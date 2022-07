En este caso se trata del duelo definitivo, para determinar quienes avanzan a la segunda vuelta de partidos en la Copa del Interior de Clubes, en la Divisional A.

Ya el Bella Vista de Paysandú asegurando el boleto, pero la apuesta de ser primero. Universitario con un punto debajo, mientras Huracán de Rivera recuperó credenciales después de su última victoria para llegar a 5 puntos.



El lunes y martes, con el plantel rojo movilizándose en cancha de Fútbol 7 y el miércoles, sesión en el Parque Juan José Vispo Mari.

Ayer jueves, con la cancha de Arsenal como opción de entrenamiento y hoy viernes, cierre sin exigencias.

Después de todo, a 48 horas del duelo ante Bella Vista. El domingo a las 15 y 30′ en cancha de Don Bosco es la cita.

Una cita demasiado especial.

Entre 12.15’y 12.30′, Universitario con destino a la «Heroica».

Almuerzo en la sede primero y a la ruta después.

«SALIR A PROPONER»

En la última edición afrontada a nivel de OFI por parte de Universitario, el ausentismo de respuesta, a tal punto que fue eliminado en la primera fase. El objetivo de no repetir esa secuencia, por eso tan solo un empate le asegura el pasaje, aunque desde Emilio Silva a EL PUEBLO, la confesión ve la luz, «porque no vamos a salir con el fin de defendernos.

La cosa no pasa por ahí. Universitario no sabe jugar a especular.

Es cuando menos es capaz de producir, porque siente que el fin de proponer es el fin que vale. Salir a especular, es lo que a este equipo no le cabe»»

De última, Universitario debió ajustar las clavijas defensivas en la recta final ante Wanderers, para evitar males mayores. Se fue ganando el primer tiempo con el doblete de George Dos Santos, hasta que llegó el descuento de Wanderers Juvenil de Tacuarembó.

Las limitaciones ofensivas han sido reales. Emilio, el DT, bien que lo sabe. Al fin de cuentas, la matemática por ahora, no es de las que miente y traiciona.