futuro permanezca de pie.

Universitario y Ceibal bien que lo saben de cara a la segunda fecha de la liguilla en la «A» a jugarse mañana en el Dickinson y tras una primera secuencia que dejó en la punta, a Ferro Carril y Arsenal.

Los dos ganaron 1 a 0. Por lo tanto, la «U» y Ceibal expuestos a una realidad compleja y poco menos que OBLIGADOS A VENCER. Si alguno de los que venció en la primera fecha volviese a repetir el objetivo de tres puntos acumulados, empatar para quien perdió sería como ingresar al CTI o más que eso. Sería la pérdida de posibilidades, porque restará solo una fecha: la del domingo. Para Ferro Carril y Arsenal la cosa está clara: el envión anímico que supone iniciar con tres puntos en el bolsillo y si vencen mañana, llegan a la tercera fecha como únicos punteros para resolver quién de los dos es el campeón de la liguilla.

Y si Ferro gana, será el nuevo Campeón Salteño. Claramente, las cartas sobre la mesa y la medición de un tiempo candente. A fuego declarado.

A primera hora con Universitario y Arsenal: 19.30′. A segunda hora, Ferro Carril vs Ceibal: 21.45′. No es una noche para vacilar. Trasciende demasiado. Y la tabla no miente.

************

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF GC. PTS.

Arsenal 1 1 0 0 1 0 3

Ferro Carril 1 1 0 0 1 0 3

Ceibal 1 0 0 1 0 1 0

Universitario 1 0 0 1 0 1 0